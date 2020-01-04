《看見機會：我在偏鄉15年》：如果營造得宜，網路也會是最好的作文教室

文：須文蔚

挑戰不可能的任務

二○○○年的秋天，我成為大學的菜鳥助理教授，當時的學務長張瑞雄在新進教師座談會結束後，走到我身邊，拍拍我的肩膀說：「你是政大新聞所的博士，希望你協助與指導校園報《記哈客》。」

「指導報社？」我有點驚訝。

「我希望這份報紙能和政大的《大學報》一樣精采。」

我默不作聲，因為我並不知道《記哈客》的組織、預算和教學資源，而且《大學報》是我參與過的實習媒體，政大新聞系投注了六到七位的資深教師指導，超過百位的學生記者與編輯一起工作。

一時之間，秋風涼颼颼，我覺得：這是一份「不可能的任務」。

不過初生之犢不畏虎，我很快就找到一份校園報來研究。一九九九年十一月二十五日《記哈客》創刊，以志學常見的植物「杜虹」的阿美族語Gihak 為這份雙週刊命名，期許這份刊物代表大學與地方結合。但我細讀後發現，這份報紙原本是學務處的業務報，由學務處項下出資，委託同學編採與送印，因此新聞多半屬於政令宣導，內容並不吸引讀者。

我和當時的主編林葳、唐玉霜接觸，討論改版事宜，重點包括編輯方針改為：一、這是一份學生觀點的校園報；二、這是一份以志學為中心的「社區報」；三、我們接受學務處的委託辦報，但是不配合政令宣導，新聞判斷要獨立。在二○○○年十二月四日《記哈客》第十六期出刊，改為書法字的標頭，並且實驗單色發行。我沒有想到擔任指導老師會長達十四年，這段期間我們代表學校，獲得全國社團評鑑的優等獎，教育部資訊志工金質獎一次，銀質獎五次，是一段神奇與充滿歡笑與淚水的旅程。

和學校其他處室的業務報紙最大的不同，學務處並沒編列稿費，編輯採訪社完成編採工作後，也從不需要送審，直接交給印刷廠印製與發行。誠如已經畢業多年的謝佳芳描述：「東華大學校園報《記哈客》是由校內熱心參與編輯採訪社的同學們在無酬、無獎勵、無正式傳播系所課程支援的情況下，編輯並發行的一份校園報紙。」這份報紙要和《大學報》、《銘報》或是《生命力》相較，屬於人力與資源嚴重不足的報刊，每學年能夠定期出刊，靠的是師生之間的熱情，以及對新聞自由的堅信。

在二○○五年的春天，萬煜瑤學務長深知社團的經費不足，把我叫進辦公室，拿出一份「減少數位落差：青年資訊志工團隊計畫」的徵求計畫公文，鼓勵我不妨試看看。

「可是我指導的社團很艱困，編採工作繁重，每到了下學期，社員都快要剩下個位數。」

學務長很善於激勵人：「可是每個編採社的學生都是強將，沒問題，可以試試看，也可以增加服務的視野。」

從辦一份大學報到走進山風海雨

於是二○○五年八月我帶著東華大學「編輯採訪社」的同學，通過教育部「減少數位落差：青年資訊志工團隊計畫」審核，到水璉國小服務。

水璉雖然是一個海邊的小部落，卻也出了不少阿美族的名人。比方前太巴塱國小的校長李來旺，以及曾經出版《檳榔兄弟》、《邦查WaWa放暑假》等音樂專輯的迴谷、台灣原住民第一位人類學博士鄭香妹，都出身於水璉部落。

第一次到水璉國小拜訪時，教務主任張家瑜就展現出高度的熱忱與堅持。她很歡迎我們來部落，但不希望只是寒暑假的短期營隊，也期待不僅教電腦的技能，也要能提升孩子基本的學習能力。

我充分理解一位堅守部落小學教師的憂心，那一年有則新聞，教育部國教司統計二○○四年第一次國中基測，全台約有十分之一國中，校內超過四成以上的國三應屆考生，基測成績在全國PR值排序不到百分之二十五（八十八分），全國有超過一半縣市有這類「學習成就薄弱學校」，且集中在花東、離島及偏遠山區，學生學習成就已經出現了嚴重而明顯的城鄉差距。

於是我突發奇想，大學生去偏鄉不見得只教文書處理軟體或電腦開關機，不妨教小朋友寫作、拍照，而當時部落格開始風行，何不讓每個小朋友都有部落格專頁，當部落小記者，記錄生態、文化與環境，藉此提升語文和資訊能力呢？

張家瑜主任問我：「你們會不會每個禮拜都來？」

「其實一般資訊志工的服務，只要每個寒暑假辦營隊就好了，嗯！ 既然您堅持，我們的團隊努力每個月都出隊教小朋友。」

水璉國小當時只有六十五位學生，相當迷你，但是電腦教室有十五套電腦，所以每位孩子來課堂，都能自行操作。我們也在學校擴大社團的招生，招募不同科系的同學，一同來到部落進行教學，於是每位孩子都能有一位小老師帶領。

剛去的時候，國小三年級的小朋友完全不會打字和在網路上寫文章，一開機就黏著線上遊戲，讓人感覺如果沒有完善、長期與耐心的輔導，數位科技進入偏鄉，並不會當然提升孩子們的學習能力，反而會拖垮了他們的競爭力。一直記得第一堂寫作課，先讓孩子描述彼此運動的英姿，其中有個調皮的孩子輸入：「鄭烈打球的『知識』很帥。」

我笑著問：「是『姿勢』，還是腦子裡的『知識』？」

小男生耍賴了：「你是教授，你告訴我。」

「哈哈，我請領隊雅淋姊姊來教你！」

領隊是香港僑生吳雅淋，她告訴我：「我想要當一個完全融入台灣的香港人，志工計畫正好可以讓我更進一步融入花蓮社區。」雅淋和同學們開始了小記者培訓計畫，利用電腦和數位相機，教導學生新聞採訪寫作、平面編輯媒體設計和網頁設計等技巧，讓學生製作屬於水璉國小的電子報和部落格，也邀請老師、學生甚至家長在網路上寫札記、貼照片、分享檔案、互動討論、串連訊息，以建構教室外的知識交流空間。

陪伴部落孩子架起部落格

為什麼要設計這麼複雜的課程？ 我的想法是，這幾年兒童閱讀推廣蔚為風尚，不少孩子帶回家的功課是一張張的學習單和書本，或許先求閱讀量增加，老師並不太要求心得寫作或是分享，或是改作文太累了，不少孩子寫的閱讀作業沒有獲得重視，結果是拚命閱讀，詮釋、表達與創造力卻沒有提升，病因出在讀與寫的教學沒有結合操作。

閱讀和寫作當然有非常深的關係，名作家葉聖陶就說過，閱讀的基礎訓練不行，寫作能力不會提高。閱讀好的作品，善加模仿，有可能提高文字的鑑賞力和寫作水準，但閱讀和寫作畢竟是在資訊傳輸系統的兩端：對孩子來說，閱讀是資訊的輸入，是解碼的過程；寫作是資訊、知識與創意的輸出，是製碼的歷程。單純要求孩子閱讀，至多是培養了詮釋文章的能力，要提高寫作力，終究必須專門針對溝通與創造力的訓練，讓孩子勇於表現。

正如貝澤曼（Bazerman）所說，寫作乃是一種社會行為（social action）。由於寫作是一種溝通性行動，是作者與讀者共享訊息、思考與理念的方法，在寫作教學課程設計中，環境的安排十分重要。

我們不僅準備了完善的部落格使用教學，也添購了一批平價的數位相機，利用這些新科技，帶動國小三年級的小朋友學習社區新聞的採訪、寫作。

大學生很快地愛上了這批小毛頭，於是每週至少進行一次教學，完全以任務導向，不事先教輸入法、Word、影像處理軟體，而是直接就要小朋友上線寫文章，採訪社區故事，拍攝照片，或是開設部落格，遇到問題，就讓資訊志工從旁指導。

很快的，這一班小學三年級的孩子，從剛開學完全不會打字，用一指神功慢慢敲鍵盤，到學期末不僅可用一小時寫出大約三百字的社區報導，還能配上照片與圖說。之所以能有好的成效，其實和那一年資訊志工打造的寫作環境息息相關。

用部落格打造孩子們的寫作教學新環境，有兩大優勢：

一是，能創作真實的寫作任務，使參與的小朋友能以有「讀者意識」的心態寫作，而不僅僅是要交一篇作文給老師，會有很多班上同學、其他班級的老師或是遠在都會區工作的家長來閱讀，自然會讓作者寫出更有說服力的文章。

二是，以部落格做為一種寫作批改模擬經驗，鼓勵老師、小朋友互動、即時與參與式的討論，並且寫下對彼此文章優點與感動的簡要回應。於是孩子們就從傳統的讀者，在網路上轉身變成「讀寫者」，開始投入更多的創意。

讓孩子進入讀寫合一的網路世界

網路世界中，「讀者書寫」（readers write）蔚為風尚，部落格、留言板、討論區、臉書等平台上，論述閒談，不是一件新鮮事，所以過去的讀者與作者突然合而為一，書寫即閱讀，閱讀亦即書寫。誰說孩子們融入網路世界中只能耽溺遊戲？ 其實營造得宜，網路也會是最好的作文教室。

經過一個學期的作文、文書處理、拍照教學後，我們要求小朋友採訪運動會，他們可以在一個小時內寫三百字的新聞稿，把拍到的照片插進文件裡頭，下好標題，列印出圖文都精采的小海報。

雅淋回憶，鄭烈是老師們口中最麻煩的小壞蛋，平日雖然愛搗亂，但是一到課堂上就特別認真。原來他喜歡拍照，很期待能借到數位相機在校園裡到處拍照。在服務的最後一天，他幫大學志工拍了許多照片，說是要放到他們的網頁上，依依不捨的情感，讓人難忘。感動之餘，不難證實，資訊應用是不分地域的，只在於有沒有給予偏鄉孩子公平的機會。

第一年服務結束後，我們師生一起到全國分享會中報告，在台北大學的教室中，其他團隊服務項目多半是協助維修電腦教室，提供軟體的教學，鮮少以文化的課題進行志工服務，或許是太前衛了？ 或許是評審老師不太理解我們服務的特質，團隊沒有獲得任何獎項。老實說，同學們和我都很沮喪，甚至擔心自己的方向是不是出了問題？

有趣的是，不少其他志工團隊的老師和同學，很溫馨地詢問我們服務的細節和方法，給同學們溫暖的鼓勵，讓我們確認了偏向數位平台的文化傳播教學，是獨特與可行的。

水璉國小服務結束後，編採社決定繼續沿用「新聞採訪寫作、編輯結合數位化」的實踐方向，繼續申請計畫，服務對象同樣以偏鄉的國小為主，同時更強化自身的編採能力。稍有改變的是，我鼓勵同學們在服務的同時，大學生也寫作與記錄，透過校園媒體報導社區事，行有餘力為社區出版專刊。

二○○六年在壽豐國小的服務中，還穿插了廣播的製作教學。很意外的是，七年之後，我在花蓮女中的語文資優班演講時，一位同學起身感謝我們的教學。

我問她：「妳參加過水璉還是壽豐的資訊志工活動？」

「壽豐的。」

「那妳是東華大學老師的子女嗎？」

「不是的。」她落落大方地說：「家裡在街上做小生意，我本來是個沒有什麼信心的孩子，上了資訊志工的廣播製作課程後，卻發現寫作、錄音與分享，實在很迷人。」

因為一個短期小記者培訓營隊，讓一個鄉下孩子發現了傳播與意義分享的力量，她愛上了閱讀與寫作，成績也突飛猛進，一路進入語文資優班。

新書座談

數位機會，讓偏鄉與世界接軌──《看見機會：我在偏鄉15年》新書座談

時間：2020年2月19號（三）19:00-21:00

地點：時光1939（花蓮縣花蓮市民國路80巷16號）

主講人：須文蔚（東華大學華文文學系特聘教授暨數位文化中心主任）、陳昱文（詩人）、梁郁倫（「美好花生」共同創辦人）

更多訊息請點此參考

文學朗誦與分享會

星期五的月光曲—台積電文學沙龍（免費入場）

時間：2020年1月31號（五）19:30-21:00

地點：孫運璿科技・人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號）

主講人：須文蔚（東華大學華文文學系特聘教授暨數位文化中心主任）阿 潑（作家）

主持人：李明璁（作家、自由學者）

書籍介紹

本文摘錄自《看見機會：我在偏鄉15年》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：須文蔚

「世界上只有一種人，就是需要關心的人。」

「只要真心想做一件事，全世界都會來幫你。」

有那麼一群人，懷抱著滿腔熱血，

用十五年的光陰，希望讓數位機會普及到偏鄉的每個角落，

讓偏鄉也如同繁星閃閃發光，

讓不為人知的英雄人物露出，

讓正在發生改變的力量凝聚。

在這座島嶼上，這樣美麗的故事正在持續發生。

十五年前，須文蔚帶著大專資訊志工進入原民部落；兩年後，他接下數位機會中心輔導團的任務，準備帶領大學的團隊，協助花蓮五個社區的電腦教學、文化記錄、產業輔導，還有社會照顧；二○一五年，他的輔導範圍從最北的宜蘭石城火車站到最南的花蓮富里火車站，直線距離兩百六十公里。

這個「深深蹲下，接近土地與人群」的過程，須文蔚與夥伴們一做就是十五年，不是沒有過憤怒與紛爭，但是須文蔚笑著說：「我可以只寫溫暖的故事嗎？」這也讓他寫下一篇又一篇與人相遇的動人故事──富源阿媽們跟不聽話的滑鼠、加灣一對老夫妻想為部落張羅新的電腦教室、頂著清華大學資訊工程系的高材生，不當科技新貴反而窩居故鄉新城樂當大夥的「工具人」……

須文蔚說：「當我述說這十五年來經歷的故事，每一個閃亮的名字都是主角，我和他們一起在宜蘭與花蓮的農村、部落或海濱，共同為明日的機會繼續努力。」協助者與被協助者相遇的點滴，就如同劉克襄在《十五顆小行星》裡所說：「有一些人一輩子，執著地認真活著。他們就像一顆顆小行星，在浩瀚的世界一隅，以各種璀璨獨特的生活經驗，兀自折射出不同的光影和波長。」

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航