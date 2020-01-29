朝鮮首屈一指的「惡女」（六）：三碗毒酒一飲殞命，韓國如何重新評價張玉貞？

「上御仁政門親鞫。以五禮言，刑訊貞。」——《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》，卷35，肅宗二十七年（1701），9月28日條。

張禧嬪自盡

肅宗二十七年（1701）9月28日，肅宗在昌德宮仁政門，親自審問涉事宮女，大驚原來這場巫蠱獄（무고의 옥）背後指使者，竟是張禧嬪——二十年來，集肅宗寵愛於一身的張禧嬪，又是王世子的生母，只要她不要在宮內鬧事，必能安享晚年、衣食無缺，甚至榮華富貴過完一生。但為什麼，張禧嬪她要這麼幹呢？是女人的嫉妒心？抑或女人的不安全感？還是生活在宮內，必然的命運捉弄呢？

同年10月7日，即肅宗在下令賜死張禧嬪的前一天，正式下旨，立誓「自今著為邦家之典，不得以嬪御（註1）登后妃（註2）。」翻成白話文來說，就是「以後李氏朝鮮王朝的後代王們，你們都要記住我今天所訂立下來的豐家興邦之原則，我以過來者的經驗，告訴你們，那就是不能把小三提升到元配的地位啊！」

爾後，史實的肅宗，也的確以身作則，儘管仁顯王后在臨終前，曾建言肅宗，把她一手帶進宮內，不離不棄的金寧嬪任為新任王妃，但肅宗始終沒有同意——是肅宗遵從他所發下的「自今著為邦家之典，不得以嬪御登后妃」誓言，還是肅宗怕任金寧嬪為王妃後，每天看到金氏的臉，想到的就是之前所虧待的仁顯王后呢？抑或，肅宗最擔心的是，若是這次再破格任金氏為王妃，金氏會不會成為下一個「金」禧嬪呢？此後，可說托張禧嬪的福，肅宗之後的李氏朝鮮王朝（1392－1897），將近200年時間，再也沒有過後宮嬪御升為王妃之事了。

同時，肅宗立誓完後，也採信眾臣提出的張禧嬪罪行確鑿「罪證」，「下敎曰：『謀逆罪人淑正、淑英等，詛呪承款之後，角氏、雀、鼠、骨末等物，得於大造殿東邊寢室之內。此外凶穢之物，掘得於大造、通明庭除者，亦多矣』。」欲問罪張禧嬪。

然而，聽到「自今著為邦家之典，不得以嬪御登后妃」此消息的張禧嬪，可開心不起來，因為「禧嬪張氏嫉怨內殿，潛圖謀害，設神堂於內外，日夜祈祝，埋凶穢於二闕，不啻狼藉，情節盡露，神人共憤」的她，自己心裡也有數，即將成為肅宗立下這典範最為重要的女主角。10月8日，肅宗正式下令，「賜藥之外，更無他道矣」，命張禧嬪自盡。

根據《仁顯王后傳》（인현왕후전）內，描繪張禧嬪喝下毒酒時，自盡之慘狀為「肅宗毫無惻隱之心，將三碗毒酒灌入張氏口中，只聽張氏大聲慘叫，滾落石階，血如泉湧。一點藥就足以讓五臟俱裂，何況三碗毒酒，頃刻間張氏七竅俱噴出黑血，流淌到地面。以卑微的宮人之身，謀殺國母，陷害忠良，而落此下場，豈非天降之殃禍乎？」但是，我想沒有比起《仁顯王后傳》內，肅宗看到張禧嬪自盡後的屍體，冷冷地說了一句：「把屍體丟到宮外去吧！」（시체를 궁 밖으로 내라.）來得更為殘酷、心寒的吧？（註3）

肅宗二十七年（1701）10月10日，張禧嬪因加害國母，被賜飲毒酒自盡，享年43歲。同時，張禧嬪的親兄，即之前想要謀害廢后閔氏不成，且獲罪被流放到濟州島的張希載，也難逃其咎，在張禧嬪自盡後，張希載被押回漢城，以「謀害國母」罪名，當眾於軍器寺前路凌遲處死，且張希載家屬也遭「孥戮」（註4）之刑，16歲以上男性一律處以絞刑。

此外，張禧嬪的親屬家族，諸如尹氏、安氏，以及南人黨重臣閔黯等人，亦被牽連處死。不過，肅宗並未將「張禧嬪」貶為「庶人」，也沒有廢黜張禧嬪所生的元子李昀，順利讓他成為之後繼承王位的景宗。

20年之後，王世子李昀1720年繼位，為朝鮮第二十代王景宗。在此之前，景宗一直供奉位於後苑的別殿的母靈。於景宗二年（1722），他依順大臣請求，以朝鮮宣祖追尊生父德興君為「德興大院君」一事為典範，追封母親張玉貞為「玉山府大嬪」（옥산부대빈），並另設祠堂「大嬪宮」（대빈궁，今位於首爾樂園洞處）來祭祀，為七大宮之一。（註5）

而景宗處理生母張禧嬪之後事，多於他在位的短短四年之間（1720-1724年）完成。且冥冥之中，當景宗處理完母親後事之後，這一位受前王肅宗寵愛的王世子，彷彿也就完成他在世上所有任務一般，於景宗四年（1724年）8月25日，於環翠亭病逝，享年36歲，同時也結束了，他與生母張禧嬪的朝鮮王朝風雲年代。

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重新評價張禧嬪

我們在前面娓娓道來張禧嬪的一生，看到她出身譯官家庭，以平凡的中人身份，1680年入宮後，陸陸續續在宮內生活近二十多年。其中藉由張禧嬪的生活，讓我們一窺到當時的宮廷文化，在後宮內為了爭寵，諸如肅宗第一任原配仁敬王后的「妻管嚴」，甚至仁顯王后的慈悲，都一再顯示出，要當上一國之母，是有多麼不容易。

即使登上國母之位，也不可能一帆風順，隨時都要小心後進者，在背後扯後腿、捅刀。這時順應而生、裡應外合的黨爭政治，也並非是偶然的，這從張禧嬪入宮短短二十年，就發生兩次黨爭之亂，可見當時朝鮮王朝政治局面變化之快。

當然，張禧嬪會得到肅宗之寵愛，絕非是空穴來風，除了自己本身外貌姣好外，最重要的是替肅宗產下繼承王位的王世子李昀，集王寵於一身，若是當時張禧嬪能在宮內相父教子，做好一國國母，而非恃寵而驕，大興黨爭之亂的話，也許當今史書與稗官野史，會重新書寫張禧嬪的形象吧。

但令人好奇的，張禧嬪最後選擇以巫術來殘害仁顯皇后，送她最後一哩路的形象，是偶然，抑或必然呢？

這也不禁讓我們反省到，為了能平安生活在宮內，真正的生存之道，該是如何呢？像仁顯王后一般慈祥，最終落得遭人詛咒致死？抑或如同張禧嬪，聯合南人黨來清除政敵西人黨勢力，甚至心狠手辣大行詛咒之事呢？

同時，若我們先擺脫擺脫宮廷內鬥不言，「善妒」本身是否為女人天性呢？即使張禧嬪生下了元子，還是沒有安全感，只有緊緊穩穩地握住權力，才能感到安心呢？這從張禧嬪得到大權，仍想殺害廢后閔氏、詛咒仁顯王后等史實，令人耐人尋味不已。

張禧嬪的形象，在過往許多韓國人的眼中，為朝鮮時代「妖女」、「惡女」的代表人物，且在影視作品內，也被多次演繹。甚至，韓國演藝圈也傳出，若能出演「張禧嬪」的女演員，她必定是當時演技最頂尖之人，因為張禧嬪具有太多面向，要演好她，的確是不容易之事，所以，女演員們也都把飾演張禧嬪一事，視為自身演藝生涯內，必要挑戰的角色之一。

且我們在前方也提過，韓國當地最早把張禧嬪搬上大螢幕，為1961年同名《張禧嬪》（鄭昌和導演）一戲劇，當時擔當張禧嬪演員為金智美（김지미，音譯）。不到十年間，林權澤導演於1968年，又改編《妖花張禧嬪》（요화장희빈）電影上映，把邪惡的「妖女」跟美麗動人的「花」的形象，連結到張禧嬪身上。之後，張禧嬪的形象，似乎也隨著史實文獻之重估，或者如同此文指出，身為宮廷文化下無奈犧牲者，之後出現在電視劇或電影內的張禧嬪「妖女」、「邪惡」的污名化「形容詞」，逐漸慢慢消失。

如我所搜尋到的資料，依時間先後，韓國當地重新翻拍張禧嬪、定位她的重要影集，以及當時擔綱演出的卓越女演員，分別如下：

《張禧嬪》（장희비）（1971年電視劇）：尹汝貞（音譯）飾張禧嬪，MBC電視劇； 《女人列傳》（여인열전 시리즈1981年）中的第1集：李美淑（音譯）飾張禧嬪，MBC電視劇； 《朝鮮王朝五百年》中的《仁顯王后》（인현왕후1988年）：全仁華（音譯）飾張禧嬪，MBC電視劇； 《張禧嬪》（장희빈，1995年電視劇）：鄭善敬（音譯）飾張禧嬪，SBS電視劇； 《張禧嬪》（장희빈，2002年）：金惠秀（音譯）飾張禧嬪，KBS電視劇； 《同伊》（동이，2010年）：李素妍（音譯）飾張禧嬪，MBC電視劇； 《仁顯皇后的男人》（인현왕후의 남자，2012年）：崔梧梨（音譯）飾張禧嬪，tvN電視劇； 《張玉貞，為愛而生》（장옥정 사랑에 살다2013年）：金泰希飾張禧嬪，tvN電視劇； 《大發》（대박，2016年）：吳妍兒（音譯）飾張禧嬪，SBS電視劇。

但我想，大家最有印象的，應該還是2012年的《仁顯皇后的男人》那一齣穿越古今時空劇吧？

值得一提的是，韓國當地拍攝張禧嬪的影視作品內，漸漸「隱匿」她的形象，避免正面評價。如2010年《同伊》內，主角不再是張禧嬪，反而描寫賤民出身，後入宮成為肅宗後宮，告發張禧嬪在宮內施行巫術，同時也是第二十一代王英祖的生母的淑嬪崔氏之作品，戲內張禧嬪的戲份不多；同樣地，2012年《仁顯皇后的男人》也是如此，張禧嬪的戲份不重，劇情多集中在男女主角穿越時空愛情劇上；最後，2013年《張玉貞，為愛而生》一劇，「竟」由韓國當地著名的女演員金泰熙，來擔綱演出這歷史上最邪惡的惡女，大有逆轉形象之舉。

以上這些，都可見到張禧嬪的多元形象，且尚未蓋棺論定。

距今已經有多年了，韓國當地尚未推出詮釋張禧嬪新的影視作品，是否今日韓國人，也仍在重新思索，這一位生活在三百多年前，肅宗後宮內，最具爭議的人物，她還是惡女嗎？張禧嬪。

註釋

註1：嬪御（빈어），即王的妾。

註2：后妃（후비），即王的正室。

註3：另外，《仁顯王后傳》與《隨聞錄》（수문록）都記載到，因惡事做盡、天理不容的張玉貞，死後屍體即刻腐爛，且被棄屍荒野之軼事。但官方史學家的《朝鮮王朝實錄・肅宗實錄》與《承政院日記》說法則為不同。首先，很多少論派大臣，反對將張玉貞賜死，因為不利安慰世子之心，認為「世子安而後宗社乃安。」所以，當時肅宗決定要賜死張禧嬪前，的確跟朝廷重臣有過一番爭論，且在張禧嬪自盡後，她的屍體不似《仁顯王后傳》或《隨聞錄》內所記載，乃是被扔出宮外，反而是得到較高的禮遇，「王世子及嬪宮服制，似依古禮庶子為父後者，為其母緦之文。」且等到景宗即位後，由「重修墓域，改題神主，墓所守直軍，定十五名，給複除役」等舉動看來，張玉貞死後之屍體，非像稗官野史記載一般，被草率處理。迄今，張玉貞之墓仍保存完好。

註4：「孥戮」，意指罪誅及子孫之責。

註5：七大宮分別為：存放朝鮮仁祖大王祖母、朝鮮宣祖大王的后妃仁嬪金氏神位的「儲慶宮」；存放朝鮮景宗大王生母、朝鮮肅宗大王的后妃禧嬪張氏神位的「大嬪宮」；存放朝鮮英祖大王生母、朝鮮肅宗大王的后妃淑嬪崔氏神位的「毓祥宮」；存放朝鮮真宗大王生母、朝鮮英祖大王的后妃靖嬪李氏神位的「延祜宮」；存放朝鮮莊祖大王生母、朝鮮英祖大王的后妃映嬪李氏神位的「宣禧宮」；存放朝鮮純祖大王生母、朝鮮正祖大王的后妃綏嬪樸氏神位的「景佑宮」；存放英親王李垠生母、朝鮮高宗（已稱帝）后妃純獻皇貴妃嚴氏神位的「德安宮」。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航