又一架黑鷹直升機失事：參謀總長沈一鳴上將等8人罹難、僅5人生還

（中央社）空軍一架UH-60M黑鷹直升機今（2）日失事新北坪林、宜蘭交界處。空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助理次長洪鴻鈞少將及軍聞社記者陳映竹，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘UH-60M黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因失事新北市烏來、宜蘭交接處山區，中央災害應變中心指出，救難隊員在下午1時30分已接觸待救者。

國防部下午1時55分在空軍松山基地指揮部召開第二次記者會，熊厚基表示，13人中只有5人獲救、其他8名均罹難、沒有生命跡象。

作計室處長劉孝堂少將（獲救）

作計室參謀周欣頤中校（獲救）

軍聞社陳映竹（獲救）

後次室次長黃佑民中將（獲救）

通次室曹進平中將（獲救）

參謀總長沈一鳴上將（罹難）

政戰局副局長于親文少將（罹難）

情次室助次洪鴻鈞少將（罹難）

總士督長韓正宏士官長（罹難）

參謀黃聖航少校（罹難）

黑鷹正駕駛葉建儀中校（罹難）

副駕駛劉鎮富上尉（罹難）

機工長許鴻彬機工長（罹難）

軍方指出，黑鷹失聯最後的回報時間是在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等語，並沒有提及其他狀況，將組成專案小組了解事件肇因。

參謀總長是國軍軍令系統最高指揮官，是國軍軍職最高職務。這也是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。

沈一鳴不但是幻象戰機首席試飛官，更在40年前曾秘密派駐北葉門，擔任「大漠計畫」教官。去年7月接掌參謀總長的沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，由於外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官。 沈一鳴也曾赴美深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士，歷任副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令及國防部軍政副部長。由於沈一鳴本身外語能力極佳且嫻熟軍事外交，軍方人士認為，他接任參謀總長，有利於印太戰略的友盟合作推廣。

總統蔡英文今天取消選舉行程，下午並將前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報。蔡英文競選辦公室表示，蔡英文總統、賴清德副總統候選人自即日起三天（1/2-1/4），暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

空軍救護隊14架全面停飛特檢

UH-60M黑鷹直升機今天上午迫降在新北烏來、宜蘭交界山區，軍方人士表示，為確保黑鷹直升機的飛航安全，已下達空軍救護隊所屬的14架黑鷹停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

軍方人士表示，空軍為確保黑鷹飛航安全，空軍救護隊所屬14架黑鷹停飛，並進行「天安特檢」，檢查項目包括「動力系統」、「雷達系統」、「機體結構」、「操控系統」，目前則由S-70C直升機及EC-225直升機擔負救援工作。

國軍為汰換老舊的UH-1H直升機，2008年斥資約新台幣847.37億元，向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機。黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機，目前中華民國共有60架黑鷹，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（日前蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（今天迫降的一架，剩14架）。

2018年2月空勤總隊編號NA-706黑鷹直升機至蘭嶼執行醫療後送任務時，在蘭嶼機場起飛不久即失事，造成6人身亡。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

國防安全研究院學者蘇紫雲表示，全球黑鷹機隊有331架失事記錄，若加上今天迫降的就332架。 國軍之前最近一起，是2019年12月5日美國國民兵的黑鷹墜毀在明尼蘇達州。

UH-60是一款多國廣泛使用的美製通用直升機，1979年推出後，生產多種衍生型號。從1981到1984年，各國至少有16架黑鷹直升機墜毀或遭擊落，22人罹難。根據維基百科，從1992年起，黑鷹直升機墜毀或遭到擊落的重大事故紀錄如下：

1992年6月29日，澳洲陸軍一架黑鷹直升機在昆士蘭省奧克鎮（Oakey）附近墜毀，機上2人罹難。

1993年9月25日，美軍與索馬利亞強人艾狄德( Mohamed Farrah Aidid)的民兵在首都摩加迪休(Mogadishu)交戰前一週，美軍一架隸屬第10山地師的黑鷹直升機在摩加迪休遭艾狄德支持者以火箭彈擊落，機上3人罹難；美軍後來在10月初與艾狄德交兵後又有2架黑鷹直升機被擊落，戰事後來還被拍成電影「黑鷹計劃」（Black Hawk Down）。

1994年4月14日，美國陸軍兩架黑鷹直升機在伊拉克北部遭美國空軍F-15戰機於禁航區巡弋時誤擊，兩機上共26名機組員、乘員罹難。

1996年6月12日，澳洲陸軍兩架黑鷹直升機進行特戰訓練演習時相撞，兩機上18名乘員罹難。

2004年2月12日，澳洲陸軍一架黑鷹直升機在澳洲空軍安柏利基地（RAAF Base Amberley）西南方25公里的華克山（Mt. Walker）附近墜毀，直升機因受損嚴重而報廢，所幸機上2名飛行員與6名乘員均未受傷。

2006年11月29日，澳洲陸軍一架進行訓練飛行的黑鷹直升機，於斐濟附近要降落澳洲海軍一艘兩棲登陸艦艦尾甲板時墜海，2人死亡、8人獲救。失事原因後來判定為駕駛失誤。

2015年3月10日，埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）一架黑鷹直升機在基地附近佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）外海墜毀，機上11人全數罹難。

2018年2月5日，台灣空勤總隊一架UH-60M型黑鷹直升機自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務時失事，機上包含病患和醫護人員共6人罹難。

2019年9月26日，美國陸軍一架黑鷹直升機於路易斯安那州波爾克堡（Fort Polk）的聯合戰備訓練中心（Joint Readiness Training Center）墜毀，機上1人罹難、3人受傷。

2019年12月5日，美國一架隸屬國民兵的黑鷹直升機墜毀於明尼蘇達州，機上3人全數罹難。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜