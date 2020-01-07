候鳥遷徙的風電降載機制，就算國外沒案例台灣也該做

環境資訊中心記者 陳文姿報導

台灣第一座離岸風場已經完工，明後年有更多離岸風場要建置，但開發商承諾預留的鳥類廊道到底有沒有用？開發商承諾當大型鳥或保育鳥大規模通過時，會讓風機降載以減少鳥擊的機制，至今仍不見蹤影。2019年11月6日環保署審查離岸風電鳥類調查報告審查時，開發商再度把「國外沒有先例」當作沒有風機降載機制的理由，環評委員大氣回應，台灣大可立下典範，「不是別人沒有做，我們就不做」。

2017年環保署一口氣通過19個離岸風場的環評，其中18個風場留下但書。由於鳥類調查時間不足，難以確認其鳥類廊道的必要性跟合理性，要求風場補做2017年秋季到2018年春季的鳥類環境調查。環保署今天以一個下午的時間，一口氣審了新竹、苗栗、彰化、雲林四縣共18個風場的鳥類報告，並分別以竹苗、雲彰為單位，進行整體性檢討，算是一大突破。不過，結論是全數「補件再審」。

這批離岸風場中，進度最快的就屬預計2020年完工併網的海能風場跟允能風場，以及後年併網的大彰化東南及西南離岸風場。四座風場的陸域工程不是已動工，就是將於該週動土。對此，環保署解釋，這些風場都已經通過環評，鳥類調查影響的是鳥類廊道的配置，也就是風機位置。所以，在風機配置前補件通過即可，不影響其他施工。

增加雷達調查與時間，重新檢視鳥類廊道

隨著新調查結果出爐，風場出現的鳥類資料也有更新。以苗竹風場為例，新調查就多發現了小燕鷗以及魚鷹等保育類物種。此外，2017年以後的調查補上了雷達，彌補目視距離不足、夜間目視困難等缺點。但雷達調查在50公尺以下也有海浪雜訊干擾的問題。

彰化、雲林是離岸風機大縣，環評通過的風場最大風機數就達1161支。其中，取得能源局2025年併網資格的風場風機數最大達793支。但風機進展迅速，風場紛紛採用更高容量的風機，以進一步減少風機數，估計實際在2025年完工的風機數約落在544支左右，風機間的距離可望再增大。

負責四縣鳥類調查的光宇公司表示，除了風場預留的鳥類廊道、風機間距，彰化外海還預留了16.7公里的航道，風場也為了白海豚而離岸退縮8公里，這些都可供鳥類通過。另外，為了讓不同風場所留的廊道能形成一直線，更加暢行，台電特地配合修正廊道位置。

彰化雲林風場預留的鳥類廊道 | 資料來源：環評書件

竹苗僅竹風與海能兩座風場，兩風場相連，中間留有一條2公里寬的鳥類廊道，海能風場內部也留有一條廊道。由於竹風未取得2025年前併網的資格，僅海能確定動工。

新竹苗栗風場預留的鳥類廊道 | 資料來源：環評書件

降載機制講不清：國外沒做，台灣先行

除了廊道，不少風場也在環評過程承諾會在特定狀況啟動降載機制，以減少鳥擊。對此，光宇就解釋，要等「一年後」蒐集好研究資料，再來確認怎麼做，引發環評委員不滿。委員李培芬問，「是要等鳥類已經被打得半死，才能拿到答案嗎？」

光宇表示，開發商共同委託在歐洲有超過25年離岸風場工程及環評經驗的NIRAS進行分析跟可行性研究，並無可用在離岸風機的降載案例。NIRAS的鳥類專家Robin Ward更現身環評會場，解釋這是因為雷達無法判斷鳥種，要佐以人工辨識，但離岸風電商很難派24小時的人員在現場，因此陸域風機的降載機制在海上並不可行。

雲彰風場委託國外公司NIRAS進行降轉可行性研究，外國專家說明海上並無可用的降轉案例 | 攝影：陳文姿

不過會議主席、中山大學生物科學系教授張學文卻以一篇2011年由英國鳥類信託組織（British Trust for Ornithology，BTO）所發表的報告反駁，國外早有降低與避免離岸風機鳥擊的研究，希望開發商確實提出可行作法。

「不是別人沒有做，我們就不做。」張學文回應，當初達爾文也是從英國到南美洲後，才發現有這麼多新物種。台灣生態豐富，加上這麼多的離岸風場，應該立下一個好的典範。做過後可以再檢討改進，而不是等鳥死了再啟動。

啟動降載機制門檻過高，環委要求再檢視

廠商承諾的降載機制通常針對大型鳥、保育鳥的大規模遷徙，但「大規模」的定義卻很模糊。

光宇以黑面琵鷺台灣族群數量2000-2400隻為基準，訂出5%，約等於100隻，做為黑面琵鷺大規模飛越啟動降載的條件，這項標準引來環委質疑。環評最後要求開發商針對不同保育物種提出「大規模」的定義，並重新審視生物廊道是否符合地區鳥類習性。

雖然光宇以國外研究99%的鳥類會避開風機、國內用98%迴避率來推估實際的鳥擊數並不高。但張學文仍希望業者認真思考降載機制，以黑面琵鷺為例，萬一發生被風機打死幾隻的消息，對離岸風電的發展並不是好事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航