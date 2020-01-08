《港式臺派》：從菠蘿變成鳳梨，才慢慢知道什麼是從心裡感受台灣

文：劉亦修

【帶著鳳梨去旅行】

小時候看吉卜力工作室《歲月的童話》（台譯：兒時的點點滴滴），記得主角一家人曾經買了「果王」回家吃。一開始大家都不知道怎麼切開這種第一次見的熱帶水果，直到姊姊終於從外面學到了切法。大家在咬下去那一刻，雀躍的心情立刻被酸酸甜甜的味道衝擊，一時間心裡面的OS都是：「好像不怎麼樣嘛！」這個「果王」就是我們熟悉的鳳梨或菠蘿。我看到電影中的場景，心中冒出兩個想法：第一個是，鳳梨那刺刺的口感，不沾鹽水吃當然不好吃啊！第二個是，不知不同國家對鳳梨有著什麼樣的異國想像？

記得我十六歲第一次來台灣旅遊的時候，抱著要去哪裡拍照、去哪裡吃沒吃過的東西、去哪裡買香港沒得買的東西的心態，濃縮地以五天時間把台北可以去的地方都去了。當時在夜市看著水果攤賣著各式各樣水果，鳳梨就擺在那，我對它完全沒有感覺，也沒有想過鳳梨會對我人生有什麼重要的文化見證與意義。而且，旅行結束回到香港只發現，行李箱中的伴手禮總有一天會過期，相機中的照片也不知丟到哪去，回憶只能依稀停靠在腦袋對食物味道的堅持。鳳梨，好像也不記得是什麼味道。

直到下定決心來台北念研究所，開始在台北生活，慢慢跳脫旅行者的角度，成為生活在這個空間的「在地」人，不逛夜市，反而多去了全聯買洗衣精；不買伴手禮，反而多買了一大堆蚵仔煎洋芋片。再次看到鳳梨時才想起，從前我們是見過面的，只是我沒有鳳梨的專屬翻譯，所以沒有跟它相認。那一刻，感覺到從叫菠蘿變成叫鳳梨的語言轉折與心情，正視自己的每天行程，才慢慢知道什麼是從心裡感受台灣，並開始對這裡充滿情感上的好奇，這是以前匆匆旅行沒辦法體會的心情。

鳳梨的前世今生

東南亞盛產各式各樣的熱帶水果，但我們好像都不曾懷疑這些水果是否真的「出生」於東南亞呢。鳳梨、芭樂、釋迦等等水果其實原本在南美洲生長，在哥倫布航海時期被歐洲人發現。一四九三年，哥倫布於南美洲發現「鳳梨」這熱帶水果，帶回去獻給西班牙王。同航的葡萄牙水手更經常以鳳梨與巴西人交易，所以這黃黃刺刺的水果較早的名稱為ananas，意為「極好的水果」，為巴西原住民的語言。我們較常聽到的pineapple源自西班牙語，因其外貌與松果（piña）相似而命名。其後於十六、十七世紀，鳳梨慢慢傳入印度、中國與其他太平洋地區。在亞洲生活的我們，吃到的熱帶水果大致為本地種植，或由鄰近國家出口，已經成為了重要的農產品。

說到這就了解鳳梨去過的地方保證比不少人都多了吧！一個浪人到別人地盤，報上名堂是首要事情。鳳梨這傢伙也帶著各式各樣的名字來到亞洲。舉例說，馬來語稱其為nanas，印尼不同方言則有ananas、nanas與nenas等名稱，可見與其原產地名字ananas相關。而菲律賓各方言稱其為ananas，有些則稱為pinya，或許與西班牙殖民時期的語言傳輸有關。這些名稱雖各有差異，但字詞根源都來自ananas或piña。那「菠蘿」與「鳳梨」又是怎樣來的？

廣東話稱ananas為「菠蘿」，大概可以聯想到佛教中的「波羅密」，意為「到彼岸」，但實際名稱由來則各有說法，有的說與另一種水果波羅蜜有關，有的則說因菠蘿的外形與佛祖的頭部髮髻相似而來。若是從印度宗教而來的，大概可以猜想廣東人是從印度得知此水果的存在。後來就在「波羅」兩字加上草字頭，寫成俗字「菠蘿」。而於台灣、福建與東南亞地區等地稱為「鳳梨」，有說法是其外貌似「鳳尾」，曾被稱作「鳳來」，只是這些由來在現代人來看都覺得不可思議。反而是比較務實的說法更能說服人，像閩南人因水果的顏色與體積，以閩南語稱為「黃梨」、「王梨」等名字，「王梨」與「旺來」的閩南語（ông-lâi）有諧音關係，代表福氣與好運。在新加坡與馬來西亞等地，新年時節都可以看到鳳梨貌的紅色與黃色燈籠，象徵好意頭（吉祥）。

除了作為新鮮水果食用外，此種熱帶水果也成為不少家常菜的材料。香港人當然對加了菠蘿的咕嚕肉不陌生，那種酸甜搭配的味道也是中餐的經典。小時候一定在學校「大食會」吃過無數的菠蘿腸仔，也一定在茶記吃過菠蘿炒飯。另外在台灣，就算不是台灣人也一定知道伴手禮大哥大鳳梨酥，懂吃鳳梨酥的人可能會追求土鳳梨酥中的酸度。大家也一定喝過台啤的鳳梨啤酒，也常在台菜料理中看到鳳梨雞湯的身影。Ananas影響著我們的生活習慣，但卻非每個人都知道它原來是熱帶水果，要考證過才知道它越過了多少地方才來到我們的唇邊，真的是得來不易啊！

從旅人到住人

比對「鳳梨」與「芭樂」名稱的由來，「芭樂」比較是從各歐洲語言的聲音而來，但「鳳梨」卻比較與文化轉譯有關，從日常生活中的宗教、顏色、外形等聯想得到靈感，就像我們幫新生嬰兒取名字，除了與宗教與日常文化有關外，也把對小孩子成長的期盼與聯想具體地化為文字。古人看到新水果，或許是把它們當成小嬰兒在命名吧！

一種水果載著一段異國旅行的故事。鳳梨就像是一個到處流浪、旅行的個體，到了各處地方，被取了不同的名字，這位「旅客」亦十分著重與當地的對話，不只去參觀當地不同的地方文明，自身也成為本土文化重要的一部分。這種被認識與主動認識的雙向情感，對於人類來說，簡直是前衛到極致。我們去旅行的目的是什麼？回想一下我們旅行的目的，或許比較注意外在、物質的享受，像是到名勝地標打卡、拍網美照，去吃當地特色美食，去買名產、伴手禮等等。至於心理層次與思想層次上的享受，融入所謂的「本地」生活，需要經過久一點的停留才有辦法體會。

如果我們都是一顆顆鳳梨，取名字的過程就好比旅人來到陌生的國度，接受當地文化對我們的衝擊。初來報到時，我們彷彿不屬於這個世界，只是過客。但慢慢地我們若想更進一步了解這個地方，需要更多的生活經驗，更多的文化背景，更多的交流與比較。我便是抱著這樣的心態來到台灣，不只是菠蘿與鳳梨的對話，更多了一份旺來的熱情。我堅信無論帶著什麼目的來到陌生的地方，「生活」是必不可缺的。在台灣常常有人問我在台北做什麼，我有很多選擇可以說明，我既念書，也工作，又可以說我生活了很久，亦可以說我旅居在這，其實生活有很多說法，但更重要的是，你跟地方的交流，是「菠蘿」式，還是已經變成「旺來」式了呢？

旅行，在資訊發達的網路時代到底有什麼意義？或許是一個更大的世界想像，是用各種語言感受生活。當代社會中的個體都變得更自由、不受空間與時間的約束，旅行不只是名詞，更是動詞，歡迎大家來了解鳳梨與菠蘿的差異，來為自己創作一種特別的水果故事。參照歷史上人類用不同的觀點，來為這個外形凹凹凸凸的水果命名。語言不同，看世界的角度也不同。一顆水果，十幾種名稱來源，去過幾百個地方，數不盡的生活用途，講不完的歷險故事。下次去旅行時，不妨拿著水果到處問別人「這叫什麼」，或許比買當地民族飾品更有意義。

書籍介紹

本文摘錄自《港式臺派：異地家鄉的生活文化漫遊》，大家出版

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作者：吳心橋、劉亦修

挖掘流動的世代中，

隨時都準備以異鄉為故鄉的你我他，

寫給彼此的筆記

台灣和香港，兩個親近卻又遙遠的地方，有著相似的事物和不同的經驗，以往卻常常只透過觀光的角度互望。

而當離鄉的兩個香港人，在異地台灣再相會，有了長期旅居的時間醞釀，和文化觀察之眼的沉潛，一場從芭樂開始的閒聊，才終能拉出一連串從語言帶到生活的日常經驗比對，而體悟了種種：有從鴿子籠小套房到寬敞廁所的都市景況、有單人火鍋到中秋烤肉聚會的人際遠近，也有從漂泊到再紮根的身分認同。

如果凝神細看日常，側寫分析生活，我們或許也將一樣，逐步理解腳下這塊似懂非懂的土地、釐清自己將是未是的身分，然後進而發現決定家鄉所在的，不是護照上的文字，而是終於能夠歸檔的眷戀與依歸。

本書特色

台灣市面上談論香港的書，大多是旅遊、飲食主題，文化面的探討很少。而即使將廣度拉到從日常經驗探討亞洲跨國的文化、記憶側寫，也多是出自台灣作者手筆。擁有台灣生活經驗的香港背景作者寫的作品有其獨特性。

類似的島國處境，同中有異的生活經驗，能將日常所見退一步重新思考比較，產生趣味和反思。

從食物和日常用品為起點，有親近感，給讀者心理上的閱讀門檻也較低，但延伸出去探討的議題包括都市內的人際關係、土地運用，或是身分認同等較深度的文化面。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰