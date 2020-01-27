朝鮮首屈一指的「惡女」（四）：「善妒」妖女產下皇子，張玉貞逆襲仁顯王后

「王子生，昭儀張氏出也。」——《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷19，肅宗十四年（1688），10月27日條。

張玉貞成為王后之途

肅宗十四年（1688）十月二十七日，張玉貞於昌慶宮就善堂，產下肅宗第一個兒子李昀（이균，1688－1724年），即後來景宗（경종）。

當時，朝鮮王朝有什麼事情，能比起肅宗得元子（원자，王的長子），更為重大榮耀之事呢？儘管宮廷內，有著一堆姊妹，嫉妒集王寵於一身的張玉貞，在宮外也有擔心張玉貞崛起，會影響到他們未來勢力的政敵們，但那又如何？也只能兩手一攤，眼睜睜地看著，抱著張玉貞產下的元子，滿臉笑開懷的肅宗。

但此時，偏偏就出現了，有一位想要挑戰王寵的臣子，官拜司憲府持平的李益壽（이익수， 1653－1708）。他如何挑戰王寵呢？肅宗十五年（1689），在張玉貞生母尹氏入宮探望時，李益壽大膽攔下尹氏所坐的轎子，攔下來就算了，還放把火燒了這轎子。這一燒可是讓肅宗大怒。與其說，李益壽燒了肅宗丈母娘的轎子，倒不如說燒了肅宗寶貴兒子李昀祖母的轎子。

肅宗一怒之下，便將李益壽罷職，並杖殺參與此事的司憲府禁吏及皂隸。（註1）

「一人得道，雞犬升天」，產下以後要繼承王位李昀之生母張玉貞，現在她的身份地位，可是「二人之下，萬人之上」，哪二人之下呢？除了肅宗外，那就是仁顯王后。

當然，張玉貞也非省油的燈，打鐵趁熱的她，趁勢抓緊機會，在肅宗喜獲麟兒之際，大肆向肅宗進言：「現在都有兒子了，還要仁顯王后幹嘛？」、「殿下，你是不是不愛我了？怎麼還有那麼多後宮？有了我們的寶貝兒子李昀，你還不滿足嗎？」等。

起先，肅宗不以為意，以為張玉貞只是吃醋，沒有安全感罷了，笑笑敷衍，直到一天，張玉貞進了仁顯王后欲危害元子的話語，「殿下，你今天有沒有注意到，仁顯王后看我們兒子那個眼神，好像要把他吃掉一般」、「王上，仁顯王后最近都不來看我，會不會是不想看到我們兒子啊？」等，才讓肅宗重新反省，宮內仁顯王后地位與存在。且肅宗每天聽到張玉貞這樣的「洗腦」言論，自己漸漸也都懷疑起，仁顯王后是否真如張玉貞所描繪的，那麼心胸狹窄，討厭元子呢？最後，也疏遠了仁顯王后。

肅宗十五年（1689）正月，張玉貞被封為正一品「禧嬪」，儘管此舉引來軒然大波，朝廷內掀起眾臣舌戰爭論，但終究阻擋不了，朝鮮王朝張禧嬪正式登場。

張禧嬪的逆襲

張禧嬪生下元子李昀後，肅宗對她寵愛達到最高點，於是她決定痛下「毒舌」，於一天對肅宗說道：「我最近聽人家說，仁顯王后私底下策劃，想要鴆殺王子，怎麼辦啊？」肅宗一聽到這件消息，嚇了一大跳，平常後宮內打打鬧鬧、嘻嘻哈哈，本為稀疏平常之事，因為後宮眾女都是為了爭王寵，難免會說說看不順眼姊妹之閒話，肅宗也只當做玩笑聽聽。但是拿人的生命，而且還是拿他的寶貴元子李昀的生命開玩笑，這可不得了！不管是真是假，三代單傳的肅宗聽進去了。

該說當時肅宗中了張玉貞的挑撥離間計？還是他護子心切？就史實記載，肅宗一不做二不休，在肅宗十五年（1689年）4月21日到23日，短短三天時間之內，肅宗便以「善妒」之由，火速廢掉仁顯王后之位，同時也一併把她之前找來的「工具女」金貴人（此時金寧嬪已升為「貴人」〔귀인〕）趕出宮外，貶回私宅去，「丙寅年間，自禧嬪初爲淑媛之後，黨於貴人，憤恚妬嫉之狀，不可勝言」、「治亂興廢，罔不由於后妃，目今宮闈之間，旣無幽閑貞靜之德……及其妬心未售，計無奈何，則自做先王先后之敎，公然倡說，肆行胸臆，歷觀前史，后妃之怨恚者，間或有之，而未聞假託舅姑之言，淩蔑君上，回邪奸惡，如今日者也。」

然而，為何張禧嬪會痛下毒舌，一定得把仁顯王后趕出宮外呢？史學家大多歸於她的個性「善妒」。

但嚴格來說，有哪個女人不善妒的？又有哪個女人不渴望，她最愛的男人眼中，只看到她一人，更何況這個男人，還是朝鮮王朝最有力量、權勢的肅宗。

「善妒」實在不足以羅織，打造張禧嬪之後成為妖女之形象。

張禧嬪順利地一併掃除仁顯王后，與她所帶來的「工具女」金貴人後，這時，她才真正感覺到身為「一人之下，萬人之上」之感。且逐出仁顯王后不到一個月的時間，不知道是國內不能沒有「國母」（국모）之局勢，還是張禧嬪魅力無法擋？在她產下麟兒後，同年肅宗十五年（1689年）五月，肅宗擢升張禧嬪為朝鮮王妃，且重新起用南人黨，同時把朝廷內支持仁顯王后的西人黨眾臣，紛紛逐出朝廷，其中還賜死西人黨重臣金壽恒、宋時烈等人。這一舉動之大，連歷史學家都大書特書，稱因張禧嬪之妖女魅力，興起朝鮮的「己巳換局」（기사환국）之事。

但張禧嬪正式冊妃儀式之日，因正值莊烈王后喪期（註2），所以延到肅宗十六年（1690年）十月喪期結束後，才正式在宮內舉行冊妃儀式。

然而，在此守喪期間，宮內大戲也沒閒著。由張禧嬪產下的元子李昀，於肅宗十六年（1690年）6月16日「傳授敎命冊寶，封元子爲王世子，時年三歲」被冊封為「王世子」（왕세자）。

王世子，簡單地說，就是未來要繼承王位的兒子，且據史實記載，在7月19日，張禧嬪還為肅宗生下了第二個兒子李盛壽（이성수，註3），不幸的是，張禧嬪分娩時，出了點差錯，這個小孩子出生不到百日，9月16日便夭折早逝了。

肅宗雖難過，但無損於他對張禧嬪的寵愛，因為張禧嬪不似元配仁敬王后，或是得他恩寵卻無法替他生下繼承者，甚至想要謀害元子的仁顯王后一般，這後起之輩張禧嬪，反倒是一下子，就幫他生了兩個兒子的王族後代，從保持王室血統、保障王位繼承者層面來說，張禧嬪也算功勞一件，因此，她能得到肅宗萬般寵愛，也理當應該。

也因此機緣背景，這下子，宮內沒有可與張禧嬪相抗衡之士，張禧嬪家族勢力，也順勢蓬勃發展起來。如張禧嬪父母親，於當年10月22日，分別被肅宗追封張炯為「玉山府院君」（옥산부원군），張炯第一任夫人高氏，也被追封「瀛州府夫人」（영주부부인）。此外，還追贈（추증）張家三代。張禧嬪的生母尹氏，則被封為「坡山府夫人」（파산부부인），且哥哥張希載也升官到捕盜大將。

張禧嬪則成為朝鮮王朝第一位，也是唯一一位中人出身，從妾晉升到國母之位的王妃。她在宮內的身份，與其豐功偉業，註定都名留在史冊。

註釋

註1：古代賤役。專指在衙門裡的差役。

註2：莊烈王后（장렬왕후，1624—1688年），朝鮮王朝第十六代國王仁祖的繼妃。

註3：朝鮮王朝稱王的第二個兒子（次子）為「大君」（대군）。

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