被工作追到喘不過氣？來看七個和「呼吸」有關的英文片語

文:Mackenzie Wang

年關將近,主管業績追不停?這次小編準備了一些職場情境劇,讓大家輕鬆喘口氣學英文。

hold one’s breath 屏氣;屏息

一個風和日麗的午後,總經理召開了例行會議,就在總經理淘淘不絕地講著這個月的績效時,突然一聲「噗~!」的屁聲從台上傳來,喚醒了所有底下的人們,大家紛紛hold their breath,只怕吸入主管所排放的毒氣⋯⋯

hold為動詞,有「抑制;守住」的意思,而第一個片語hold one’s breath,非常直觀地就是「屏住呼吸」的意思。

Dad’s big, smelly fart made all the people in the room hold their breaths. 爸爸的大臭屁,讓在場所有人都屏住了呼吸。

會議進行到了最後,總經理準備公布這個月的績效王究竟獎落誰家,大家hold their breath,緊張地看誰可以得到績效王的100萬獎金⋯⋯

另外,hold one’s breath還有「屏息以待」的意思,指抑止呼吸,期待某事的發展。

When the game comes down to the last ten seconds, everyone holds his or her breath and waits to see who will be the final winner. 比賽進行到最後十秒,所有人屏息以待,看看誰會成為最後贏家。

out of breath 喘不過氣

總經理宣布,這個月決定讓全體員工放鬆一下筋骨,於是他幫大家報名了半馬。一群人浩浩蕩蕩的出發了,經過三個小時,終於抵達了終點,所有人都out of breath,喝水的喝水,躺在地上的躺在地上,而這時經理卻大喊著要大家快點回去繼續上班⋯⋯

out of有「用完」的意思,那out of breath也就是用完呼吸,也就是「喘不過氣,氣喘吁吁」的意思。

Monica was out of breath after climbing ten floors of stairs. Monica爬了十層樓梯後,整個人氣喘吁吁。

waste one’s breath 白費口舌

出了名對新人非常惡劣的漢娜,對著新人安妮酸言酸語,叫她不要再waste her breath了。安妮啜泣著,逃離了辦公室⋯⋯

waste為動詞,「浪費」的意思,waste one’s breath的意思就是「白費口舌」,指無用的談話。

You don’t need to waste your breath trying to persuade her not to vote for Trump. She has already made up her mind. 你可以停止白費口舌勸她不要投給川普了,她的心意已決。

take one’s breath away 令人非常驚訝

安妮經過了十年的鍛鍊,終於擠掉了漢娜,成功公司第一把交椅。她交上了準備了三個多月的報告總經理過目,總經理看完後,說「漢娜妳真的took my breath away,看來,妳有潛力成為公司的接班人呢!」

take away是動詞片語,意思是「帶走,拿走」。take one’s breath away字面上意思是拿走某人的呼吸,其實就是指讓某人停止呼吸,也就是「令人非常驚訝」的意思,且此處通常用來表述正面的情境,例如形容玉山的美景令人驚嘆,也可以用這個片語表示。補充相關的形容詞breathtaking表示「令人為之讚嘆的」。

At the party, Rachel’s beauty took Ross’s breath away. He then immediately asked her out to dinner. 在派對上,Rachel的美貌讓 Ross非常驚嘆。他馬上邀Rachel去吃晚餐。

take a deep breath 深呼吸

風和日麗的另一個午後,總經理突然把所有人叫到會議室。「大家請先take a deep breath,我有事情要宣佈。」大家察覺到不對勁,緊張地take a deep breath後,主管說「公司大賺,恭喜!每個人年終六個月起跳!」

deep是形容詞,意思為「深的」,而deep breath就是「深呼吸」。搭配動詞take變成為take a deep breath來表示進行「深呼吸」的動作。

The earthquake has passed. Don’t be nervous. Just take a deep breath. Everything is gonna be fine. 地震過了,別緊張,深呼吸一下。一切都會沒事的。

a breath of fresh air 令人耳目一新的人或事物

年底到了,全部的人都為了年度業績而壓力山大,整個辦公室都充滿著陰鬱的氣氛。此時,主管突然帶著一名從沒見過的人進到辦公室,說:「希望約翰能成為辦公室裡的a breath of fresh air,拯救一下這低靡的氣氛。」約翰笑了笑,向辦公室裡的大家揮了揮手。

fresh是形容詞「新鮮的」之意,fresh air就是指「新鮮空氣」,而a breath of fresh air就可以衍伸成「令人耳目一新的人或事物;煥然一新」的意思哦!

The new colleague is like a breath of fresh air in the office. Everyone loves hanging out with him. 新同事讓整個辦公室煥然一新,大家都很愛跟他相處。

in the same breath 同時

一直和總經理偷來暗去的安琪拉有一天爆發了,她跑進總經理的辦公室大鬧,要求總經理不能口口聲聲說著愛她,又in the same breath和正宮老婆恩恩愛愛!結果,安琪拉下午就收拾東西離開公司了⋯⋯

same為形容詞,有「同一的,同樣的」之意。in the same breath指的是「同時,緊接著」,且通常是指同時說出兩件相抵觸的事情。

How can you say you believe in freedom and democracy, yet in the same breath you make excuses for government oppression! 你怎麼可以說你相信民主自由,卻又同時為政府對人民的壓迫找藉口?

