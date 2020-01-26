朝鮮首屈一指的「惡女」（三）：利用「黨爭」保榮華富貴，張玉貞成禍國殃民的寵妃

「勸上別選後宮金昌國之女，被選入宮，而亦無寵，未幾，遂封張氏為淑媛。」——《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷17，肅宗十二年（1688），12月10日條。

仁顯王后的慈悲？

接替仁敬王后之位的仁顯王后閔氏入宮後，一心所想的，跟肅宗元配一樣，就是替三代單傳的肅宗生個胖娃娃，好有個人繼承王位。但事與願違，肅宗幾次臨幸仁顯王后，皆無好消息。

一晃眼，三年過去了，不知道是仁顯王后本性慈祥，還是別有考量？因為，基本上能當上正宮王后者，先不論生下王族血統，能為自己家族求得榮華富貴外，光是自身處於王后之位，在宮內所享受的權力，全國人民視為「國母」之景仰，普通人說什麼，也不會輕易地讓出此后位。但仁顯王后竟出乎大家意料，於一日主動詢問起肅宗，是否要再度接回被驅逐出宮的張玉貞，回來服侍他。

究竟是仁顯王后仁心宅厚、單純天真？抑或為了國家整體考量，冒著犧牲自己的權力與義務，而提出此建言？還是，她根本知道自己身體狀況，根本懷不了孕呢？

到底是什麼動機，讓仁顯王后興起，請肅宗召回張玉貞返宮之舉，迄今仍是眾說紛紜，但可信的是，歷史上的仁顯王后，至死至終，未替肅宗產下一子。

肅宗之母明聖王后，驚聞仁顯王后向國王提議，召回張玉貞之事，說什麼也不肯，因為當初可是她親自把張玉貞逐出宮外，今日若再把她迎回宮內來，無非證明她當初的決定是錯的，且以後宮內的人會怎麼看她呢。所以，明聖王后毅然決然地退回仁顯王后建議，喝止肅宗打算迎回張玉貞之舉。

但，時間可沒給這位明聖王后太多日子。

肅宗九年（1683）12月5日，明聖王后過世。等宮廷上下眾臣、仁顯王后依照孝道，服完喪期後，於肅宗十一年（1685）12月5日，「上親詣永慕殿，入哭四拜，出御齋殿，易禫服玉色團領烏紗帽黑角帶，復入哭四拜，還御齋殿。領議政金壽恒以下，以次行三獻禮。祭罷，上還宮。」（《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷16，肅宗十一年，12月5日條）她再度請求肅宗召回張玉貞，讓張玉貞試看看，好讓王室有後。

肅宗首肯。不到三個月，張玉貞於肅宗十二年（1686年）2月27日，再度重返宮內。

正所謂「小別勝新婚」，肅宗與張玉貞分開多年，且又加上仁顯王后「深曉大義」之慈悲，這次張玉貞回到宮內，受到的肅宗恩寵，更勝於往日，甚至，寵到貴為王后的仁顯王后，有時候叫宮女去請張玉貞前來聊事，也「呼之而不應」，叫不動這位托她的福，才能重新回到宮內的女人。

一次兩次三次四次的「呼之而不應」，日積月累下，讓仁顯王后也對恃寵而驕的張玉貞起疑，深怕如此下去，不知道哪天，貴為王后的她，也得親自前去向張女請安，甚至不安起她的王后位子，會不會哪天被「背骨」的張玉貞奪去。

於是，仁顯王后想出了一個「絕妙點子」，就是分散肅宗的注意力與體力，她從宮廷外請求西人黨幫忙，引了西人黨重臣金壽恒（김수항，1629－1689）的親戚，金昌國（김창국）女兒金女入宮，來服侍肅宗，即後來的金寧嬪（김영빈）。

多一個姊妹多一份力。仁顯王后心想引入金寧嬪，必能順利分散肅宗投注於張玉貞身上的恩寵，但事與人違，能為成萬中選一國王「寵女」之人，必定不簡單，哪是仁顯王后，隨隨便便找來的金寧嬪就能取代的呢。

果然，仁顯王后這步棋下得不好，甚至產生了反效果。

肅宗無視「工具女」金氏入宮，正眼瞧也不瞧她一眼，甚至由於金氏的存在，讓肅宗相較一下，更覺得他的寵妃張玉貞，更加美麗動人。也不知肅宗是否真要氣一下金氏，於肅宗十二年（1686）12月10日，肅宗封張玉貞為淑媛（숙의，從四品）；且又才過了短短兩年，肅宗對張玉貞寵愛與日俱增，又於肅宗十四年（1688），升張玉貞為昭儀（소의，正二品），勢力地位直逼仁顯王后。

而被升為昭儀的張玉貞也知道，要登上正宮王后這一途，欲走完最後一哩路，只憑她一人之力，是絕對辦不到的。且她也已經漸漸感受到，如仁顯王后再怎麼慈祥之人，現在也已經提防起她，這從仁顯王后外調金寧嬪入宮此舉，即可看出。

因此，腦筋動得快的張玉貞，心想若要成為真正的王后，欲掌握到權力，身邊必須要有人，就像萬一宮內發生什麼事情，都可以像仁顯王后一樣，馬上從外得到支援，於是她決定在宮內，開始培養自己人，好壯大自身勢力。

張玉貞的回擊

五百多年的李氏朝鮮，王朝統治內，有一大特點，即「黨爭政治」。當然，張玉貞欲於宮內壯大自己勢力，也巧妙的利用「黨爭」之途。

根據史實《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》卷18記載，肅宗十三年（1687年）6月16日條目上，已見張女之「奧援」，「後宮張氏之母，卽趙師錫妻家婢也。師錫少時私通，及為張家妻後，猶時時往來師錫家。杭又師錫從妹之子也。及師錫拜相，一世擧疑其由於奧援。」張玉貞在奧援下，將她母親尹氏的相好趙師錫，拱上右議政之位高位。在朝廷外，張玉貞也已連結兄長張希載，與之前她被逐出宮外，收留她的崇善君（李澄，朝鮮仁祖之子）親生之子，東平君（동평군）李杭（이항，？－1701）等勢力，一夥人在宮外結黨營私，這些人都是在「三福之亂」失利的南人黨，他們盡其可能地幫助在宮內得到肅宗寵愛的張玉貞，同時也等待有那一天，再度奪取西人黨政權，雙方可謂互助合作，好製造雙贏局面。

此景，我們在《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》卷17，肅宗十二年（1686），12月10日條目已可清楚見到，宮內外張玉貞結黨之大的記載，「未幾，遂封張氏為淑媛，於是，澄妻常讚譽於慈懿殿（莊烈王后），慈懿殿春秋倦勤，甚信澄妻，故偏愛張氏而疏內殿，是時澄妻內則日浸潤於上及慈懿殿，外則使其子杭，與張氏兄希載合謀，締結楨柟餘黨，昏夜聚會，謀危坤極。」且眾臣也已經觀察到，如此下去，憂心張玉貞恐怕對未來朝廷政局造成不良影響，「張氏代陞壼位，猗歟明聖母后之長慮明見，實是史牒之所未有，而以我聖上英明剛毅，猶有此無前非常之擧，甚矣女寵之蠱心喪德也。嗚呼！豈不大可懼哉？……〔張玉貞〕外則使其子杭，與張氏兄希載合謀，締結楨柟餘黨，昏夜聚會，謀危坤極。」換句話說，仍未掌握大權、歷史發語權的張玉貞，在此已被貼上禍國殃民，每天急於算計「謀危坤極」之寵妃狀。

但人往高處爬，更別提曾經遭遇過「三福之禍」，家庭慘遭黨爭清算的張玉貞，相較起仁顯王后，抑或宮內任何一個人而言，她更顯得不安。尤其當她享有權力、肅宗恩寵時，她腦袋中所想的除了感謝肅宗外，更深的體會是如何能讓此時此刻所享受的恩寵，持續到永久，不被他人剝奪。

另一方面，此時與張玉貞聯手南人黨的想法，也是如此。南人黨最終之目標，就是幫助張玉貞登上王后寶座後，再好好藉由張玉貞之力，清除之前讓他們淪落至此的政敵西人黨，重回執政。

而促成南人黨計畫的絕佳機會，就在於肅宗十四年（1688）。

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