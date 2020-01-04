《超級導覽員趣說博物館》：烏菲茲美術館是文藝復興的核心，佛羅倫斯的美夢

文：河森堡

藝術的覺醒：烏菲茲美術館

離開梵蒂岡博物館，向北驅車約二百七十公里，我們將抵達佛羅倫斯，那裡有另一間著名的藝術博物館―烏菲茲美術館。

佛羅倫斯是很多人特別嚮往的城市。從某種意義上來講，佛羅倫斯就是文藝復興運動的發祥地。大詩人徐志摩在詩篇〈翡冷翠的一夜〉裡把「佛羅倫斯」譯成「翡冷翠」，實在傳神，一聽就叫人心馳神往。詩篇裡的詩句：「只當是一個夢，一個幻想，只當是前天我們見的殘紅。」意境更是極美。

如果說佛羅倫斯是一個美麗的夢，烏菲茲美術館就是這美夢中重要的片段之一；如果說佛羅倫斯是文藝復興的發祥地，烏菲茲美術館就是文藝復興運動的核心。

文藝復興是十四到十七世紀發源於義大利佛羅倫斯等城市的「歐洲新文化運動」。前面介紹過的達文西、米開朗基羅、拉斐爾，還有波提且利、喬久內（Giorgio o Zorzida Castelfranco）、提香、揚．范．艾克（Jan van Eyck）、布勒哲爾、杜勒（AlbrechtDürer）、霍爾拜因（Hans Holbein der Jüngere）等震古鑠今的名人，都是文藝復興時期的大將。文藝復興運動標誌著西方從蒙昧的中世紀宗教神學束縛中全面解放，人性開始覺醒。人們放棄求神問卜，積極主動地研究現實問題，人文主義大行其道，西方文明開始大步發展。

這場聲勢浩大的文藝復興運動中，如果不是一個家族的出現，即便文藝復興還是會持續發展，卻不會是今天我們了解的這種模式，其速度、規模和影響力可能也不會這麼大。這個舉足輕重的家族就是當時佛羅倫斯的豪門望族―梅迪奇家族（Medici）。

二○一六年，英國和義大利合拍了一部影集《麥地奇家族：佛羅倫斯大師》（Medici:Masters of Florence），講述的就是這個家族的歷史。影集畢竟是娛樂業，與真正的歷史還是有很大的差距，真實的梅迪奇家族到底是什麼樣子呢？簡言之就是貨真價實、如假包換的富可敵國，甚至說「富可敵聯合國」都不為過。這個家族出過三任教皇、兩任法國皇后，權勢熏天，完全可以把歐洲各國君主玩弄於股掌之間。

梅迪奇家族在文藝復興時期拿出大把大把的錢養活了一批藝術家，達文西、杜勒、波提且利……那時叫得出名字的藝術家，幾乎人人都為他們畫過畫。梅迪奇家族也拿錢資助教皇修建教堂。講白了，整個佛羅倫斯基本上就是梅迪奇家族的私人財產。要不是有梅迪奇家族的金錢支持，文藝復興運動也許不太容易在短時間內形成爆發式的發展，有的西方學者甚至稱梅迪奇家族是「文藝復興之父」。

烏菲茲美術館原本是梅迪奇家族的辦公室。「烏菲茲」在義大利語裡就是「辦公室」的意思。換句話說，與其叫「烏菲茲美術館」，還不如直接叫「梅迪奇大樓」。十七世紀，當時掌握家族實權的科西莫三世．德．梅迪奇（Cosimo III de’ Medici）不服梵蒂岡的教皇，著力把烏菲茲美術館打造成足以和梵蒂岡媲美的藝術聖殿。到了十八世紀，烏菲茲美術館已成為僅次於梵蒂岡美景宮的古代藝術博物館。那時歐洲當紅的藝術家、詩人、學者、出門旅行的貴族都會到烏菲茲美術館朝聖，回去後往往大肆吹噓。這樣反反覆覆，烏菲茲美術館聲名大噪。

這座藝術聖殿位於佛羅倫斯市政廣場和亞諾河之間，離聖母百花大教堂不遠。美術館分為三層，有四十六間展室和三條走廊，收藏的名畫、雕塑、陶瓷等藏品約十萬件，是歐洲重要的美術館之一。

三博士來朝：一次看盡名家之作

烏菲茲美術館裡到底有什麼藝術瑰寶呢？

首先要介紹的是一「組」畫——「三博士來朝」（Adoration of the Magi）。為什麼叫一「組」呢？因為以「三博士來朝」為主題的畫作在烏菲茲美術館裡有好幾件，有達文西畫的、波提且利畫的、菲利皮諾．利皮（Filippino Lippi）畫的、杜勒畫的、基蘭達奧（Domenico Ghirlandaio）畫的……也就是說，「三博士來朝」這主題太著名，那時的畫家基本上人人畫過。而烏菲茲美術館裡有這麼多件，也算是一大奇觀。

達文西的《三博士來朝》其實沒畫完，但他留下的這幅半畫作、半手稿中，可以見到達文西進入創作成熟期之後那種爐火純青的手法。而且這一幅《三博士來朝》和達文西其他作品一樣，有些神祕之處。畫中運用簡單的幾何原理，讓抱著聖嬰的聖母和三位博士構成一個穩定的三角關係，四周圍觀的人則被畫成漩渦狀，使得畫面中心的聖母明明沒有畫得特別大，卻非常顯眼。

Photo Credit: 時報出版提供 達文西的《三博士來朝》

好萊塢編劇斯坦．李（Stan Lee）在每部漫威的超級英雄電影裡都要露一臉，客串一個小角色；導演希區考克也會在每部電影裡讓自己出鏡，早在文藝復興時期，這樣的彩蛋就比比皆是了。

比如說，《三博士來朝》這幅畫裡，達文西就把自己畫了進去——畫面最右邊那個高大的小夥子就是。二十九歲的達文西特別帥，畫裡所有人的眼睛都盯著聖嬰，唯獨達文西的臉朝著反方向，一副不屑一顧的樣子。據說這是達文西慣用的伎倆，凡是出現這類自畫像，就相當於整幅畫的情節裡突然來了個「出戲」的，是畫家對看畫的人說：「看見沒？都是假的，這不是真正的《聖經》，這些人在玩木頭人，演《聖經故事》舞台劇呢！」

波提且利的版本也玩了和達文西一樣的把戲。表面上看，殘垣斷壁旁，聖潔的聖母慈祥地抱著剛出生的聖嬰耶穌，博士們虔誠地獻上禮物。如此自然的場景暗藏玄機：畫中碰觸聖嬰小腳的老頭是科西莫三世．德．梅迪奇；跪著的白袍人是老科西莫的孫子朱利亞諾．德．梅迪奇；對聖嬰表現出崇拜之情的是科西莫的次子喬瓦尼．德．梅迪奇，他下方的人是科西莫的長子皮耶羅一世．德．梅迪奇。整幅畫最右邊，和達文西的畫一模一樣，波提且利也畫了一個對整件事漠不關心的人，一個穿著黃色長袍，臉朝外的「出戲」青年，也就是畫家本人。

事實上，波提且利的《三博士來朝》不止畫了一幅，一共畫了三幅。

Photo Credit: 時報出版提供 波提且利的《三博士來朝》

波提且利為什麼要畫這麼多《三博士來朝》呢？比較可靠的解釋是，當年他畫完《三博士來朝》後一舉成名，大家都想要一幅。波提且利沒辦法，只好連畫三幅，而且每一幅都找得到那看向畫外意味深長的一瞥，彷彿在說：「這有什麼好畫的，你們這些人非要我畫這個！」當然，這只是後人的猜測。

除了達文西和波提且利的版本，烏菲茲美術館還收藏了一大堆各式各樣的《三博士來朝》。細心的人會發現，但凡這個題材的畫作，畫中背景幾乎都是殘垣斷壁，難道耶穌當初誕生在一間破房子裡嗎？

其實《聖經》描述此一情景時，只說瑪利亞和約瑟兩人到了伯利恆以後，只能住在馬棚裡，聖母瑪利亞在馬槽裡生下了耶穌。至於馬棚長什麼樣子，並沒有詳細說明。所有的「三博士來朝」都畫成殘垣斷壁有其他寓意。在猶太歷史中，最光榮的國王就是大衛王。大衛王時期建立了輝煌的聖殿，後來聖殿被摧毀了，所以在基督教世界裡流行這樣一種說法，耶穌的出生象徵著上帝的選民迎回了真正的王，象徵著聖殿即將重新興築。也因此，「三博士來朝」的背景幾乎全是殘垣斷壁，但有的畫家會畫上建築工人在整修房子，象徵著正在重新修建聖殿，達文西的版本就是這樣。

《維納斯的誕生》：當仁不讓的烏菲茲鎮館之寶

烏菲茲美術館裡，波提且利最有名的作品不是《三博士來朝》，而是舉世聞名的畫作《維納斯的誕生》。身為梅迪奇家族的辦公大樓，烏菲茲美術館裡雲集了各種文藝復興名作，即便在這麼多大作之中，《維納斯的誕生》仍然是最亮眼的明星，是烏菲茲美術館中當仁不讓的鎮館之寶。

這幅畫高一百七十二公分，寬二百八十三公分，是一幅很大的蛋彩畫。所謂的蛋彩畫，就是在畫畫時，用雞蛋的蛋黃和蛋清來調和顏料。畫家除了繪畫技巧，往往還掌握著獨門祕方，因為不同配方呈現出來的顏色效果不一樣。蛋彩畫的優點是色彩特別鮮明，蛋清乾了之後，顏色會呈現出一種純淨的透明感，而且能夠保持得比較長久。然而，用這種顏料畫畫其實很難。畫家得先畫顏色鮮亮的部分，然後再由淺入深、由明到暗。下筆時必須用小筆點染，與其說是畫畫，還不如說是繡花，做法十分嚴格。蛋彩畫在文藝復興時期很流行，但出於種種原因，十六世紀以後逐漸被油畫取代。波提且利則是蛋彩畫大師之一，把蛋彩畫畫得登峰造極，另一幅同樣收藏在烏菲茲美術館的傳世名作《春》也是蛋彩畫。

Photo Credit: 時報出版提供 《維納斯的誕生》

《維納斯的誕生》打破了當時很多繪畫界的禁忌。第一，原本只有聖母瑪利亞才能畫在拱形之下，其他女性都不行，但在這幅畫裡，維納斯享受了這種待遇；第二，維納斯本身是一位異教神祇，波提且利卻讓她當主角；第三，當時的藝術題材大部分都以男性為主，波提且利卻畫了一個標準美女。

畫中的維納斯肌膚潔白，金髮飄飄，體態嬌弱，美得令人傾倒。據說波提且利是根據宮廷詩人波利齊阿諾（Angelo Poliziano）的長詩來作畫的。該詩篇中，愛與美之神維納斯誕生在愛琴海的珍珠貝殼裡，風神把她吹到了岸邊，春神馬上跑來迎接她。維納斯的誕生，標誌著世界上從此有了「美」的概念。

可是仔細一看，會發現維納斯的神情有點惆悵。波提且利可能是想透過這種惆悵的神情，表達「美」這種東西是懷著惆悵的情緒來到這世界的，而世界充滿了苦難，本來不配得到「美」，「美」是神給予人間的恩賜，所以我們每個人都該珍惜眼前之美，珍惜一切美的東西。他特別把維納斯畫成一個生下來就十全十美的少女，說明「美」自從來到世界以後就是不生不滅的，「美」本身既沒有童年，也沒有衰老，永保青春與活力。

但是，這幅畫好像愈看愈怪，女神的左肩不自然地塌了下去，脖子太長，左手臂也是。波提且利這樣處理是為了整個畫面的協調性。事實上，「維納斯的誕生」這主題不只一位畫家畫過，很多幅都非常出色，卻沒有波提且利這一幅名氣大，其中一個很重要的原因就在於波提且利的大膽構圖。他故意改變女神身體各部分的比例，讓整個畫面仙氣十足。

在維納斯右邊，西風之神澤弗洛斯正對著女神吹氣，和他緊緊相擁在一起的是他的妻子花神芙羅拉。這兩位神的身材比例同樣是失調的，男神的上半身過大，下半身顯得特別小，花神的頭部和身體分得太開，就像頭被砍下來了一樣。畫家正是利用這種比例失調的手法，使畫面產生動感，成功捕捉動作的那一瞬間。這種手法流傳到後來，直接啟發了超現實主義藝術流派的誕生，野獸派的馬蒂斯把這種比例失調發揮到了極致。至於那些比例嚴格遵照現實的「維納斯的誕生」，雖然出色，和波提且利的大作一比，自然黯然失色。

書籍介紹

本文摘錄自《超級導覽員趣說博物館》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：河森堡

大英博物館多達八百萬件館藏意謂著有99%根本看不到！

羅浮宮裡大氣磅礡的《勝利女神》雕像一度被塞在頂樓樓梯間？

大都會藝術博物館那一座完好無缺的埃及神廟竟是埃及人免費贈送的？

當年被留在南京機場帶不走的司母戊鼎到底是何來頭？

大英博物館、羅浮宮、大都會藝術博物館、故宮、東京國立博物館、梵蒂岡博物館、烏菲茲美術館、荷蘭國立博物館、梵谷博物館、中國國家博物館，以及羅塞塔石碑、《蒙娜麗莎》、童子切安綱、《創世紀》、《富春山居圖》、《最後的審叛》、《向日葵》、《快雪時晴帖》、《維納斯的誕生》、《女史箴圖》……，十一間博物館與它們的鎮館之寶背後，實在有太多說不完的精彩故事。

博物館保存的每一件文物，都是人類文明的「證據」。

每一座博物館，都是一間裝滿人類文明紀錄的檔案室。

各式各樣的藏品見證了那些已經消失卻曾經無比璀璨的文明。在博物館裡，你可以看到人類怎樣一步步從遠古走到今天。

「博物館，原來如此！」現在就打開書，在明星導覽員河森堡輕鬆有趣的介紹下，享受一次精彩的紙上博物館臥遊，用更豐富的角度欣賞這些屬於全人類的珍藏文物！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航