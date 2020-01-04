《當你愛的人有成人過動症》：我們怎麼知道這是真的疾患？症狀永遠不會消失嗎？

文：羅素・巴克立（Russell Barkley）

成年過動症的事實

過動成人的親友往往會對過動症提出一大堆問題，我在此回答一些最常見的問題。

我們怎麼知道成年過動症是真的疾患？

有的人會說：「我不相信過動症真的存在，這只是為自己不良行為找的藉口。」很多人假設，必須有客觀的實驗測試，才能說某種異常為真。這種想法非常荒誕。事實上，任何精神異常都沒有實驗測試，甚至連許多醫學疾病也沒有實驗測試，例如常見的頭痛、背痛、胃痛，更別提早期的阿茲海默症、多發性硬化症、紅斑性狼瘡以及其他疾病了。缺乏測試並不表示疾病不存在。疾病的發現，一開始一定是症狀的描述，然後科學家才尋找病因。幾年甚至幾十年後，臨床科學才可能發現重要的客觀測試。

真正的疾患包括了（一）人皆有之的心智能力運作（心理適應）失常或嚴重缺乏並（二）對個體造成傷害。就是這麼簡單。過動症確實符合這兩項標準。讓我們先看看第一點。過動成人缺乏一般成人的某種（或某些）典型心智能力。我在第一章已經提過，大量證據顯示過動症患者在專注力（無法維持專注、容易分心）和抑制（衝動、過動）上遇到明顯的問題。這些是每個人普遍皆有的能力，過動者在這些方面的發展卻不足。數以千計的科學文獻都證明了這一點。

你在第二章看到了，過動者還不是只有這些明顯的心理功能問題。他們的腦部執行系統或執行功能出了差錯。所有人都有前額葉，也稱為執行腦，提供上一章中討論過的那些執行心智能力。這些執行能力讓我們能夠自我控制。過動者在這些能力上較弱。就像有些人視力較差，或是沒那麼擅長運動、數學或藝術，或是身高不如人，有些人的執行功能較缺乏。當他們在該功能上大大低於其他人時，將損及許多生活主要領域的有效功能。這時它就變成了疾患。我在下一章會提到，數以百計的研究獲得無庸置疑的證據，顯示過動症和前額葉執行腦發育不全和功能缺損有關。證據顯示，過動成人的執行功能比一般人差。

過動症符合有效疾患的第二個標準嗎？它與對個體的傷害有關連嗎？這裡的「傷害」指的是死亡率提高、受傷率提高、個人痛苦（明顯的生活品質降低），與有礙生活重要活動（對我們的生存與福祉極為重要）——包括家庭與社交的正常運作；教育；職場工作；財務管理；正常的性生活；教養下一代，和約會、婚姻或親密的同居生活，以及其他成年人的日常活動。在所有這些傷害中，只需一件被科學地認定就好，而以過動症來說，前述這些都比一般人面對的風險更高。第五章會進一步說明這些損害。它們就是罹患成年過動症的後果。你可以看到，過動症顯然符合真正心智疾病的兩個標準條件。過動症是真的。

成年過動症有多麼常見？

有五％到八％的兒童，以及三％至五％的成人會罹患過動症。這些數字表示的是人口中符合過動症診斷的比例，而不是真正得到診斷或治療的比例。許多人可能有精神疾患，卻沒有經過診斷或治療。在美國某些地區，可能很難獲得過動症的診斷與治療，更別提世界其他國家了。美國各州以及世界各國的人獲得過動症專業協助、診斷及治療的機會不一，有些地方能夠有專業協助，有些地方（例如鄉下或窮困地方）沒有合適的專業服務，許多人從未獲得診斷。

以哈佛醫學院的朗．凱斯勒（Ron Kessler）、我以及其他同事於二○○六年進行的一項研究為例，調查了大量的美國成人。我們發現，九○％符合過動症診斷的成人，從未接受過臨床診斷或治療。那時的專業人士對成年過動症的診斷過低，許多專業人士根本不知道成人也可能有過動症。而且，專門診斷和治療成年過動症的診所非常少。現在服務已經進步很多了，但是大部分的過動成人還是沒有獲得診斷與治療。

過動症有性別差異嗎？

兒童期，罹患過動症的男孩人數是女孩的三倍。到了成年，性別差異幾乎消失。目前並不清楚為什麼過動成人的男女比例趨於接近。

這個疾病是否如同某些就女性過動症患者為主的書籍所言，在男性與在女性身上有所不同呢？其實並沒有。男女的症狀是一樣的。不過，男性過動成人有更多的攻擊性、違抗和危險行為。他們比較可能發展出行為相關的異常，例如行為規範障礙、對立反抗症（oppositional defiant disorder, ODD）、反社會人格異常。他們也比女性更可能開車超速、因為發脾氣而發生交通糾紛、更常牽扯進犯罪或使用毒品。

反之，過動成年女性比較不會有這些問題，但是會有焦慮、憂鬱、病態飲食（暴飲暴食、厭食）的問題。但是，這些同時也是一般人口中的性別差異，不是過動者的性別差異。而且，這些問題在過動者身上，比同性的一般人更為嚴重。例如，過動男性可能比過動女性更可能開車超速、使用毒品、有攻擊性，但是無論男女過動者都比一般人更常有這些行為。焦慮與憂鬱也是如此，在過動女性身上比過動男性身上更常見，但是無論男女，過動者的焦慮與憂鬱比例都要高於一般人口。

美國是唯一有成年過動症的國家嗎？

不是。直至目前，所有國家和族裔都有成年過動症。這是全世界各地都有的疾病，即使某些國家缺乏診斷與治療。過動症在都市和人口聚集處的好發率較高，郊區及鄉下較低。各個社經階級都有過動症，但是工人階級的比例又稍微高一點。

過動症症狀永遠不會消失嗎？

不一定。在大部分情況（但非全部）下，有些症狀確實很明顯，但是有些過動症症狀也可能隨著不同狀況而有所不同，這要看情況的本質和脈絡，以及患者在做什麼（或應該在做什麼）而定。遇到下列情況時，過動症症狀可能較不明顯：

做新的、有趣的事情，而非一直重複、非常熟悉或無聊的事情；

做需要專注的心智活動時，可以同時移動、扭動身體或保持身體活動；

做他們喜歡的活動，覺得有回饋；

可以得到立即的獎賞、成果，或期限馬上要到了；

有人督導或是在小團體裡，而不是獨立作業；

有一對一的互動，或是有人完全專注在他身上；

不用等待某件事情發生；

可以每次完成一點，經常休息，可以自己設定進度；

腦子不用一下子記住很多資訊；

步驟都寫下來了，放在前面；

不牽涉到強烈情緒。

知道這些，你可以協助患者創造合適的情境、減少或消除會讓過動症症狀加重的因素，刻意創造能減輕症狀的因素。

有不同種類的注意力困難嗎？

有可能。有些臨床工作者將只有專注力問題、沒有過動或衝動的患者診斷為注意力缺損症（attention deficit disorder, ADD）。或稱之為過動症——最新診斷手冊裡的注意力不足亞型或「表現」（presentation）。新的研究顯示，這些人的注意力缺失也許真的和典型的過動症患者不同。最新的DSM-5以及其他診斷手冊中，尚未將這另外的注意力問題正式列為疾患。但在一九八五年（最早也可能是在一七八九年）便已首次發現了它。

在診斷為患有過動症的臨床轉診病例中，尤其是被稱為注意力不足亞型或表現的病例，占了多達一五％至三○％或更多。更仔細檢查後，患此症狀的人們又和典型的過動症患者極為不同，學者現在稱這種新的注意力問題為「認知步調遲緩」（sluggish cognitive tempo, SCT）。我曾經建議改稱之「專注缺失疾患（或『症』）」（concentration deficit disorder），聽起來比較沒那麼帶貶抑。但這只是我在二○一四年提出來、鼓勵其他科學家採用的詞彙。他們尚未這麼做，所以目前仍然是SCT。

SCT和確診為過動症的人在很多方面都不一樣。也因此許多研究者，包括我，認為SCT應該與過動症中的注意力問題區分開來。不過，兩者各自的案例，可能會有一半彼此重疊。以下列出我們在過動症與SCT之間的研究中，目前看到的差別——它們更常見於SCT：

◎不同的注意力症狀。確實，SCT的有些症狀甚至與過動症患者相反。包括了：

經常做白日夢；

經常看起來心不在焉，脫離現實狀況；

經常盯著什麼看；

經常動作慢、活動力低、慵懶、愛睏、緩慢；

經常看起來很容易困惑，腦子像漿糊一樣；

不過動；

不衝動、不缺乏抑制；

反應慢；

處理資訊很慢，並容易出錯；

專注力不佳，無法分別資訊何者重要、何者不重要；

很難記住已經知道的資訊（長期記憶的搜尋有問題）；

和過動症患者相比，自我控制及執行功能的問題非常少，大部分是缺乏組織；

通常比較沉默、害羞、焦慮、退縮，因此容易被忽視。但他們不像過動症患者常直接被排斥。

◎危險行為的模式與有時也並存於過動者的其他毛病不同。這些模式包括：

很少出現對立反抗症（過動症患者就很常見：六○％—八○％）常見的攻擊性；

比較少反社會或有行為規範障礙（conduct disorder, CD ；包括經常說謊、偷竊、打架、犯法等等），過動症患者就比較常出現行為規範障礙（二五％—四五％）；以及：

比一般人以及過動者都更容易焦慮和憂鬱。

◎學校成績不佳，但與過動者的方式不同。可能是SCT的緣故，他們寫功課比較容易出現錯誤。相對的，過動者的問題多在生產力部分，或在時限內能完成多少作業。

如果科學文獻中繼續累積二者間的差異，有一天SCT也許會出現獨立的官方診斷。而目前，這似乎只是成人另一個需要更多研究的注意力問題。

SCT的成功壓力

做了一些研究後，我確信自己是SCT，因此我一輩子都在跟動機、找尋意義、逃避無聊，想著自己到底是哪裡有問題才會沒辦法定下來在奮戰。我打心底知道我不是懶惰或笨，但我腦子裡總是有個黑洞，動機、目標、野心應該都在那裡面。不知怎的我就是無法像別人一樣找到它們。這令我打心裡麻木不仁，好像被關在一個大的玻璃窗後頭，看著卻無法理解。

我的父母和朋友經常說我應該「安定下來」或「長大」，好像我能選擇似的。如果可以，我也想啊！他們似乎無法理解，我就是做不到。這不是一個選擇。有時候，說自己有纖維肌痛或慢性疲憊還比較簡單一些。他們似乎比較能夠理解和接受這個。只有我知道，疲憊的是我的腦子，不是我的身體！

隨著年紀越大，狀況似乎越糟（我今年四十歲）。我的朋友都快樂地組織家庭了，付著房貸，只有我還在做短期工作，勉強餬口，而且把錢都花在了旅行上。旅行是唯一可以讓我感到興奮、開心、逃離的事。我哪裡都去過了。我知道，我不能一輩子都這樣過日子，但是我不知道還有什麼希望，還有什麼復原或治療的機會。

我很怕自己老年時變成到處流浪的遊民，一毛錢也沒有，無家可歸。我經常害怕得流淚，就是不知道該怎麼辦。在我母親和祖母的時代，女孩子只需要當一位好母親和家庭主婦就好了。現在，大家期待我像男人一樣，能夠賺錢，成功的壓力真的很大。我就是沒辦法。我真希望事情能有所不同。

書籍介紹

本文摘錄自《當你愛的人有成人過動症》，遠流出版

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作者：羅素・巴克立（Russell Barkley）

譯者：丁凡

國際知名過動症專家羅素・巴克立（Russell Barkley）博士最新力作

本書累積巴克立博士對兒童及成人注意力缺失過動症（ADHD）

臨床工作、研究、諮商和教學的一生經驗

在你所愛的人當中，有以下這些狀況嗎？

無法注意到自己在想什麼、說什麼、感覺什麼和做什麼。（自我覺察）

應該停止卻無法停止好玩的事情，不肯停下來去做更重要的其他事情。（抑制與自我控制）

短期記憶非常差，如果不寫下來，就不會記得別人對他說了些什麼。（短期記憶

過動症徵狀來自一套心智能力或腦部功能，我們稱為執行功能（executive functions）。這些功能包括以下七項，分別為：

自我覺察 抑制與自我控制 短期記憶 時間管理 情緒的自我控制 自我動機 自我組織

大腦會思考未來，考慮如何處理當下，而執行功能讓人思考自己的未來，控制自己的行為，以便完成目標，照顧自己長遠的幸福。這些功能讓我們成為獨立、自我決斷的人。

但是，你有沒有發現，在你所愛的小孩、伴侶或兄弟姐妹這些成年人之中，有嚴重並持續的「注意力缺失」與「過動及衝動」的問題呢？如果有，你想更瞭解注意力缺損過動症嗎？特別是想瞭解可以如何協助他們的話，那麼，這本書就是為你而寫的。

過動症是神經發育疾病，而不是患者的選擇。過動症牽涉到一套心智功能（注意力、抑制、執行功能）的嚴重缺損。如果沒有接受治療，可能會在生活重要面向造成傷害、痛苦與失能。

成年過動症是可以治療的，經由適當的治療，患者可以過相當快樂與成功的生活。本書將提到許多協助的方法，您將學習一些實用的步驟，包括專業治療和藥物，以幫助您所愛的人接受和管理他們的疾病。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航