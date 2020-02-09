經營民宿多困難？光「如何安排房間」就是一大學問

每一個創業領域，都有傳奇般的創業項目，不斷吸引創業者前去冒險，投入大量的資源，想要在迷霧般的市場上，找到成功的聖杯。就如同許多冒險故事一般，在尋寶的過程中需要打很多怪，電影中總是打完足夠的怪物，英雄就可以得到難以想像的財富與榮耀。但現實中的創業者，卻像是被打趴的怪物，帶過的鏡頭連個正面特寫都沒有。創業者總是納悶，明明說好這次換我演英雄的啊？為什麼又被打成狗熊？

「我的夢想，是開一家咖啡店／文創店／民宿......」

這些傳奇創業項目有文創、有機蔬果、咖啡店、APP手機軟體、行程規畫或是直播Youtuber......聽到的都是投入的多，獲利的少。少數能夠撐下去的創業團隊，也覺得經營是很不容易的。

而在旅遊業，我最怕有人跟我說：「我很愛旅遊，出去喜歡住很有感覺的民宿，我以後也要開一間。我要自然無毒對環境友善的綠建築，供應時令餐點，建築風格要是……」通常我在聽到第一句話時，我眼睛就會張大，第二句話就心跳加快、手心冒汗；等到對方說要開民宿，我就立馬拔腿逃跑。

經營民宿這創業題目就像是蛋炒飯，最簡單卻也最難做好。經營民宿看起來好像就是打點一個自己喜歡的空間，但事實上非常的困難。我們來很實務的討論民宿經營上困難：安排房間。

是的，你沒有看錯，我們這篇文章就只是要來講安排房間有多困難。

有房間就接客人，沒有房間就說沒有房間？

咦？安排房間不就只是把日曆拿出來，把房間跟日期對上。有房間就接客人，沒有房間就說沒有房間就好了嗎？

事實上根本不是這樣，如果開民宿是以獲利為目的，就應該要有效利用所有房間，甚至還有另外一個有學問的名稱──排程管理，在研究這個問題。

假設一下我們是民宿老闆，今天接到3通電話，依序有3名客人，都只需要一間房間，需求如下：

A客人需要周一與週三的房間

B客人需要週二與週三的房間

C客人需要周一與周二的房間

如果依照來電順序，我們逐筆紀錄，可以得到以下的圖，那麼我們要滿足這3位客人，我們需要3間房間。

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我們望著空格，仔細想想......喔喔，不對啊，我們只要移動一下A客人的房間，我們就可以空出一間房間了耶。這樣有多一間房間可以賣，又可以多賺一筆了。

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能夠把所有房間做到最好的安排，是因為我們一次把所有的訂房資訊都取得，事先有機會做到最好的安排，但現實會遇到的挑戰有下面的情況：

訂房發生變動

訂購並不是一次發生，是隨時會有增減，很難事先掌握到所有的訂購資訊。直到客人進來之前，都有可能增加或是取消訂房。住進來的客人，也有可能延長或是縮短住宿時間。

當訂房發生變動時，原本分配的房間都被打亂，必須要重新計算才會有更好的解。而且你也不能對取消的客人生氣，因為他們不知道你花這麼多時間排房間。最重要的是沒有入住的客人，他們都取消了，根本見不到他們啊！

一過午夜12點，空的房間就沒有辦法獲利

房間是一種不可逆的資源，時間一但過了，就像變了心的女朋友，回不來了。製造業的工廠可以先把產品製作出來，放在旁邊當庫存；當有新的訂單，可以先賣之前做好的產品。

飯店的房間就像是灰姑娘，一過午夜12點，如果還沒有賣出去，馬車就變回南瓜，空的房間沒有辦法產生獲利，變成業者額外要負擔房租成本。所以訂房網站，會跟業者簽晚鳥訂房（last minute booking），價差可以是原價的2－5折，為的就是在午夜前售出空房，減少會賠錢的空房間產生。

規模不同，安排的難度就不一樣

房間數越少，安排房間更容易因為訂購數增加而使困難度增加。假設現在小民宿是5間房間，大飯店是100間房間要來安排一個禮拜的訂房，為了要極大化使用房間，就必須要喬來喬去，如同上面的案例，用最少房間來滿足最多客人。

下圖表示的是困難度，Y軸是困難度，X軸是訂購客人的組數，在房間數較少的小民宿，問題可能會在收到7組客人以後可能就會變難，客人組數增加，困難度提升的速度就越高。直到10組客人後，所有房間可能都有安排，或是剩下的空間無法再提供給其他旅客，這時就必須拒絕客人。但對於大飯店來說，10組客人根本連牙縫都塞不滿，根本不是問題。一樣10組客人，規模不同，安排的難度就不一樣。

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避免遇到安排房間困境的方法

只提問題不講解決方法實在太殘忍了，以下是我想到可以讓民宿避免遇到安排房間困境的方法。

最後要強調一下，本篇文章只著重討論安排房間的困難，這是有客人以後才有的煩惱唷；都還沒講民宿一開始申請執照與通過消防法規的困難呢。下方參考資料中，我有整理一些願意出來分享的民宿經營者的文章，如果你有朋友還想要開民宿，幫他一把，把這篇文章轉給他看吧。如果他民宿已經開始了，就讓我們眼中泛著淚光一起祝福他在驚濤駭浪中找到方向。

參考資料

本文經胖哥哥心理行銷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航