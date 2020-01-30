2020/01/30, 健康

「銀杏補充劑」能夠增強記憶力，甚至預防失智嗎？

「銀杏補充劑」能夠增強記憶力，甚至預防失智嗎？
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我們想讓你知道的是

我在這一個禮拜來所做的搜尋，也沒看到有更新的臨床研究說EGb 761能防治失智症。事實上，我看到哈佛大學、阿茲海默病醫藥研發基金會、梅友診所等較有信譽的醫療機構，也都不建議使用銀杏補充劑。

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一心出版社正在準備為我出第二本書（按：原文撰於2019年7月）。總編輯蘇小姐在整理書稿時，看到我發表的〈銀杏，預防血栓，反彈？〉就說：「一般人好像更關心銀杏預防失憶或是失智的效果，甚至變成一種流行語（每當有人忘記事情就會說自己需要吃銀杏了），教授是否可以解釋銀杏與失智的科學關係呢？」

其實，在〈銀杏，預防血栓，反彈？〉我有寫了這麼一句話：

美國的National Center for Complementary and Integrative Health（國家補充和綜合健康中心）有提供有關銀杏的醫療資訊。它說「There’s no conclusive evidence that ginkgo is helpful for any health condition」（沒有確鑿的證據表明銀杏對任何健康情況有幫助）。

還有，在我發表的另外一篇文章〈老人癡呆，能預防嗎〉我也有說：

根據38個臨床試驗的結果，沒有任何非處方藥可以預防阿茲海默病。這包括Omega-3脂肪酸、銀杏葉、葉酸、胡蘿蔔素、鈣和維他命B、C、D、E。

當然我了解，在這兩篇文章裡，銀杏之用於防治失智，只是「順便提一下」。還有，這兩篇文章也都可以算是「舊資料」了。所以，今天我就來寫一篇既是專注又是新資料的文章。

首先，請看這兩則報導：

  • Memory supplements are already dubious, and some don’t even contain the right ingredients（記憶補充劑已經是可疑的，有些甚至不含正確的成分）：銀杏補充劑是否能幫助記憶本已經存疑，現在「美國政府問責局」更發現有些銀杏補充劑僅含少量，或不含銀杏成分。
  • 港售14款銀杏葉丸不合標準：香港消費者委員會最近測試巿面14款聲稱可治療癡呆症的銀杏葉丸，發現全部樣本不但未能符合世界衛生組織定下的標準，效果成疑，當中更含有可能產生頭痛、腸胃不適等副作用的銀杏酸成分，較標準超出16至700倍不等。

從這兩則報導可以得知，銀杏補充劑的品牌繁多，而有些根本就不含銀杏成分，甚至於有些還含有有害成分。所以在我討論銀杏防治失智的科學證據之前，讀者就必須先認清，縱然有好的科學證據，也不代表你吃到的銀杏補充劑就會有防治失智的功效。

在眾多品牌中，研究得最多，也最嚴謹的是《達納康》（Tanakan）。它的成分是一個叫做EGb 761（註冊商標）的製劑，而此製劑也叫做「標準化銀杏葉萃取物」。從這個名字就可以看出，此一品牌的成分是眾多銀杏補充劑中的「標準」。

Tanakan是由一家叫做Ipsen的法國公司開發和販售，所以很多研究是由Ipsen資助。

在2012年有一個由Ipsen資助的大型臨床研究在頂尖的醫學期刊《柳葉刀神經學》（Lancet Neurology）發表。它的標題是〈Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial〉。而它的結論是與安慰劑相比，長期使用標準化銀杏葉萃取物並未降低阿茲海默病進展的風險）。（附註：此種會傷害贊助商的結論，可信度當然就很高）

在同一年，Ipsen發布一份新聞稿，宣布Tanakan已被法國政府從健保給付名單中除名，原因是「藥效不明」。也就是說，這個業界的《黃金標準》，已被證實功效與安慰劑相同。

我在〈銀杏，預防血栓，反彈？〉提到的National Center for Complementary and Integrative Health，是在2017年3月10日最後更新，而它還是維持銀杏無法防治失智症的說法。

我在這一個禮拜來所做的搜尋，也沒看到有更新的臨床研究說EGb 761能防治失智症。

事實上，我看到哈佛大學阿茲海默病醫藥研發基金會梅友診所等較有信譽的醫療機構，也都不建議使用銀杏補充劑。

可是，台灣卻有一位所謂的名醫，竟然在2018年11月26日說：「銀杏不僅可用來預防、治療阿茲海默症、失智等腦部疾病，對一般人也有幫助。因為即使沒有罹患阿茲海默症、失智等腦部疾病，人體循環到大腦的血流，也會隨著年齡增加而逐漸減少，如果減少得太多（也就是大腦血流量不足），就會造成記憶力減退甚至其他認知功能障礙。」

這，大概就是為什麼「忘記事情要吃銀杏」會變成流行語的原因之一吧。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航