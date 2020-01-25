朝鮮首屈一指的「惡女」（二）：「餘孽」張玉貞入宮，肅宗卻一見傾心

「命封張氏爲淑媛，初譯官張炫，以國中巨富，爲楨柟心腹，庚申之獄，受刑遠配，張氏卽炫之從姪女也。」——《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷17，肅宗十二年（1688年），12月10日條。

張禧嬪入宮與肅宗的寵愛

張玉貞堂伯張炫（장현），在歷史文獻《朝鮮王朝實錄》內，被人描寫為「國中巨富」。此外，連之後出現的張玉貞死對頭，仁顯王后的兄長閔鎮遠（민지원， 1664－1736），在自己的著作《丹巖慢錄》（단암만록）內，也不吝稱讚張家的財產為「富豪甲一國」，可見張玉貞著實出身於一個不錯的「譯商家庭」。

而更貼近張玉貞血源關係的生父張炯，在世時也官拜譯官，但他在張玉貞11歲（1669年）時，不幸病逝（註1），享年46歲。此時家中僅剩生母尹氏，與其他兩兄妹（張希載，與夭女張氏），之後，張玉貞多為堂伯張炫照料。

那麼，張玉貞又是因何機緣，而入宮的呢？這就不得不提，朝鮮王朝政治的一大特點，即是「黨爭政治」。黨爭政治源於之前推翻燕山君的「中宗反正」（중종반정，1506，註2），並在宣祖時發展出雛形。當初，黨爭只分為東、西兩派對立爭執，看今日誰在朝廷內得王寵，進而壯大自己黨內勢力，打擊他黨與異己。後來，黨爭越來越嚴重，宮廷大戲也越演越烈，最後分化為四色門閥，即老論、少論、南人黨、北人黨。其中老論乃從西人黨分化而來，朝廷內的黨派鬥爭延續百年且不間斷。

如肅宗於1674年一登基，黨爭馬上就發生了。就是著名的南人黨在「甲寅禮訟」（갑인예송，註3）內，戰勝宿敵西人黨，成功獲得朝廷發語大權。

但好景不長，六年之後（1680），包括南人黨領袖許積之子，許堅在內的眾多南人黨成員，因為涉嫌參與篡奪王位政變（肅宗六年，史稱「三福之變」，註4），嚇得王位都還沒坐熱的肅宗，立即強力鎮壓。

肅宗這一鎮壓，牽連到南人黨所有人士，幾乎南人黨大臣全因「三福之變」，被牽連問斬或發配遠疆，史稱「庚申大黜陟」（경신대출척）。爾後，在「甲寅禮訟」前，被打壓的西人黨，也重新獲得肅宗信任，取得執政發言權。

而照顧張玉貞的伯父張炫，因暗中利用家中鉅資，資助叛變的福昌君李楨等人，「押錯了寶」於叛變失敗，東窗事發後，肅宗的「庚申大黜陟」清算名單內，當然也少不了張炫一份，最後淪落到抄家遠配。

一下子失去經濟來源，迫於家境生計的張玉貞，於1680年入宮。（註5）

入宮的張玉貞入宮，即使她出身於不錯的「譯官」家世，但遭受到「三福之變」餘波影響，入宮後馬上遭到他人冷言冷語，嘲笑為負罪之人的「餘孽」，甚至眾多宮女避之唯恐不及。而入宮的張玉貞，從最底層的「內人」，也就是身份最卑微的跑腿、端碗盤的宮女做起。

但正值花樣年華21歲的她，一入宮沒多久，就受到肅宗曾祖母大王大妃趙氏（莊烈王后〔장렬왕후 조씨〕，1624－1688）的賞識。儘管肅宗知道，她的伯父張炫曾參與協助南人黨政變一事，但張玉貞容貌氣質出眾，在美人面前，肅宗也一見傾心，拜倒在她的石榴裙下。

但肅宗傾心又能如何，當時他的元配，可是朝鮮王朝出了名的嚴妻，也就是仁敬王后金氏（인경왕후 김씨，1661－1680）。

仁敬王后管肅宗管得可嚴，甚至在閔鎮遠《丹巖慢錄》內，還記載著嚴妻仁敬王后之形象，為「性嚴，上甚憚之，終後之世不敢有私於宮人。」翻成白話文，即是「這位正宮元配管老公管很嚴，即使你是當王的，每天晚上都要給我乖乖回殿內睡覺，不要老在後宮閒晃。」

但這也不意外，我也能體會仁敬王后為何如此嚴厲管束肅宗，且必須為她說句公道話，因為當時傳統封建朝鮮王朝，「不孝有三，無後為大」，更別提，身為一國之君的王后，沒有替王生個後嗣，繼承王位那還得了，且若真替國王生下元子，可說是祖先積德，家族成員馬上雞犬升天，預見未來榮華富貴之光景。再怎麼想，身為王后的她，怎麼能把這重責大任，讓給她人呢。

再者，肅宗一脈三代單傳，人丁單薄，有此壓力下，仁敬王后她一生所盼望的，就是要為肅宗生個兒子，延續王族血統，好讓自己有個歷史定位外，也能讓家族榮耀三級跳，因此，說什麼也不准讓肅宗親易地來到後宮，接近其他女人。

但是，千算萬算，不如老天爺大筆一畫，肅宗四年（1680），仁敬王后過世了。

仁敬王后過世後，肅宗猶如脫韁的野馬，擺脫過往拘束，在宮內三不五時就去找張玉貞，恩寵疼愛有加。大白天兩人也在宮內你儂我儂的，連肅宗之母王大妃金氏（即明聖王后，명성왕후 김씨，1642－1683）也看不過去，因為看在肅宗之母明聖王后眼中，仁敬王后剛過世不久，宮內喪期也尚未服完，就出現了這麼一位勾引肅宗的小妖女，就情理法而言，都說不過去。於是，明聖王后一氣之下，便下令將張玉貞驅逐出宮，並且在仁敬王后喪期過後，於肅宗五年（1681）五月，立即選定兵曹判書閔維重15歲之女閔氏，即後來的仁顯王后（인현왕후 민씨，1667－1701），為肅宗繼妃。

入宮短短一年的張玉貞，被趕出宮後，據《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》記載，輾轉被收養在王族崇善君李澄（仁祖廢貴人趙氏之子）家內。

張玉貞眼看著取代她寵妃地位的仁顯王后，心雖有不甘，但她只能等待機會，再一次接近肅宗。

兩個女人的戰爭，這時才正要慢慢展開。

註釋

朝鮮首屈一指的「惡女」（三）：利用「黨爭」保榮華富貴，張玉貞成禍國殃民的寵妃

朝鮮首屈一指的「惡女」（四）：「善妒」妖女產下皇子，張玉貞逆襲仁顯王后

朝鮮首屈一指的「惡女」（五）：折頸麻雀血＋死老鼠骨灰，張玉貞狂亂作法咒王后

朝鮮首屈一指的「惡女」（六）：三碗毒酒一飲殞命，韓國如何重新評價張玉貞？

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