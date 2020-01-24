朝鮮首屈一指的「惡女」（一）：張玉貞究竟是一位什麼樣的女子？

若詢問韓國人，韓國歷史上首屈一指的「惡女」是誰？想必很多人都會回答張禧嬪（장희빈，1659－1701），抑或與她齊名，另外三位朝鮮時代惡女張綠水（장녹수，？－1502）、鄭蘭貞（정난정，？－1565）與金尚宮（김상궁，？－1623）。

然而，當我重新回顧「惡女倍出」的李氏朝鮮（1392－1897）時代，迄今這些仍被人們記得，甚至公認的惡女，她們當時所做的事情，抑或對政局所造成的影響，讓她們死後，還得背上後世「惡女」臭名與評價嗎，她們真的有這麼壞嗎？抑或她們其所作所為，是受限於當時時代環境所逼的呢？

而就得從第一位女主角張禧嬪談起了。

說到張禧嬪，許多臺灣讀者並不會太陌生，在2012年左右，臺灣上映了一齣廣受歡迎，穿越時空愛情劇《仁顯王后的男人》（인현왕후의 남자）。劇情描寫朝鮮第十九代王肅宗（숙종，1661－1720，在位時期為1674－1720）時代，由於張禧嬪狂妄驕縱，又與南人黨結黨營私，讓肅宗決定迎回廢去王妃頭銜的仁顯王后，使之復位。當年，此劇在臺灣大受歡迎，坊間年輕人也學起劇內眾多當地流行語，諸如「選手」（선수）、「高手」（고수，很會把妹的男生），或是「暖男」（혼남）等語，為之風行。

然而，引起我注意的是，劇內張禧嬪的身影，除了串場在幾幕耍狠的場景外，戲份不強，換句話說，儘管跟張禧嬪關連鉅深的仁顯王后劇內，罕見這位惡女出場，抑或說被「掩蓋」了。

為什麼呢？雖說大多數韓國人，視張禧嬪為史上最著名的惡女榜首，然而來到二十一世紀，韓國人似乎也重新反省起，張禧嬪是否真如歷史史書記載，如此的惡劣、這麼的壞。

這一點，從近幾年來拍攝，最貼近人們生活，有關於張禧嬪的大眾韓國戲劇，即可見到端倪。就我所翻閱到的文獻資料，這一位出身於1659年11月3日（農曆9月19日），於1701年11月9日（農曆10月10日）過世的張玉貞（장옥정，張禧嬪的本名），距今約有三百一十多年之久，此位史實真實惡女，首次出現在韓國電視大螢幕上，為1961年的同名《張禧嬪》（導演為鄭昌和〔정창화，音譯〕），當時的張禧嬪，則是被冠上「妖女」、「惡女」等惡名，擔當張禧嬪一角的演員為金智美（김지미，音譯）；不到十年，林權澤（임권택，音譯）導演於1968年，又再度改編史實，上映《妖花張禧嬪》（요화장희비）電影，我們從片名，即可看到張禧嬪再一次以負面形象出現。

然而，有趣的是，當今我們所看到的張禧嬪「形象」，可說是越來越模糊，且也漸漸擺脫過往邪惡、妖女等負面形象，如張禧嬪雖然於《仁顯王后的男人》戲份不重，但到2013年，當地以張禧嬪為主角，所改編上映《張玉貞，為愛而生》（장옥정 사랑에 살다）電視劇片名，完全去除張禧嬪負面「妖女」形象，甚至連中性的「王妃」稱號不見了，取而代之的是，恢復她的本名，視她為一位凡間女子，且「為愛而生」，而當初出演這位為愛而生的女子，還是韓國當地著名的女星金泰熙呢。截至出稿時間（2019），韓國人對於張禧嬪的評價、愛好喜厭，仍不間斷，2016年也上映了一齣與張禧嬪有關的《大發》（대박）戲劇。

但這樣的轉變是偶然的嗎？還是過往污名化張禧嬪，且貼在她身上標籤，於當代逐漸被人們重新評估與反省呢。一直被韓國人視之為惡女代表，來到二十一世紀，張禧嬪的形象模糊、流動，甚至被重新定義，她的歷史地位也尚未被完整地評價，也未完全介紹給華文圈的讀者認知。

她究竟是一位怎麼樣的女子？我們得先從張禧嬪的出身與入宮談起吧。

張禧嬪的出身

張禧嬪（장희빈，1659－1701），本名張玉貞（장옥정），本貫仁同張氏，為朝鮮時代肅宗寵妃，史書多稱她為「禧嬪張氏」（희빈장씨），抑或「張禧嬪」。

然而，說到張玉貞的出身家世與背景，不算太差，為朝鮮社會「中人」（官員妾所生之兒女）階層。

眾所皆知，朝鮮社會內的身份等級劃分，十分嚴格，大致可分為兩班、中人、良人、賤人。但隨韓國歷史學者主張之不同，區分也不一樣，諸如有人主張分為兩班、良人、賤人（李相佰），也有人在兩班和良人之間，插入中人，在良人和賤人之間，插入身良役賤（千寬宇），甚至有人主張，朝鮮初期只有良人和賤人，這兩種社會身分（韓永愚，註）。

但不論哪位學者的理論與主張，我們可以確定的是，朝鮮後期出現的「中人」，屬於社會中間階層，位於貴族「兩班」（양반）和「常人」（一般百姓，包含從事低賤職業，如屠夫之人的「白丁」）中間地位，易言之，中人指的是社會內的第二階層，高於常民、白丁與賤民（泛指奴隸、娼妓、賤妾所生之兒女），但又低於兩班貴族，用今天的話來說，「中人」就是所謂的「中產階級」。

再者，根據史實記載，張玉貞的本貫仁同張家，早在高麗王朝（918－1392），就已是著名官宦世家。等來到李氏朝鮮，張玉貞的生父張炯（장형，1623－1669）神道碑有文曰：「仁同之張，國之大姓也」為證。張家幾代子孫紛紛入仕司譯院，且多人在科舉考試摘得「譯科狀元」，如張玉貞的親哥張希栻（장희식，1640－？），就是譯科狀元。這裡的譯科狀元，用今天的話來說，就是參加外交公務員考試，榜首考上第一名，成為首席翻譯員、口譯官。

而在張家幾代任職「譯官」（역관）背景下，家族也漸漸發達，成為大家。

但是，區區一個小譯官，於官途上怎麼可能「發達」呢？就現今我們一般人的觀念，翻譯官不過是陪隨高官們，接待外國使者，負責翻譯雙方對談外語罷了，哪有油水可以撈？甚至發達呢？

原來，當時併入朝鮮「雜科考試」，其中包含醫官、律官、陰陽官，與譯官等技術官職之譯官，除了本身具有翻譯員身份外，也具有「外交官」權責，可說是身兼二職，享受的特權是比現今我們所熟悉、想像的翻譯人員，多上許多。

而當時朝鮮王朝外交上，主要交流的對象，即是中原明清二國了。

十七世紀中國，正值明清朝代交替之際，政局極度不穩，誰都不知道，最後稱霸中原的真命天子是誰，因故，朝鮮王朝在挑選對外交流的譯官，也特別嚴格與謹慎。而譯官除了最基本能講得一口流利漢語，與中原人士溝通外，最重要就是「察言觀色」，因為朝鮮國內君臣上下都知道，萬一與中原人士交流時，一個不小心押錯了寶，得罪之後一統中原之「大哥」，那可真是吃不完兜著走。

正因為此，能被挑選成為對外譯官之人，絕非是泛泛之輩，個個能言善道，長袖善舞。他們在擔任譯官工作時，由於語言便利，與兼具外交官特權之身份，加上自身察言觀色功力，不少人私底下也做起生意來了。就這樣，家內譯官當個一兩代，除了有朝廷的信賴與支援外，加上自家又跟中原私通往來做生意，也累積了為數不少的財富。說到底，當時的譯官不要太過於濫權，損害了朝鮮與中原的「官方」外交關係，可說是「油缺」。漸漸地，這些譯官們也主導起朝鮮王朝的對外貿易，所以這批人到最後，也被人戲稱為「譯商」（역상）。

張玉貞出生的張家與其生母尹氏，都是出身「譯商」之家。

註：此處朝鮮社會等級身份區分，請參閱李成茂，〈朝鮮時代的身分結構與特徵〉一文，收錄於2009年韓文版出版，原書名조선사회 이렇게 본다，2019年由臺灣永望文化事業出版社引進中譯本，頁73與75。

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責任編輯：羅元祺

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