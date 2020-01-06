民進黨不分區立委羅美玲：其實當初父母希望我大學畢業後就回馬來西亞

當2019年11月14日民進黨中執會通過不分區立委名單後，有個名字開始漸為馬來西亞人所知，她就是出生於馬來西亞的原南投縣議員羅美玲。

一直以來，羅美玲並非受矚目的全國性政治明星，關於她的報導並不多，能搜尋到的多是她在南投當縣議員的地方新聞。而當羅美玲確定被列入民進黨的不分區立委名單後，前國民黨立委蔡正元就在臉書點名了羅美玲的過去。

蔡正元認為，羅美玲是冒充「新住民」的「僑生」，並不能代表新住民，他進一步指控，民進黨把羅美玲列入不分區名單的考量是家族政治，因為羅美玲丈夫吳棋祥是前南投議長，曾因砂石場案下台。

羅美玲是誰？對於這些指控她如何回應？《關鍵評論網》選前專訪了羅美玲，讓讀者一探羅美玲的過去。

一開始，父母不想我留在台灣

羅美玲是馬來西亞第三代華人，祖籍是廣東惠陽，她出生與成長的馬六甲州，就是明朝時期，鄭和下西洋曾逗留的地方，當地仍有鄭和船隊留下的遺跡。

羅美玲是家中的幼女，家中共有四個孩子，她父親和許多馬來西亞華人的理念一樣，認為中華文化不能夠斷，因此都把孩子送去接受華文教育，不僅四個孩子都是畢業於當地名校-馬六甲培風中學畢業後，還全都是留台校友，不過最終只有她留在台灣。

1987年的9月，羅美玲來台就讀於國立師範大學地理學系。儘管當時剛解嚴，台灣的民主正處在激烈的改革路上，但除了羅美玲的當時男友、現任丈夫吳棋祥有參與野百合學運外，那個時候的她對台灣的社會運動所知甚少，作為外國留學生，心態上也只想順利畢業，不讓政治影響學業，按父母的心願，畢業後回國陪伴他們，或許還能到母校教書。

羅美玲師大地理系畢業後，先是留在台灣教書一年，接著到香港工作一年，但因為不習慣香港的生活，加上和吳棋祥的感情已走到了談婚論嫁的階段，因此最終還是選擇回到了台灣，著手結婚的事情。羅美玲回憶道，她是直到大學快畢業才告訴父母交了男友，最終要走到留在台灣結婚的地步時，她父母也只能祝福，幸運的是父母還是喜歡這女婿的。

走入政壇

對比2020選舉的國民黨、民進黨的不分區立委名單，由於表現不俗的國民黨籍新住民立委林麗蟬不被列入名單，因此國民黨遭致不重視新住民群體的批評，儘管最終國民黨的不分區立委名單列入了來自大陸的新住民牛春茹（桃園新住民交流協會理事長），但卻是被排在第17名的安全名單外。

蔡正元在臉書透露，雖然林麗蟬表現不俗，但她是新住民群體中佔極少數的柬埔寨人，因此其他佔多數的新住民族群不滿她的代表性不足，因此國民黨才不再提名林麗蟬。而在台灣佔多數的新住民群體，即是大陸和越南人，根據主計處年截至2019年6月底台灣外籍配偶人數的統計，共多達 54.9 萬人，最多者為大陸地區配偶34.5 萬人(占 62.8％)最，而越南籍 10.7 萬人(占 19.5％)居次，二者合計占 82.3％，柬埔寨則有四千人，也許馬來西亞人更少，未被列出數據。

關於羅美玲的僑生背景，蔡正元稱新住民來台的法律程序，跟僑生在台定居完全不同。

對於蔡正元的批評，羅美玲表示，其實她當初很想做解釋，但黨中央建議不必理會，黨中央相信她的為人，也對這份不分區名單的安排問心無愧。對於所謂冒充新住民的指控，羅美玲認為是蔡正元對新住民的定義不了解，在馬政府時期就有明確的定義，她不能認同蔡正元為了攻擊她而對她身份扭曲。根據內政部的定義，新住民係指「配偶之一方持有外僑居留證、永久居留證，申請入境 停、居留及定居我國之中國大陸（含港澳地區）配偶」。

由於早年中華民國對僑生入籍的規定較寬鬆，但因為羅美玲師大畢業後壓根沒想留在台灣，因此出境到香港工作，往後再重新入境台灣時，早已喪失了僑生身份，得依一般外籍人士的規定入境，無論是申請結婚、永久居留權、入籍的程序，也和一般外籍配偶無異。最終羅美玲是在長子出生後才入籍中華民國。

1994年結婚後，羅美玲原只想做一位全職家庭主婦，後來孩子稍微長大了後，才重返校園充電，得到了靜宜大學EMBA學位，目前仍是國立彰化師範大學財經所博士生。羅美玲表示，從家庭再到校園充電，才讓她開始接觸到公共事務，她因緣巧合下加入了來自美國的蘭馨協會，並在2011年擔任南投縣國際蘭馨交流協會理事長。蘭馨協會是聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團之一，羅美玲在其中服務時，才進一步與新住民婦女社群有了接觸。

關於前南投縣議長，即羅美玲的丈夫吳棋祥，他在2002年及2005年的縣市議員選舉時是無黨籍身份，2008年才恢復國民黨籍，2012年吳棋祥捲入南投的砂石場案，被控施壓業者出售砂石場與利用議會發行的議政週刊「爆料」對業者施壓，最終最高法院依觸犯貪污治罪條例的「藉勢勒索財物未遂罪」，判吳棋祥六年徒刑。目前已出獄的吳棋祥，在埔里經營診所。

羅美玲回憶道，她丈夫吳棋祥出事是她人生的轉捩點，此前沒想要去從政，認為政治的區塊是她丈夫的事情，她只管照顧好孩子和婦女社團、居服長照的事。羅美玲表示，在地人都很清楚她丈夫的為人，因此2014年縣市議員選舉時，為不負鄉親們的期待，期望她能繼續照顧地方的弱勢族群，她才毅然參政。

2014年，羅美玲當選無黨籍的南投縣議員，成為第一個新住民背景的議員。後來羅美玲之所以加入民進黨，是蘇嘉全向蔡英文推薦的。2015年時，準備競選總統的蔡英文常到南投爭取地方選民的支持，當時羅美玲才和蔡英文有了接觸，也覺得在理念上比較接近，因此接受了民進黨的入黨邀請。羅美玲表示，她從政後，丈夫不在的期間，她為家庭和事業兩頭忙，因此她非常感謝她團隊給予的支持。

Photo Credit：杜晉軒

除新住民，也關注長照2.0

羅美玲提到，她們夫妻倆先後投入政治，對家庭來說是很大的轉折，他們在南投本來就是做診所和居服長照的，吳棋祥當年投入政治，初衷是想做不一樣的政治人物。

1999年發生921大地震時，南投就是重災區，災難發生後，南投出現許多失去照顧的老人，因而促使政府推動長照1.0，而吳棋祥便在2002年成立社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會。羅美玲說「當時覺得我們能力還可以，就投入照顧。在南投就業不容易，所以很多年輕人外移，留下老年人在鄉下。所以我們做居服員服務，幫忙備餐，帶他們去看醫生啊，運動或整理家裡⋯⋯」

羅美玲表示，她期望未來長照2.0的政策制定上可讓更多新住民加入。羅美玲指出，居服長照的主要問題就是缺乏人力，因此她這些年都在推動訓練包括新住民在內的婦女成為居服員，創造二度就業的機會。羅美玲表示，蔡英文總統也希望新住民姐妹參與這居服長照的服務，因此近年也數次到南投了解狀況。

羅美玲認為，在為新住民姐妹提供協助上，要想辦法解決到她們生活上的問題，不是只辦聯誼性活動，一定要讓姐妹有一技之長，因此讓新住民姐妹加入居服長照，可以是長照2.0人力不足的其中一解方。此外，羅美玲在2016年推動成立台灣新住民權益關懷協會，也為有意創業的新住民找業師、提供創業輔導。

對於是否主張開放外籍移工進入長照領域，羅美玲認為這分兩個區塊。首先是監護工的部分，確實有時候還是得仰賴外籍移工，但居服長照的話，她則傾向在地人，如二度就業的婦女、新住民婦女，因為長照跟監護工的工作性質有差異，居服長照比較著重時數，而監護工則是全天候工作的。

由於羅美玲有在地方上推動新住民權益與長照的經驗，最終有人推薦羅美玲進入不分區立委名單。羅美玲說「我個人還是蠻隨緣的，後來是高層下來跟我討論，我想如果真能夠擴大服務、幫新住民和長照這領域的話，我也樂意。我也知道蔡英文對我的期許」。羅美玲表示，蔡英文總統任內數度來訪南投，和南投的新住民舉行座談，並期望她日後到國會繼續推動新住民與長照服務的政策，而她期望未來到立法院後，也能推動政成立新住民委員會，以更保障台灣的新住民權益。

對於與國民黨不分區立委名單失之交臂的立委林麗蟬，羅美玲認同林麗蟬是相當優秀的立委，彼此好幾次在公開場合見過面，但沒機會進一步交流。

「會覺得他們比較忽略這部分吧，而且林委員也做的不錯，一直以為她可以繼續，但我完全不曉得國民黨的想法是什麼。那我們民進黨放在前面的地方，因為小英總統真的很重視，而且她之前來，也沒有找記者來，就是常常有一些閉門會議，她真的就是要聽了解遇到什麼問題，我覺得這是真的關心，而不是你把大門打開，然後小英總統來然後跟記者說：『我想知道你們新住民...』她真的就是想知道你們做什麼。」羅美玲說，她認為蔡英文總統真的是去傾聽地方聲音，而不是去做秀。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文競選連任辦公室16日推出最新競選廣告「台 灣新驕傲」，感謝新住民。競辦發言人莊瑞雄（左）、 顏若芳（右）、民進黨不分區立委參選人羅美玲（中） 共同召開記者會。

天下父母心

一開始，羅美玲想等到民進黨中央確定不分區名單後才告訴父母，但沒想到媒體曝露名單後，家人就在馬國中文報章得知她被列入不分區立委的消息了。

許多馬來西亞華人基於同為「中華民族」的情感，多支持兩岸應該統一，對主張台灣獨立的民進黨多不有好感。因此當初決定加入民進黨時，羅美玲坦言，她父親確實有意見。

當羅美玲在2014年決定參政的時候，父母基於疼女兒的心，是表達反對的，認為她要獨自照顧三個孩子已很辛苦，不應該踏入政治這趟渾水。因此後來決定加入民進黨時，羅美玲母親尊重她的選擇，父親則不認同，她為此做了許多溝通。

近幾年來，每當羅美玲回馬六甲過年時，難免被親友問到有關台灣政治的問題，如質疑民進黨的台獨主張。羅美玲表示，面對親友們的疑惑與不解，她能理解大馬華人長期接受來自中國大陸媒體不平衡的資訊影響，對台灣政治的認知不一定全面，因此她必須做更多解釋與理念上的溝通，如她會和親友解釋說，雖然民進黨黨綱有主張獨立，但蔡英文總統任內並沒有提到要推動台獨，在做的是維持現狀。

羅美玲提到，當親友們對台灣統獨的問題問久以後，發現她做的政治工作反而多是偏向長照、新住民權益的範疇，也漸漸理解她實際上做的是什麼了。

身份政治

無論2020總統選舉結果為何，沒意外的話，羅美玲將會是台灣首位原籍馬來西亞的立委。

由於問政表現受好評的林麗蟬「不獲續聘」，因此可預期的是，未來有關新住民政策的課題需報導時，媒體聚光燈必然聚焦在羅美玲身上，羅美玲會是各家媒體首先會訪問的代表性政治人物。

不過，也可預期的是，身份政治也會是羅美玲未來難以迴避的戰場。羅美玲身上除有著僑生、大馬華人、新住民、婦女等各類標籤外，在激烈的藍綠政爭下，地方派系、家族政治也會是羅美玲難以撕下的標籤，她能否延續過去林麗蟬的光環，不負選民與媒體的期待，終究還是得靠未來在國會的問政表現來證明自身能力。

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核稿編輯：楊之瑜