外表瘦瘦的就一定健康？當心成為內臟脂肪過多的「偷肥族」

文：白映俞醫師

梅姐59歲，退休4年，跟著鄰居去抽個血做健康檢查。醫師告訴梅姐：「妳的血糖過高，已經到糖尿病前期囉，得趕快多運動，注意飲食，否則血糖控制不好，接下來會有一身病。」

梅姐看到報告上的紅字，驚呼：「怎麼可能，糖尿病的人不應該都是都胖胖的嗎？我體重這麼標準，為什麼還會血糖控制不良？」

醫師看著梅姐，搖搖頭道：「有群人就是這樣，說不上胖，但也談不上健康，因為其實好些藏起來的脂肪正在壞事，我們稱為『偷肥族』。」

「偷肥族」其實是外來語。原本是「Thin on the Outside, Fat on the Inside」，也就是外表看起來瘦，但內在油脂可不少。有那麼一些金玉其外敗絮其中的味道。取「Thin Outside Fat Inside」外瘦內肥的字首就變成了「TOFI」，念起來像極了「偷肥」。

為什麼會有「偷肥」這樣的說法呢？身體質量指數BMI是目前常用的健康指標，用體重的公斤數除以身高公尺的平方，像是體重60公斤、身高150公分的人，其BMI數值為60除以1.5再除以1.5，也就是26.67。

一般而言，成人BMI介於18.5到25之間的話，屬於正常體重。然而醫師們發現，有一群人即使BMI數值小於25，體重落在正常範圍、沒有過重問題，但這群不肥的人還是屬於罹患「代謝症候群」的高危險群。再仔細瞧瞧，這群人就是偷肥一族。他們常常沒有運動的習慣，但皮下脂肪並不厚，外表不顯胖，但脂肪都堆積在內臟器官。時間久了，偷肥族的胰島素阻抗性升高，血糖控制愈來愈差，血脂肪升高，身體毛病愈來愈多。

Photo Credit：照護線上

反觀另一個極端，想到相撲選手，大家都會想到「體重很重、整個人很大隻」這種印象，鐵定是過胖的一群。然而有個研究替相撲選手做健康檢查，發現相撲選手們雖然每天吃很多，體重比一般標準超重許多，BMI高達到50至60，但他們的內臟脂肪並不多，都是胖在皮下脂肪。因此這群相撲選手的膽固醇不高，沒有胰島素阻抗性的問題，相形之下似乎打破大家認為胖子不健康的刻板印象。

那偷肥族與相撲選手的差別究竟在哪呢？學者發現，隱藏的危機在於脂肪分布。

讓我們十幾歲時臉部「澎皮澎皮」的是皮下脂肪，就在皮膚之下待著；肚皮捉起來能捏在手上厚厚的一塊，這也是皮下脂肪。還有一些脂肪會躲在我們的內臟，這些脂肪會包著心臟、肝臟、胰臟等內臟，我們捉不到摸不到，則被稱為內臟脂肪。

雖然聽起來都是脂肪，但堆在哪個地區還是很有差。內臟脂肪一多，對身體並不是什麼好消息。因為這些包在肝臟、胰臟外的脂肪，會亂放出化學訊息，影響身體運作，甚至傾向貯存更多的脂肪於內臟裡。這時患者就更容易有「胰島素阻抗性」，血糖調控變差。

這些脂肪也會誘發身體產生更多發炎反應，血管內因此沉積斑塊且變得狹窄，血壓升高；而且肝臟還可能把內臟脂肪轉成膽固醇，增加血脂肪濃度。因此，當內臟脂肪增加，血糖、血壓、血脂都會失去調控，這人罹患心血管疾病、阿茲海默症、第二型糖尿病、中風、高膽固醇的機會都大幅提高。

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我到底是不是偷肥一族？

現在研究學者們可以利用核磁共振，對人類的身體組成一覽無遺。如果體重正常但腹部脂肪太多，就可以被認定為是偷肥一族。不過這個診斷方式太貴太高級，平常不會就為了看腹部脂肪多不多而安排核磁共振的。

所以更簡單的方式，就是看腰圍。

請試試看用捲尺繞過自己的肚臍和腰部，如果女性腰圍超過80公分，或男性腰圍超過90公分，就屬於超標。

看身形

你可能聽過蘋果型的肥胖，和西洋梨型的肥胖。蘋果型的肥胖是胖在腰圍，也就是腹部內臟脂肪存的比較多，身軀大，但手腳可能細細的。從前面我們提到的可知，蘋果型肥胖屬於內臟脂肪多，很會做亂，比胖在臀部、大腿的西洋梨型肥胖更危險。

量體脂肪率

體脂肪和血脂肪不一樣，血脂肪是在講膽固醇、三酸甘油脂這些需要抽血才能得知的數據。體脂肪是指人體脂肪佔體重的比率，現在很多體重計都會靠著計算電阻同時測量體脂肪了。如果男性體脂肪比率超過25％，女性超過30％，也就是身體超過四分之一的體重是由脂肪構成的話，屬於體脂肪超標。不過這裡的脂肪就是指全身的脂肪，而無法了解到脂肪的分布是內臟多還是皮下多，並不是很精準的方式。

所以看到這裡，請大家有個概念。偷肥族說的是體重正常，但內臟脂肪過多的人，但內臟脂肪分泌化學物質，干擾我們的荷爾蒙，與眾多慢性病有關。所以別再笑嘻嘻地看待自己「宰相肚裡可撐船」的肚子啦，腰圍愈廣闊，後來得到高血壓、糖尿病等慢性病的機會愈高。

過去我們能理解、常見的肥胖型態，是指熱量攝取太多，多過我們能消耗的，那這些卡路里就存進身體形成脂肪。但其時脂肪分布在哪個部位，也是值得注意的。偷肥族這群人不是那種會愛大吃大喝的人，只是一天到晚坐著，愛吃甜、愛吃油炸、不運動，年輕坐在教室裡，出社會坐在辦公桌，退休後坐在家裡追劇滑手機，脂肪就日積月累，在腹部內臟之間悄悄待下來了。

即使兩個人體重相同，體脂率相同，脂肪分布還是可能不同。而內臟脂肪多的那位，更容易罹患慢性病。

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而想擺脫偷肥族，你需要運動。

我們知道要減輕體重，務必需要靠飲食計畫，吃的少吃的巧。然而僅靠吃，不一定能消除脂肪，想要脂肪不要囤積在內臟、在皮下，務必要運動，肌力練習和有氧運動都能改善偷肥狀況。只靠飲食來控制體重的人，或以為自己都吃不胖所以不運動的人，比擁有規律運動習慣的人更容易變成「偷肥族」。想「增肌減脂」，不運動是不行的。

減糖

研究認為，攝取過多的糖份，例如喝含蔗糖、含高果糖漿的飲料，會導致細胞發炎，改變身體內自製的類固醇濃度上升。在一連串的機轉改變下，會讓內臟脂肪量上升。所以瘦子愛吃甜也是會囤積很多內臟脂肪的。

維持適當體重

如果你經常性減肥、復胖，再減肥、復胖，會增加內臟脂肪的存量。所以千萬不要常常惡性減肥再吃胖，反而會讓身體亂了套。

戒菸

抽菸會讓身體習慣貯存脂肪於腹部內臟。反正抽菸真的是有百百種不好，還是別嘗試。

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看完這篇，大家最該記得的是，不是體重OK，健康就一定OK，還得注意自己是不是內臟脂肪太多。內臟脂肪藏的多，慢性病就跟著來。不想成為泡芙女、偷肥族，就趕快動起來和減糖吧！請看「運動專區」與「七招減糖大作戰」。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航