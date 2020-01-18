對NBA新秀應有的正確期待：選秀102

文：貓爹 Eugene's Dad

聯盟中不乏如林書豪以落選新秀身份打出名堂，或Spencer Dinwiddie媳婦終於熬成婆的勵志實例。因此球迷不免會誤把特例當常態，對新秀的成才率有著過高的期待，卻忽略了鎂光燈照不到的陰暗角落。

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現實是殘酷的，大量的上場機會是樂透新秀的特權；非樂透首輪新秀第一年能上場超過1000分鐘的僅有1/4；接近7成的次輪新秀進聯盟後只能擔任龍套中的龍套，甚至連1分鐘的紀錄都沒有。

前場新秀普遍較不具戰力，第一年上場時間較後場新秀少了近1/4，第二年持平。

首輪新秀的上場時間無關於年紀；次輪中選的年輕人（開季未滿21歲）數量稀少，但會被球隊視為首輪末培養，第二年相對於次輪大齡較有上場發揮的機會。

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比起各種有缺陷的進階數據，讓錢說話是檢驗新秀最實際的辦法。

現實是殘酷的。出了樂透區之後，第二張合約能拿到主力待遇級別的僅4％，非樂透首輪新秀能養成堪用綠葉的機會是一半，每3位次輪新秀中，只有1位能得到第二張底薪以上的保障合約。

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充滿正能量的逆轉勝故事永遠不缺閱聽眾，但還是一句老話：勿把特例當常態。個體樣本出現離群值很正常，但從大樣本觀之，球員的生涯成就依然與順位高度掛鉤。

綜合3張圖表，可以理解到NBA本質上仍是天份輾壓的運動。順位前段20％的球員成才率高上一大截，而他們的勝利貢獻值占了整個聯盟80％。這也是為何NBA前段選秀籤的價值連城，每當交易內容牽扯到選秀權保護，則永遠會是制服組以及球迷著重討論的環節。

若有興趣進一步了解球隊決策人員的選秀視角，可以聽聽賽爾提克球探長Austin Ainge、灰狼新任當家Gersson Rosas、ESPN球探Jonathan Givony去年於SSAC 18的講座分享。

參考資料

本文經方格子 vocus授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航