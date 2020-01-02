《金枝玉葉》：感激天意碰著你，即使平凡卻重要

文：Kaiber（看左看右，聽南聽北，說上說下，寫東寫西）

《金枝玉葉》滿足影迷與歌迷的雙重願望，特別是在張國榮1989年宣布退出樂壇後。片中，張國榮飾演音樂製作人顧家明，角色需要作曲監製，自然免不了要開口唱歌。雖然之後發行的電影原聲帶是李迪文演唱，但在電影中完全可以聽到張國榮原聲大飽耳福。顧家明和張國榮擁有許多相似處：同為才華洋溢、名氣正盛的音樂人，對生活品味極為講究，有著細膩多情的敏感神經……尤其是在片中現場演唱的魅力與本人如出一轍，完全不需要「演」，而彈唱間激情與熱情迸發出的光芒，油然而生。

圖片來源：電影《金枝玉葉》劇照

顧家明在劇中自彈自唱的第一首歌〈Twist And Shout〉，在一間人聲鼎沸的音樂pub裡，他與一群志同道合的音樂夥伴齊聲高唱、忘情嘶吼，充分展現角色的音樂天賦，和投入其中充滿狂熱野性的感染力。（雖然這首歌之後也有被收錄至張國榮的專輯裡，但現場即興的發揮不假修飾，略帶沙啞的盡興更有魅力。）與此同時，電視台正轉播頒獎典禮，上台風光領獎的是家明一手捧紅的女友玫瑰。家明玫瑰是娛樂圈公認天造地設的一對；聯想至亦舒筆下的主人翁，是香港「金童玉女」的代名詞。這段「愛情神話」是許多人心裡的慰藉，在對感情失望之際，「好在有家明和玫瑰，證明這個世界上有天長地久的愛情。」

個人覺得張國榮在拉闊音樂會上，〈Stand Up〉結合〈Twist And Shout〉的演出也非常精彩。

然而，我們能清楚看見這對情侶，一位享受與老友並肩唱作的興致，一位追求光鮮艷麗地亮相，這對樂壇上的才子佳人其實早已貌合神離，兩人對彼此的距離心知肚明，只是在眾目睽睽的注視下，如何將這段感情畫下句點？他們各自努力，想要維持當初熱戀的甜蜜：玫瑰用盡辦法，打扮性感媚艷，為討取家明歡欣；但家明只想要真實平凡，能與他一起追求理想的伴侶。這段無法勉強的感情，就像家明為女友用心準備玫瑰花束，但事實上只要一接近玫瑰，就會止不住地過敏打噴嚏。

世上真有天長地久的愛情嗎？即便無法相約七世，今生今世能否實現這童話般的美夢？家明作詞作曲，寫遍各種愛情模樣；他是一位織夢者，編網動人美麗的綺夢，讓人心醉於柔情萬種的旖旎春光，又心碎於椎心刺骨的冷酷隆冬。每當好友Peter與妻子吵架，唯有這首家明為他求婚時作的歌曲，能解決這場紛爭：

幻變的一生默默期待一份愛

踏過多少彎段段情路也失望

我不甘心說別離 仍舊渴望愛的傳奇

不捨不棄 無懼長夜空虛風中繼續吹 風裡笑著風裡唱感激天意碰著你

總是苦澀都變得美

天也老任海也老 唯望此愛愛未老

願意今生約定他生再擁抱 是你的雙手靜靜燃亮這份愛

是你的聲音夜夜陪伴我的夢

交出真心真的美 無盡每日每夜想你

今生今世 寧願名利拋開瀟灑跟你飛 風裡笑著風裡唱感激天意碰著你

總是苦澀都變得美

天也老任海也老 唯望此愛愛未老

願意今生約定他生再擁抱

這首〈今生今世〉同樣在片中由家明自彈自唱，一改前面熱力四射的盡歡，同樣一架鋼琴彈唱出風格迥異的兩首曲子。家明坐在鋼琴前，台上再無旁人，只餘他獨自承受這份執著不悔的孤獨。微弱的餘光灑落在身上，周圍發生的一切完全進不去他的世界，而只顧沉浸於傾訴衷情。原本各說各話的眾人、情緒激昂的夫妻，都在這首歌中歸於沉靜，默默走進如幻似夢的情感。

家明親手編織這般美麗迷人的諾言令人神往，願意義無反顧地保衛這份心意，至死不渝。這是謊言嗎？是營利者包裝的手段嗎？我想不是的，至少織夢者自己同樣深信不疑，否則他怎會如此投入在曲間，又在曲終時露出既嚮往又欽羨的神情？這位堪稱音樂娛樂圈的「創世者」，創作許多感人肺腑的歌曲，大家總認為他的愛情世界就該完美無瑕，就像荒謬地以為算命師的人生應該一帆風順，但家明與玫瑰的愛情奇蹟，早已如玻璃般被高高舉起，又重重摔下破碎墮地。

圖片來源：電影《金枝玉葉》劇照

愛情擱淺，但工作還是得繼續，顧家明和掌握整個樂壇資源的音樂合夥人Auntie（家明稱他「肥婆」），決心要培養一位樂壇新人，宣示要「『做』一個男人，一個普通的男人，就算不會唱歌都無所謂，因為只要我捧紅他，就會讓千千萬萬普通人知道，這世界還是有希望的。這才是真真正正的樂壇神話！」因此，不假修飾、再普通不過的林子穎得以誤打誤撞獲選，走入這對金童玉女之間。

子穎天真爛漫、不諳世事，常常一驚一乍，彷彿世上所有事情都是奇觀。有趣的是，她還是玫瑰家明的瘋狂粉絲，不僅相當了解兩人的身家背景，更是這段愛情神話的信徒。本是顧家明為了幫林子穎量身打造歌曲，而試圖了解「他」的生活；沒想到卻是作為歌迷的子穎更加清楚他，甚至比女友玫瑰更能明白他的所作所為。

但林子穎是女扮男裝，「他」的行為舉止在旁人眼中感到奇異；奇妙的是，竟沒人懷疑「他」是假扮，反而直接認定「他」是同性戀，要顧家明記得鎖緊房門。這令答應讓子穎搬進家門的家明十分緊張，雖然口口聲聲說「我對這種事（同性戀）真的沒有偏見」，卻開始有意跟「他」保持距離，直到兩人一起被困在電梯裡才軟化家明內心的芥蒂。這場電梯內的戲是拉近兩人距離的關鍵。幽閉恐懼一直是家明的心病，就連玫瑰都拿他沒辦法，卻被子穎輕鬆克服。克服的工具除了一首繞口令，還有子穎隨手掏出用來充當陽具的螢光棒。

首先，以看似閃亮實則易斷的螢光棒代替男性生殖器官，瓦解用「宏偉」作為前提的陽具崇拜。再者，「假陽具」作為瓦解家明對同性戀排斥的心理，雖然顯得有些滑稽，但卻恰恰說明跨越性別認同並不是非黑即白之事。還有，子穎身為生理女「拯救」生理男家明，否認英雄救美的刻板取向，也拒絕了用「陽剛／陰柔」作為判斷性別的標準。

圖片來源：電影《金枝玉葉》劇照

這場「共患難」的插曲後，家明開始對原本令他哭笑不得的「毛頭小子」改觀。林子穎走入家明的世界，和他那群對音樂仍然懷抱夢想的樂團朋友打成一片。那首表達對真愛堅定不移的〈今生今世〉，不再是孤軍奮戰的誓詞，而是一生一世一雙人的共鳴。如果這樣兩人還沒察覺心意，那麼接下來共同創作的協奏，足以證明再也無法掩飾的情感萌生。子穎花了四年蹲廁所的時間想出一小段旋律，經過家明之手，搖身一變成為動人曲調。起先是家明淺淺品嘗，試探是否吻合子穎的原曲，兩人一進一退，在眼神的示意下越陷越深。確定契合後，蜻蜓點水般的流轉加深情意，賦予情感力度，狂風暴雨般襲捲而來的深情，繾綣婉轉，讓人無處遁逃。

這段〈追〉的作曲過程婉轉曖昧，彼此心意的交流像極了接吻。

子穎對家明的崇拜之情顯露無遺，她本就是歌迷，對家明的才華從來就是激賞的。偶像的迷戀如何轉為情人的愛戀呢？如果說家明僅聽一次，便能依樣畫葫蘆的能力使子穎崇拜；那麼當他加入自己的創作，真實愛意與飄渺靈感一觸即發，成為藝術家投注在音樂中的喜悅光采耀眼奪目，終究還是點燃心中苗火，成為熊熊愛慕。他是這麼唱的：

這一生也在進取 這分鐘卻掛念誰

我會說是唯獨你不可失去

好風光似幻似虛 誰明人生樂趣

我會說為情為愛仍然是對 誰比你重要 成功了敗了也完全不重要

誰比你重要 狂風與暴雨都因你燃燒 一追再追 只想追趕生命裡一分一秒

原來多麼可笑

你是真正目標 一追再追 追蹤一些生活中最基本需要

原來早不缺少

有了你即使平凡卻最重要

一氣呵成的歌詞，是家明對美好愛情的嚮往。當子穎問他歌詞裡面說的是不是玫瑰？他只是遺憾還沒找到這個人。對子穎來說，愛上家明是「正常」的，符合所謂「正常人」異性戀的選擇，所以她可以比家明更快察覺心意。她要煩惱的從來不是性別的問題，而是自己介入家明與玫瑰的童話中。她對既是偶像也是「姐妹」的玫瑰感到抱歉。（諷刺的是，玫瑰所謂的「姐妹」是因把子穎認作同性戀，且確信家明只喜歡女性，對她不構成情感上的威脅。）

當家明終於意識到自己愛上子穎後，開始產生自我懷疑。身為當事人，他早明白與玫瑰是不可能長久的，此事無關子穎的出現。家明糾結的是性向的轉移，從一個異性戀者轉為傾慕同性。他鬱悶、煩躁，甚至為了堅定原本的性向，與玫瑰來場暢汗淋漓的性事，卻仍擺脫不了子穎的影子；他還求助Auntie意見，說有沒有這種可能：「雖然喜歡一個男生，但又不是gay，我的意思是比如神交之類的？」這種前言不搭後語的問法足見他的內心有多麼混亂，但知者如Auntie，明白家明只是跨不了自己那關。家明從來沒有懷疑對子穎的喜歡，他的問題建立在「愛上子穎」的前提上，思來想去，也唯有這份愛能解鈴。

作為觀眾的我們知道家明與子穎各自的煎熬只是「庸人自擾」，事實上童話早就幻滅，而子穎本來就是女性，家明本就無需煩惱，但通過兩人反覆自我思辯後，結尾的重逢才能成立。許多人因為家明與子穎的結合，認為《金枝玉葉》是一部以同性題材為包裝，實則倡導異性戀的恐同電影。但我以為正是最後一幕的呈現，讓我更加堅信家明終於擺脫性向的詰問，而遵從內心所向。子穎雖然換上一身白色洋裝追向家明，但頸部以上仍是「男像」，她也沒有因為女裝故作嬌態，依舊是那個帶有男孩氣的她。當電梯門一開，子穎迎上眼裡滿是思念成疾的家明。她急於脫口說「我是女人」，但自從相遇後，家明的眼神始終注視著那張與從前無異的臉，根本未曾注意（也已不在意了）女性化的穿著。最後由家明親口說出一句：「男也好，女也好，我只知道我鐘意你。」更加證明這段感情是卸下傳統性向的袱累，鬆動了性別二元的絕對；強調以情欲主導，模糊單一性向的界線。

圖片來源：電影《金枝玉葉》劇照

在顧林愛情之外還想多提一個人，就是玫瑰。玫瑰太美艷常見以致於被認為俗氣，而忽略光鮮外表下的孤傲。她美麗的倔強和瀟灑的轉身，讓人心疼又敬佩。玫瑰也曾自欺，以為只要子穎離開，一切就能回到當初；也曾挽留，以為委屈配合家明，愛情的樂曲就能持續響徹。或許她早已清楚做什麼也挽回不了一段感情，卻還是不死心，要親眼見證殘酷的事實。最後玫瑰不再執著要陪家明去非洲，而是選擇前往大陸開演唱會。她明白自己再也回不去家明想要的「平凡」，是家明捧紅她，從一個平凡人一躍成為萬眾矚目的明星，她喜歡這份榮耀，享受觀眾給予的掌聲歡呼聲。玫瑰與家明的童話雖然幻滅，卻以友情之名得以延續。這是玫瑰的選擇，是她堅守自我價值的驕傲。

圖片來源：電影《金枝玉葉》劇照

《金枝玉葉》雖然是部愛情輕喜劇，但片中卻大膽玩味性別認同，不斷刺激當時主流文化的積重。如同家明所說「娛樂圈內最忌諱這個」，明星的戀情本就受人矚目，更何況是本就深受不公平對待的同性戀？這部電影可看之處更在於劇情與張國榮本人的互文效果。張國榮與唐先生的感情，雖然在電影播出之際還未獲得本人公開，但其實已是眾所周知，備受矚目。當電影中的顧家明仍游移在性向曖昧時，真實中的張國榮已經確信牽手一生之人。

主題曲〈追〉一直是張國榮很喜愛的歌曲，許多場表演都能見到這首歌的身影。（或許是因為這樣成為哥哥最為人熟知的歌曲）最難忘的當屬跨越97演唱會的壓軸曲，在這之前他演唱〈月亮代表我的心〉獻給他摯愛的兩位朋友與親人──唐先生與媽媽──這是哥哥第一次公開表達愛意。在表白後演唱〈追〉顯得別具意義，歌詞中對愛情一追再追，無怨無悔的執著，成為最真摯的情話。〈追〉的第二段歌詞沒有出現在電影中，卻更加熱烈執念：

好光陰縱沒太多 一分鐘那又如何

會與你共同度過 都不枉過

瘋戀多錯誤更多 如能從新做過

我會說願能為你 提前做錯 …… 一追再追 只想追趕生命裡一分一秒

原來多麼可笑

你是真正目標 一追再追 追蹤一些生活最基本需要

原來早不缺少 只得你

會叫我彷彿人群裡最重要 有了你即使沉睡了 也在笑

如果說第一段歌詞的純粹堅定，是顧家明追求的平凡愛情，那麼第二段的一往情深，更像是張國榮堅信的愛情價值。張國榮身穿正式黑色西裝，一改演唱會前衛亮麗的服飾，而以最簡單隆重的姿態演唱。那些被輕輕吟唱出的歌詞，彷彿是教堂內最莊嚴的誓詞，能和與會來賓分享喜悅，卻唯獨與你心心相印。旁人以為最平凡的你，卻能使我耀眼於茫茫人海中。舞台上的五光十色，比不上你眼底裡的星辰大海，令我心醉著迷；寧願拋開一切萬千寵愛，只為守護我們之間最平凡卻可貴的感情。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

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