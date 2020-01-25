《漢密特的懸疑推理小說》書評：見證美國最晦暗的時代，開闢推理文學的新道路

經歷了黃金二十年代，1930年的美國財政嚴重泡沫化，最終導致經濟崩盤，政府失能，民間失序，社會成為犯罪的絕佳溫床，黑手黨的勢力如日中天，他們靠著走私酒精建立龐大的經濟體系，搶劫、暗殺、非法交易、性、暴力、無政府主義、官商勾結⋯⋯犯罪率急速升高，人民心中開始期待保守力量的回歸，英雄主義再次被點燃。然而，雖然當時的美國社會陷入低谷，但在推理小說的領域中，卻因此發展出一片新天地，推理文學終於在此時脫離傳統的英國推理，意外開創出新局面。

漢密特（Samuel Dashiell Hammett）是此時期重要的代表作家，被視為「硬漢」形象的創始者，他從小就在底層社會打滾，也曾在偵探事務所工作，熟悉黑白兩道間的周旋角力。漢密特見證了美國最晦暗的時代，他筆下的角色不同於福爾摩斯自律冷靜的經典形象，反而總喝得爛醉（縱使那時美國禁酒令仍施行）、見錢眼開，感性永遠大於理性，直覺恆常超越科學。硬漢成為獨特的符碼，精闢抓住當時的美國文化，融合海明威、費茲傑羅⋯⋯失落一代中現代人的疏離、迷惘和孤獨，開闢出推理文學的新道路，也為現當代中美漫的超級英雄們開啟先聲。

屍體永遠是最次要的事，耐人尋味的重點在於人性陰險

在漢密特的小說中，屍體永遠是最次要的事，透過命案牽扯出來的利益盤算、人性陰險，才是小說耐人尋味的重點。比如〈馬爾他之鷹〉提及：「威爾默，說實話，我一直把你當成親生兒子一樣，真要和你分開，我也於心不忍。不過⋯⋯兒子沒了可以再養一個，但馬爾他之鷹卻是世上絕無僅有的。」為了一座由土耳其奴隸打造出來的、鑲滿珍寶的黑鷹雕像，幾方人馬拿著手槍相互威脅對峙，最後卻推諉罪責給忠心的流氓下屬。女人滿口謊話，男人相互背叛，無辜調查者被殺，護送雕像的可憐船長也慘死，直到故事的尾聲，這群人們發現多年來相互爭奪的雕像竟是贗品，血腥的殺戮成為一場可笑的鬧劇。小說的終章，漢密特輕盈收尾，再次掩蓋起真相，有如文中提及：「在他看來，他的生活原本是被掩蓋起來的，而這件事似乎把上面的蓋子掀開了。」

更驚心動魄的殺戮在〈血色的收穫〉中更加凸顯，伯森維爾市是有名的毒鎮，幫派對立、官商勾結嚴重，媒體、銀行，重要企業⋯⋯全掌握在老伊利胡手裡。為了壓抑工人組織的勢力，老伊利胡雇用一批黑手黨，暗中操作罷工運動，沒想到卻讓整個城鎮就此淪陷在循環惡鬥中，殺人事件層出不窮，連最後以整頓毒鎮為目的的主角，皆陷入命案循環之中：「以前沒辦法的時候，我也籌劃過幾件殺人的事。不過愛上殺戮，這還是第一次。在這個城市，你不可能直接辦事，所以全都怪這個該死的地方。」

值得令人注意的是〈血色的收穫〉中的妓女角色黛娜・布萊德，她有一頭亂糟糟的褐色頭髮、肌肉結實，絲襪總是脫絲，據說毒鎮的男人們皆為她癡迷，也因為她足夠滑頭，所以能為自己覓得不錯的社會位置。黛娜・布萊德大方袒露她對金錢的渴望、袒露她的無所畏懼和心機，雖然與「好」字扯不上邊，但一路讀下來，這名後來被冰錐刺穿左胸而亡的妓女，竟是所有篇章中最真心純真的角色。

漢密特：「犯罪，是都市社會的再生產」

「犯罪，是都市社會的再生產。」漢密特的小說作品實踐了他的想法，「都市」是小說共同出現的空間背景，這些主持非法正義的偵探主角們，目睹為利益殺死兒子的父親，為詐財而偽裝友人仍存於世的律師⋯⋯每一齣荒謬的劇幕都呈現人性的自私與陰險，謊言的底下是無盡的謊言，算計的背後是環環相扣的陷阱。人命在在個人利益前被棄如敝屣，甚至從上至下，整個社會結構中沒有一處可供良善棲身的境地。

究竟是什麼樣的文化需求，讓漢密特誕生出這批品質精良的小說作品呢？這令人聯想到20年代美國黑幫老大艾爾・卡彭的傳奇故事，卡彭因與市長、警政關係良好，因而在私酒交易中受到庇護而致富，甚至在1929年芝加哥邊境的情人節大屠殺案中，疑似槍殺七名黑幫成員，卻因為他的政治權力而毫無罪責，相似的情節同樣在漢密特的小說中上演，令人不寒而慄，這似乎也說明了漢密特將他後半生投注於左派運動的原因。

本書收錄〈馬爾他之鷹〉、〈玻璃鑰匙〉、〈瘦子〉、〈血色的收穫〉四部作品，皆為漢密特重要的代表作，與其將他的作品歸類在推理小說的框架內閱讀，不如以紀實的角度來看他的小說，漢密特的鏡頭不偏重血淋淋的命案場景，卻將焦點轉移到後頭複雜的故事線路，他不可怕，但卻讓讀者在思考完故事後，感覺背後一股冷意蔓延。

書籍介紹

《漢密特的懸疑推理小說》，海鴿出版

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作者：達許・漢密特（Samuel Dashiell Hammett）

譯者：葉盈如

他在冷硬派小說的地位，相當於推理小說的愛倫・坡加上柯南・道爾！

漢密特小說的第一大特點，是塑造一種新的美國民間英雄，即「硬漢」形象，評論家往往將其與海明威小說中的硬漢相提並論。漢密特小說的第二大特點，是情節設置及細節描寫貼近現實，各色人等的言行舉止以及當時的社會氛圍都非常逼真，氣息濃郁，讓讀者彷彿身臨其境。

《馬爾他之鷹》——美國推理作家協會（ＭＷＡ）票選百大推理小說第2名！

《馬爾他之鷹》是達許・漢密特所著作的推理小說，原本於《黑面具》雜誌上連載。1995年，美國推理作家協會（MWA）票選百大推理小說第2名；1998年，蘭登書屋（Random House）評選20世紀百大英文小說。同時，此書多次被改編成電影，其中包括1941年由亨弗萊・鮑嘉主演的《梟巢喋血戰》。

Photo Credit: 海鴿出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航