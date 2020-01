「銀杏補充劑」能夠增強記憶力，甚至預防失智嗎？

一心出版社正在準備為我出第二本書(按:原文撰於2019年7月)。總編輯蘇小姐在整理書稿時,看到我發表的〈銀杏,預防血栓,反彈?〉就說:「一般人好像更關心銀杏預防失憶或是失智的效果,甚至變成一種流行語(每當有人忘記事情就會說自己需要吃銀杏了),教授是否可以解釋銀杏與失智的科學關係呢?」

其實,在〈銀杏,預防血栓,反彈?〉我有寫了這麼一句話:

美國的National Center for Complementary and Integrative Health(國家補充和綜合健康中心)有提供有關銀杏的醫療資訊。它說「There’s no conclusive evidence that ginkgo is helpful for any health condition」(沒有確鑿的證據表明銀杏對任何健康情況有幫助)。