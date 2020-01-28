朝鮮首屈一指的「惡女」（五）：折頸麻雀血＋死老鼠骨灰，張玉貞狂亂作法咒王后

「大風霾。」——《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷25，肅宗十九年（1693），2月18日條。

年華老去的張禧嬪

但是，女人的青春是有限的，隨著年紀漸長，張禧嬪美貌也漸漸凋零，更別提後宮千百人的肅宗了，而雪上加霜的是，漸漸點燃肅宗忘懷張禧嬪之事，就我看來，應該是在肅宗十九年（1693）二月，張禧嬪頭上感染了癤患（절환）與瘡症（창증）病情。

當時代，人們染到癤患與瘡症等慢性病，不至於急性致死，但因此病症狀多痰，會導致人體不舒服、無力，漸漸造成患者日常生活起居之不便，因此，我們可以合理地想像，當肅宗想要臨幸張禧嬪時，得到的回答是「等一下，我吐個痰！」、「今天我沒力氣配合你」等，我們要是肅宗，做何感想？

且根據史實《承政院日記》（승정원일기）記載，張禧嬪所得慢性病症狀為「宿患痰火之症」，一病就病了一年之久。在日記內，還翔實記載到，宮內討論如何治療張禧嬪此一症狀與用藥之事，可見張禧嬪這一病，病得不輕。

因此，張禧嬪的病痛加上年華已老，且在兩、三年中，肚子也沒有個動靜，傳出任何懷孕好消息，此時肅宗的內心已經有些動搖了，想著該不該再去找一位，更為年輕的後宮，好繼續繁衍王族後代。

然而，熟知宮廷內鬥的張禧嬪，當然也知道肅宗此時此刻想法，只不過她不像肅宗的元配「妻管嚴」仁敬王后一般，會當面教訓他，每天晚上都得準時回殿內睡。但倒也不至於，仁慈到被她毒舌離間逐出宮的仁顯王后一般，坐視不管。

張禧嬪決定旁敲側擊，從朝廷內官員臣子下手。

南人黨與西人黨之政爭

張禧嬪成為王妃後，於朝內廣納黨羽，其中最為重要人物，就是我們前方提到，「陰謀論」的把她送入宮內的南人黨，官拜右相（우상）閔黯（민암）等人。

而張禧嬪也透過南人黨大臣勢力，順利地把自己的兒子李昀推上王世子的王位，理當是幫自己的晚年買了一個大大的保險。

但「權力使人瘋狂」，張禧嬪恨不得現在宮廷內外，全是她自己的人，因此不論是公開，或私底場合，她多次向肅宗進言，要多多採用南人黨，多聽哪位南人黨大臣之建議等。

這樣超過分際的話，讓肅宗深感不舒服。因為，以前宮內女人，講得大多是她看不順眼姊妹的壞話，為得就是爭肅宗的恩寵與臨幸。再怎毒舌的後宮女人，攻擊的對象，也只不過是其他一、兩個女人罷了，而今張禧嬪連他在朝廷內，要如何用人，施行怎麼樣的國策，也要說上一句、插上一手，讓肅宗不禁懷疑，之前他聽信張禧嬪之言，為了保護自己的王世子，趕仁顯王后出宮，又提升她為國母，集王寵於一身，現今年華老去的張禧嬪，她還不滿足嗎？

到底她還有什麼不滿足的？還是她幻想當王嗎？登上萬人之上，無一人之下的地位呢？——這讓肅宗大感不妙，會不會下次被趕走、逐出宮的人，是他呢？

因故，肅宗為了維持朝廷內勢力的平衡，漸漸跟南人黨保持距離外，甚至還暗中支持，因張禧嬪之故，失勢的西人黨們。其中最為重要轉折點，在於肅宗二十年（1694），由西人黨金春澤（김춘택）、韓重爀（한중혁）等重臣，揭發張禧嬪欲藉由兄長張希載之手，意圖謀害廢后閔氏一事。

此事件令肅宗大怒，今天張禧嬪貴為「國母」，不但沒有母儀天下國母之風範，甚至還因私心，想要背著他殺害廢后閔氏。今天萬一要是順了她的意，被她順利殺掉了廢后閔氏，難保下一次，張禧嬪想要謀害的會不會是自己？廢王肅宗呢？

同時，另一方面，西人黨等人看透肅宗心思，因此聯合當時與張禧嬪關係不佳，常起衝突的少論人士，南九萬（남구만）、朴世采（박세채）與尹趾完（윤지완）等人，共同發起了所謂「廢嬪復位」（폐비의 복위）之舉，正面挑戰張禧嬪。

「廢嬪復位」，顧名思義，眾臣訴求的是把肅宗以前廢掉的嬪妃，再度迎回宮內之舉。而之前早對張禧嬪所作所為，感到疑心的肅宗，眼見朝廷眾臣提出此舉，心悅，也順水推舟地，馬上重懲預謀殺害廢后閔氏的張希載，流放他到濟州島。而張禧嬪一看她的兄長落得此下場，嗅到不祥氣息，自己心中也有數，看來肅宗已經開始提防起她，甚至要對付起她來了。

的確，這一次肅宗吃了秤頭鐵了心，決定迎接仁顯王后回宮，並重立為妃，同時也將張玉貞打回「禧嬪」原形。但最讓張禧嬪大感意外的是，肅宗竟也大力整肅起，她多年於朝廷內外，辛辛苦苦培養出來的眾南人黨臣子，且重新起用西人黨大臣，造成朝鮮王朝有名的「甲戌換局」（갑술환국）一史事。

這一舉，讓失去王寵的張禧嬪，內外無援。

西人黨大臣南九萬｜Photo Credit: 미상@Wiki Public Domain

巫女張禧嬪

甲戌換局之後，肅宗漸與張禧嬪漸行漸遠。事情發展成這樣，儘管張禧嬪有多麼不願意，在宮內的她，也只能等待機會，重新再起。

而這一等，就是7年後，肅宗二十七年（1701），仁顯王后病危之際。

張禧嬪為了「確保」自身東山再起，徹底消除宮內異己，她在昌慶宮就善堂的西殿內，建起了一座小神堂，同時找來巫師前來作法，詛咒躺在病床上的仁顯王后早點過世。張禧嬪順從巫師之指令，以擬真小木偶，其上灑上折斷脖頸麻雀的鮮血，與死老鼠的骨灰，埋在昌德宮大造殿與昌慶宮通明殿的前院內，施法詛咒。

此場景，被後人描繪「且當其祈祝也，車姓宮人與年少宮人，着紅衣起舞，而新巫持弓矢亂射曰：『吾已射閔中殿』」、「五禮着笠與繡衣、紅裳，自言曰：『吾為王神之妾，己亥生，乃吾之子孫也。當降冥佑，移內廂庫於己亥生。』又稱以四殺神， 持弓矢向北亂射曰：『神方出獵。』蓋太子房設神堂所祝，則禧嬪復為中宮， 使道越海放還，為訓鍊大將，世子安寧而已。五禮設祀時，又持弓矢亂射曰：『吾當殺閔氏』」（《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷35，肅宗二十七年〔1701〕，9月28日條），足見當年當日當時作法之狂亂。

當年8月4日，仁顯王后病逝。

然而，正當張禧嬪竊喜，自以為她一場天地鬼神不知的詛咒之舉，後來，卻被宮內一位不顯眼的淑嬪崔氏（숙빈최씨，1670－1718）舉發揭穿。

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