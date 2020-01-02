「無」——用一個字總結2019年澳門事

2019年來到尾聲，各式各樣的媒體所做的總結已經瘋狂湧現，我就不班門弄斧了，但對於2019年的澳門，我倒有一個字想說，一個「無」字。

無，可以是無理。黑熊BoBo死後，政府無視民間讓其入土為安的聲音，執意將BoBo製成標本，埋單共37萬8千；非法司機撞斃女學生，引發遊行，最後肇事司機被判有罪，卻早已不知蹤影；崔世安繼當年的「離補法案」後，再推600億基金法案，希望撥款600億以成立投資公司，令人猜測此乃其離任後路，最後不敵民意而撤回。統統都是無理。

無，可以是無言。香港社會因反對《逃犯條例》修訂的運動，持續多時，有澳門人發起默站行動，希望以此種和平方法來表達對香港警察暴力行為之不滿，結果治安警察局宣佈不容許是次集會，而網絡上的反應更是大比數的對集會表示「拒絕」，對當權者此一剝奪民眾集會權的行徑大力讚好，其實是一種接近瘋狂的攬炒行為。

無，可以是無奈。「血染大三巴」、名不符實的「活化舊區」、一人特首選舉、《工會法》闖關再被拒⋯⋯許許多多的大石壓死蟹，都是無奈。

無，可以是無謂。回歸二十周年，習近平主席到訪小城，而為了確保滴水不漏，設關口、禁入境、拒上船、封道路，澳門民眾間甚至出現了「無油入」、「無錢㩒」的擔憂；將官方眼中一件好端端的開心事，弄至擾民不堪，確實無謂。

圖片由作者提供 攝於12月18日，習主席到澳之際。在朋友的分享中讀到，這是大家都喜歡的「回歸藍」，但這年過去，我卻發現自己真的不太喜歡藍。

無，可以是無眼睇。等了又等，輕軌總算通車，超支超時之厲害程度，相信是震驚國際，而開通之後，已是一壞再壞， 乘客要冒雨在路軌上前行，此情此景，叫人情何以堪，真是無眼睇。

雖然一個「無」字看似悲觀，但我無意在這年終時候發放負能量。同時，轉念一想，無和有只是相對，就正如澳門的情況一樣，有人覺得機遇處處；有人覺得融合之勢難阻，是福是禍、是喜是悲，都視乎你的觀點與角度。

2020年，祝願澳門人能「無中生有」，生出不同的可能和希望！

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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