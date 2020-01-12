美股日記：NETFLIX全面攻佔你的電視、平板與手機

文：鬼宿

如果你錯過了網路時代，在搜索引擎稱霸的Google、社群媒體的Facebook、網路電商的Amazon、智慧型手機的Apple，別擔心，目前正處於大亂鬥時期的網路串流媒體，未來的贏家似乎已經出線，Netflix應該是全球每一個國家，有線電視業者最為害怕的競爭對手，電視、電影等媒體產業正在進行一場革命，這是一場贏者全拿的殘酷戰爭，對投資人來說卻是十年一見的投資機會。

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話說從頭

Netflix並不是一家年輕的公司，在科技泡沫年代它曾經是亞馬遜的競爭對手，那個時期的Netflix最大的敵人是百視達影視出租店，那是一家已經消逝在歷史洪流的公司，相信很多台灣愛看出租DVD的消費者，應該都不陌生，這個時期Netflix只是一家美國小型公司，透過網路做起了DVD出租的生意，他的創辦人兼CEO哈斯廷斯，是一名能力出眾的程式設計師，在Netflix之前也曾創辦過一家軟體公司，他創辦的Netflix對上在當時；全球已經有上萬家實體店面的百視達，幾乎沒有任何人看好Netflix有勝出的機會。

擊垮百視達之後，Netflix並未因此而安於現狀，2007年蘋果公司推出第一隻可上網智慧型手機 iPhone，哈斯廷斯預見了3G通訊、寬頻網路，將為影視媒體帶來重大變革，於是大膽的將Netflix轉型為線上串流媒體平台，讓消費者可以直接在線上觀看電影與電視劇。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像 讓Netflix初償勝利滋味的美國知名影集《紙牌屋》

華爾街形容2019年是媒體業的「串流元年」原因是網路串流媒體市場，在今年匯集了檯面上，所有想進軍串流媒體的巨頭們，包括了電商霸主亞馬遜營運的Amazon Prime、美國媒體巨擘21 世紀福斯與NBC環球影業共同投資的Hulu、迪士尼的Disney+ 以及來勢洶洶的Appel TV＋財經媒體評論這將會是Netflix的生存之戰，若你問鬼宿的看法，鬼宿會說：「這場串流媒體戰爭，其實已經結束，贏家早在競爭對手還未出現之前就已決定」。

高築牆・先行者優勢

Netflix早在2007年就已跨入串流平台經營，初期的營運模式，是向各家電影與電視劇發行商購買授權，讓消費者可以在Netflix提供的串流平台上觀看，隨著Netflix付費訂閱的會員人數越來越多，這些電影與電視劇發行商開始獅子大開口，每一年都大幅提高他們向Netflix收取的授權費。這也讓Netflix的執行長哈斯廷斯（Reed Hastings）意識到，自己的公司越成功，付給這些片商的費用只會越高，與其為人作嫁；還讓人掐住脖子，倒不如自己投入資源；拍攝專屬於自己的獨家內容，就這樣Netflix開始一磚一瓦，築起了高聳入雲的城牆。

在很多行業裡「專利」的質量，足以決定一家企業的優勝劣敗，多數行業的「專利保護」都有其年限，年限一到，就馬上會面臨競爭對手，蜂擁而至爭搶市場，領先者只有不斷投入資金，研發新的專利來提高進入門檻，才能在自己的領域內；持續保有領先地位。在網路新興串流媒體領域中更是如此，差別只在影片的版權，並不像專利一般有到期年限，如果你拍出了一部好看的電影或電視劇，你將永久擁有這個故事版權，未來可以持續拍攝續集；或是在多年之後；翻拍過去叫好叫座的電影。

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電影公司擁有的故事內容版權，它有個專有名詞叫做IP，一家影視公司成立的時間越久，所能擁有受歡迎故事版權也越多。透過併購同業，你也能取得新的故事題材與版權，例如迪士尼自己擁有「冰雪奇緣」等動畫IP，透過併購盧卡斯影業又取得「星際大戰」IP，還有近幾年大受歡迎的「漫威英雄系列」IP。這些廣受歡迎的電影，目前在Netflix都能看得到。

廣積糧・大量投資原創內容

2011年3月Netflix開始投資原創內容後，每一年所投入的資金越來越多，產出的優質獨家電影與電視劇，則持續吸引更多的付費訂閱會員，因為Netflix不會將影片授權給別人，想看這些話題性十足的影集，你只能選擇成為付費訂閱會員，這種像是滾雪球一般的正向循環，一旦開始就很難停下來。

特別是Netflix對原創內容的投資，是全球性的，因為Netflix在2016年選擇跨出美國舒適圈，開始向國際市場攻城掠地，在這一年Netflix同時進入除了中國以外的亞洲國家，這其中當然也包含了台灣。Netflix 因應不同國家的文化特性，拍攝跨區域受歡迎的熱門影集，例如，在韓國將活屍與宮廷劇題材合併，拍出在亞洲區大受歡迎的《李屍朝鮮》。

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在跨入國際市場之後，Netflix 大幅增加了拍攝獨家內容的資本支出，2017年投入50億美元，2018年增加至90億美元，2019年更大幅加碼到150億美元。作為Netflix可敬對手的迪士尼Disney+ 以及蘋果公司的Apple TV+今年對於自家串流平台的投資，分別是7億與10億美元。這與Netflix所投入的資本相較；形成巨大的差距。

緩稱王・內容決定勝負

迪士尼今年成立了自己的網路串流平台 Disney+後，因而傾向在影片授權期滿之後；不再與Netflix續約。自己成立串流平台的影視業者，收回對Netflix的影片授權，聽起來似乎是非常「政治正確」的決定，這對於Netflix的長期發展；也似乎是相對不利的。今年各家業者爭相跨入網路串流媒體平台，競爭者聯手將市場做大並非壞事，這讓消費者有了更多元的選擇。網路串流業者越是競爭，對消費者越發有利，各家串流平台都必須拿出看家本事；才能持續獲取付費訂閱會員。

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全球網路串流影音市場規模，在未來5 ~ 10年都仍處於大幅成長的擴充期，多數國家的有線電視業者，會在一段時間後；慢慢消失在歷史洪流之中，我們有理由相信，最終Netflix將會佔據全球 50%以上的市場份額，就像Google之於搜索引擎、亞馬遜之於網路電商、或Facebook之於社群媒體一樣，在網路世界贏者全拿，第二名別說是吃肉；連想要喝上一口湯都不容易。願意付費訂閱Netflix服務的會員，在未來幾年仍會大幅增長，原因無它，在這幾家大型串流媒體巨頭之中，只有Netflix將串流媒體作為本業，願意持續且大量的投入資本，去拍攝更多元優質的內容。

迪士尼的本業是主題樂園與電影，蘋果公司的本業則是手機與電腦，對於Disney與Apple來說，串流媒體平台只是他們眾多事業之一，經營者無論如何都不能；也不會，將公司多數資金壓注在這上面。而當你所投入的資金沒有領先者多，市場佔有率也遠遠低於行業領先者，你除了期待Netflix自己犯下無法修正的錯誤之外，鬼宿實在想不出眾家新進串流媒體平台，有任何一絲勝算，能自串流媒體巨擘Netflix手中搶下付費訂閱用戶。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航