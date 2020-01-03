第三勢力大亂鬥：各黨之間誰在競合？誰有機會？

文：吳雅樂

票投小黨，到底是浪費？還是給國會新的機會？成了選戰最後關頭的大哉問。小黨如何在藍綠夾擊中跨過門檻，將是選戰末期最後的看點，也是左右兩大黨國會席次的重要關鍵。

此次選舉共有19個黨派，分食不分區34席次。外界預估，除了兩大黨之外，民眾黨、時力可能共同分走6~8席，親民黨也對保住國會命脈仍有信心，綠黨與台灣基進則在做最後努力，希望能搶進立院席次。

以小黨來說，票源重疊嚴重的民眾黨和時代力量正努力衝刺，民眾黨發起人蔡壁如領軍，帶領不分區提名人開始「全台大眾走」繞台灣一圈，時代力量打出「亡昌牌」，宣示揭弊能量，要衝出4席保住立委黃國昌席次。

親民黨有信心保住命脈，綠黨、台灣基進力拚5%

親民黨的選票向來和黨主席宋楚瑜魅力直接掛鉤，母雞效應目前還沒有發酵，但此局著眼於國民黨的「母雞」太弱，以及國民黨不分區名單觀感不佳，很有機會接收國民黨流失的不分區席次。對照4年前總統封關前民調與最後得票來看，親民黨對後勢仍展現信心。

而目前在立院沒有席次的台灣基進和綠黨，則看好這次有突圍機會，主要是民進黨與總統候選人蔡英文的支持度之間出現落差，這兩個台派小黨認為，從民進黨出走的選民會把票流向認同「台灣價值」的政黨，而基進黨和綠黨的屬性正好可以承接這部分選票。在社群媒體擁有極高發聲量的作家顏擇雅也呼籲，政黨票不想給民進黨的選民，可以選擇支持台灣基進或綠黨。

Photo Credit: 中央社

上次選舉，時力搭著時勢順風車，一度擁10~15%的支持度，最後開出得票率6.1%。這次民進黨再度呼籲支持者集中選票，不要浪費選票，時代力量發言人陳志明心情平淡地表示，「2016年我們就被傷害過了，但這次對時力的傷害就沒這麼大了，那些呼應民進黨喊亡國感或以主權出發的才會受到影響」，言下之意，時力已經開始耕耘不同路線。

台灣基進對於民進黨方面說出票投小黨是浪費的說法反應較大，基進黨黨主席陳奕齊激動地說「我當時就開直播罵『王八蛋』了，基進黨往上加1%，就有兩席了，票給民進黨才叫浪費，這是在操作選民對知識的落差！」。按照民進黨以前說說就算的性格，選民才要讓基進黨進國會，「投給我們才最不浪費選票」。

時代力量與民眾黨強碰，柯宋郭存有競合微妙關係

從柯文哲心腹蔡壁如列民眾黨不分區第5位，可見該黨自己預估的席次範圍。只是先前民調從看好的7、8席下修到4、5席，讓民眾黨發言人林珍羽都只敢保守地說，「目前前3名沒問題，我們還在努力」。外界看民眾黨，民調起伏都在柯P一個人身上。

而民眾黨最大的問題，在於昌粉與柯粉嚴重重疊，柯P、蔡壁如輪番上陣談到先前力邀黃國昌入黨，還酸時力拉不起黃國昌。綠黨召集人劉崇顯認為，時力的位置真的很尷尬，得票率一定會比4年前低，選民對柯P的認同度一旦提高，時力就會很危險，甚至可能跌破5%，「所以柯P最近才要狂吃黃國昌豆腐」。

民眾黨與親民黨也存在排擠效應，難怪連宋楚瑜也與柯P隔空交火。親民黨組織部主任張碩文對柯P「稀釋朋友」的組黨行為也感到不滿。不過，鴻海創辦人郭台銘在民眾黨與親民黨雙邊押寶，讓外界對柯、宋、郭之間的3角習題更產生微妙的化學變化。

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