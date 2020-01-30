「銀杏補充劑」能夠增強記憶力，甚至預防失智嗎？

一心出版社正在準備為我出第二本書（按：原文撰於2019年7月）。總編輯蘇小姐在整理書稿時，看到我發表的〈銀杏，預防血栓，反彈？〉就說：「一般人好像更關心銀杏預防失憶或是失智的效果，甚至變成一種流行語（每當有人忘記事情就會說自己需要吃銀杏了），教授是否可以解釋銀杏與失智的科學關係呢？」

其實，在〈銀杏，預防血栓，反彈？〉我有寫了這麼一句話：

美國的National Center for Complementary and Integrative Health（國家補充和綜合健康中心）有提供有關銀杏的醫療資訊。它說「There’s no conclusive evidence that ginkgo is helpful for any health condition」（沒有確鑿的證據表明銀杏對任何健康情況有幫助）。

還有，在我發表的另外一篇文章〈老人癡呆，能預防嗎〉我也有說：

根據38個臨床試驗的結果，沒有任何非處方藥可以預防阿茲海默病。這包括Omega-3脂肪酸、銀杏葉、葉酸、胡蘿蔔素、鈣和維他命B、C、D、E。

當然我了解，在這兩篇文章裡，銀杏之用於防治失智，只是「順便提一下」。還有，這兩篇文章也都可以算是「舊資料」了。所以，今天我就來寫一篇既是專注又是新資料的文章。

首先，請看這兩則報導：

從這兩則報導可以得知，銀杏補充劑的品牌繁多，而有些根本就不含銀杏成分，甚至於有些還含有有害成分。所以在我討論銀杏防治失智的科學證據之前，讀者就必須先認清，縱然有好的科學證據，也不代表你吃到的銀杏補充劑就會有防治失智的功效。

在眾多品牌中，研究得最多，也最嚴謹的是《達納康》（Tanakan）。它的成分是一個叫做EGb 761（註冊商標）的製劑，而此製劑也叫做「標準化銀杏葉萃取物」。從這個名字就可以看出，此一品牌的成分是眾多銀杏補充劑中的「標準」。

Tanakan是由一家叫做Ipsen的法國公司開發和販售，所以很多研究是由Ipsen資助。

在2012年有一個由Ipsen資助的大型臨床研究在頂尖的醫學期刊《柳葉刀神經學》（Lancet Neurology）發表。它的標題是〈Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge): a randomised placebo-controlled trial〉。而它的結論是與安慰劑相比，長期使用標準化銀杏葉萃取物並未降低阿茲海默病進展的風險）。（附註：此種會傷害贊助商的結論，可信度當然就很高）

在同一年，Ipsen發布一份新聞稿，宣布Tanakan已被法國政府從健保給付名單中除名，原因是「藥效不明」。也就是說，這個業界的《黃金標準》，已被證實功效與安慰劑相同。

我在〈銀杏，預防血栓，反彈？〉提到的National Center for Complementary and Integrative Health，是在2017年3月10日最後更新，而它還是維持銀杏無法防治失智症的說法。

我在這一個禮拜來所做的搜尋，也沒看到有更新的臨床研究說EGb 761能防治失智症。

事實上，我看到哈佛大學、阿茲海默病醫藥研發基金會、梅友診所等較有信譽的醫療機構，也都不建議使用銀杏補充劑。

可是，台灣卻有一位所謂的名醫，竟然在2018年11月26日說：「銀杏不僅可用來預防、治療阿茲海默症、失智等腦部疾病，對一般人也有幫助。因為即使沒有罹患阿茲海默症、失智等腦部疾病，人體循環到大腦的血流，也會隨著年齡增加而逐漸減少，如果減少得太多（也就是大腦血流量不足），就會造成記憶力減退甚至其他認知功能障礙。」

這，大概就是為什麼「忘記事情要吃銀杏」會變成流行語的原因之一吧。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航