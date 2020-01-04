《每天演好一個情緒穩定的大人》：我們身在一個曖昧比戀愛還要氾濫的年代

文：老楊的貓頭鷹

謝謝你，那麼忙，還親自來傷害我

我和盧小姐並不熟，要不是她在我面前哭得像個傻子，我才不會多嘴去問她發生了什麼。

她支支吾吾好半天才說出5個字：「我被人耍了。」

「耍」她的人是她媽媽的閨密的兒子，他們倆很早就認識，但很少聯繫。

前陣子，男生對她的關心突然就多了起來，每天都會準時地對她說「早安」和「晚安」，聊天時類似「笨蛋」「傻瓜」之類的曖昧稱謂也越來越多，類似於「有我在啊」「24小時為你待在線上」的承諾也越來越暖心。

就在昨天，男生約她看電影，到了電影院，男生笑臉迎了過來，主動幫忙拎包、買熱飲和零食，在上樓梯的時候還攙了她的胳膊，在電影開場之前幫她擦拭了3D眼鏡，在送她回家的時候還幫她開了車門。

對於一個單身了20多年、凡事都親力親為的女漢子來說，突然被一個紳士且帥氣的男生溫柔相待了3個半小時，這感覺超級好。

然而，就在今天早上，盧小姐的媽媽質問她：「你怎麼能騙人呢？你不是說昨晚和他一起看電影的嗎？為什麼他媽媽告訴我，他是自己去看電影的？」

一頭霧水的盧小姐把眼睛瞪得圓圓的，她翻看了兩位媽媽的聊天記錄，裡面有一張截圖是男生的社群動態，上面赫然寫著：「一個人看電影，生活真是無聊！」配圖則是昨天一起看的那場電影的票根。

盧小姐問男生：「你為什麼要蓋掉我，然後發那則社群動態？」

他過了好半天才回覆，依然是很紳士的語調：「哦，我很抱歉，我不知道你能看到那則動態。我覺得我們不太合適，但又擔心兩個媽媽會難堪，也怕你難堪。」

盧小姐聽完更生氣了，她回覆道：「首先，如果不是你每天準時跟我說早安晚安，不是你頻繁地約我吃飯看電影，我不會誤解你的意思！其次，你能拿出那麼多寶貴的時間浪費在一個你認為不合適的人身上，真是難為你了！」說完就把男生封鎖了。

任何一段關係，比起半推半就的曖昧，快刀斬亂麻的決絕明顯要仁慈得多；比起欲拒還休的假熱情，乾脆俐落拒絕顯然要高尚得多！

你遇到過主動找你曖昧的人嗎？白天的時候互不搭理，誰都不知道你們的關係，可一到晚上他就對你掏心掏肺，有聊不完的話題，有數不盡的共鳴。

你抗拒不了，也琢磨不透，你不知道他的用意是什麼，但你很享受。

他就像定時投送的快樂，在每個夜深人靜的夜晚妝點你那乏味的生活。

他說「一起吃飯吧」「一起看電影吧」「一起玩遊戲吧」的時候，你開心得想到了和他的婚禮現場。

他說「你今天的外套真好看」「你傻呼呼的樣子真可愛」「你耍笨的時候真討人喜歡」的時候，你心裡的小鹿都撞出腦震盪了。

他明明可以直接告訴你「不喜歡」，他明明早就有了「沒什麼感覺」「不合適」的定論，卻偏要裝出一副「和你在一起好開心」的樣子來，給你一種「很喜歡」的錯覺。

可當你卸下防備，鼓足勇氣準備和他談一場轟轟烈烈的戀愛時，卻發現他一臉的無辜，就好像是你冤枉了他一樣：「啊？我一直當你是最好的朋友啊！」

然後，你懷疑是不是自己哪裡不夠好，是不是什麼地方誤會了。可當你再次打開社交軟體，到處都有他的曖昧留言和按讚；翻開聊天記錄，句句都是他的關心和呵護。

再然後，這段曖昧戛然而止，你事實上並沒有談戀愛，但感覺上和失戀了一樣糟糕，就像是把一件套頭毛衣前後穿反了，就像是吃蘋果的時候咬到了蟲子，渾身上下哪兒哪兒都不自在。

在這個曖昧比戀愛還要氾濫的年代，要麼就正大光明地談一場戀愛，要麼就奢侈地保持單身。

如果不喜歡，索性就別搭理，對方可能還覺得你挺酷的。怕就怕，你一邊勾搭，一邊敷衍，你覺得自己很紳士，可對方只會覺得想死。

結果是，不但你不酷，對方也沒尊嚴。

來，把那些撩人心弦卻用意不明的話統統翻譯成「他只是想用我來消磨時間」，把那些突然靠近卻忽冷忽熱的人統統歸類為「他只是閒得慌」。

人世間本來就是這樣，有不期而遇的，也有不告而別的；有求而不得的，也有靦著臉送上門的……它不值得你頹廢、沮喪、失望。你要想方設法地保持樂觀，並且不遺餘力地熱愛生活，你要努力讓自己美好得像是一份精心準備的禮物，而不是糟糕得像是一個在人間亂竄的災難。

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書籍介紹

《每天演好一個情緒穩定的大人》，高寶出版

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作者：老楊的貓頭鷹

成長就是把哭聲調成靜音的過程，送給被這個世界逼迫、不得不長大的你。看清生活的真相，糟糕的情緒才能被好好安放。練習穩定失控的情緒，保持清醒、克制自己；偶爾討人厭，永遠都可愛。小時候，哭是搞定問題的絕招；長大後，笑是面對現實的武器。

你外表是個唯唯諾諾的「老好人」，內心卻是個一等一的「頂嘴王」。嘴裡經常說「嗯」和「隨便」，心裡想的卻是「嘖！那怎麼可以」。給人的感覺是「樂意效勞」，內心卻在咆哮「到底煩不煩啊」。生活中總躲不掉爛人爛事，你的內心每天澎湃洶湧，恨不得退化成嬰兒，一有不爽就哭鬧。

成長就是把哭聲調成靜音的過程，正所謂「人生如戲」，你與日俱增的，除了年齡，還應該要有演技。真正的強者，不只是賺錢的能力有多強，是控制情緒的能力有多強。他們厲害的不是引擎，而是刹車；拚的不是速度，而是耐力。在廢人充斥、小人當道、爛人滿街跑的世界裡，你既要學會微笑面對，還要學會果斷拒絕。你要努力適應，不管是變化的環境，還是叵測的人心。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航