悼念沈一鳴將軍，台灣應借鏡波蘭2010年軍政首腦墜機事件

進入2020年的第二天，對台灣而言最不得了的消息，就是參謀總長沈一鳴將軍不幸於今天的墜機意外中死亡。發生這起事故的原因是什麼？是否與選舉有關？筆者沒有興趣做太多的臆測，只單純就沈一鳴將軍去世對國軍可能造成的變動做簡單的討論。

由於筆者過去擔任軍事雜誌編輯時，也與沈一鳴將軍有過數面之緣，就順便介紹一下這位優秀空軍將領的事蹟吧。

誰將接替沈一鳴？

自1949年政府遷台以來，國軍並非沒有高級將領在直升機意外事故中殉職的先例。1974年12月12月27日「昌平演習」期間發生的一起UH-1H直升機墜機意外，就導致13名國軍高級將校死亡。

若非前國防部長，時任陸軍總司令侍從官的高華柱上尉捨命搭救，就連陸軍總司令于豪章上將都將難以脫險。但是陸軍官校12期畢業的于豪章也摔成了重傷，軍旅生涯也就此斷送。

于豪章離職後，其陸軍總司令職務由副總司令馬安瀾接替。然而參謀總長為國軍軍令系統中最高的最高職務，沈一鳴將軍殉難帶來的衝擊想必要比當年于豪章的負傷更為嚴重。

尤其沈一鳴是在2019年7月1日才升任參謀總長，還不到半年的時間就在職務上死亡，自然將給國軍帶來人事上的大地震。尤其總統大選之日步步逼近，下屆參謀總長的繼任人選是誰就成為更加敏感的議題。

目前可以確定的是，軍方做了一個還算正確的決定，就是讓新參謀總長的篩選工作延後到選舉結束再進行，減少不必要的政治衝擊。依照國軍現行制度，在新的人選選定以前，參謀總長職務將由副參謀總長兼執行官劉志斌海軍上將代理。至於未來接替參謀首長的可能人選，因為沈一鳴將軍參謀首長的職務未滿，按照國軍現行制度還是可以由空軍出身的將領接任。

Photo Credit: 中央社 空軍司令張哲平上將（右）前往拜會澎湖縣長賴峰偉（左），雙方就軍民關係和地方事務進交換意見，並互相致贈紀念品。（澎湖縣政府提供） 中央社 108年3月25日

不過現任空軍司令熊厚基，才升二級上將不到半年，資歷太淺。假若要從空軍中選擇繼承者，應為2019年7月由空軍司令升任國防部軍政副部長的張哲平上將。考量到F-16V的採購案已經通過，未來美國與中華民國的合作關係將圍繞著空軍為核心，由張哲平接任參謀總長應該不是不可能。但是考量到維持軍種平衡，從陸軍或者海軍人馬中篩選也不能完全被排除。

現任陸軍司令陳寶餘，升二級上將的資歷同樣不夠資深，較有可能者還是現任國防大學校長王信龍上將。海軍方面，現在代理沈一鳴行使參謀總長職務的劉志斌已經是海軍上將，而現任海軍司令黃曙光上將也已任職超過三年，同樣是可能性很高的人選。只是受到潛艦國造案仍沒下文的影響，或許王信龍上將的可能性還要更高一點。

波蘭空軍Tu-154墜機事件

類似的軍政首腦墜機死亡案例，在國外也並非沒有前例，離我們最近的一次發生在2010年。那年4月10日，出訪俄國的波蘭總統卡辛斯基（Lech Aleksander Kaczyński）搭乘的Tu-154專機在斯摩棱斯克機場降落時墜毀，機上96名乘客全體遇難。由於出事的Tu-154是由波蘭空軍派出的政府代表團專機，上面死亡的還不是只有卡辛斯基總統與夫人而已。

跟著總統一起遇難的，還有波蘭軍隊七個最高首腦當中的六個，包括總參謀長貢戈爾（Franciszek Gągor）通通死亡。整個波蘭軍隊等於在一瞬間內失去了所有領袖，只剩國防部長克利奇（Bogdan Klich）憑藉一己之力避免部隊分崩離析。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2010年造成波蘭政府損失整批領導人的空難現場

更嚴重的是，波蘭總統造訪俄羅斯的目的，是要與俄羅斯總統普亭一起悼念卡廷大屠殺（Katyn massacre）的受難者。

卡廷大屠殺在波蘭與俄羅斯的關係史上，地位如同南京大屠殺在中國與日本的關係史上一樣複雜。這是發生在1939年蘇聯與德國一同出兵，瓜分波蘭以後爆發的歷史悲劇。總計有2萬2000名波蘭俘虜，慘遭蘇聯紅軍在卡廷森林中集體殺害，等同於消滅了一整個世代的波蘭青年軍官。此舉也種下了波蘭人對俄羅斯人的民族仇恨，一直到蘇聯解體後的今天都沒有散去。

由於史達林與希特勒的短暫結盟，在1941年6月22日後宣告終止，與納粹德國大打出手的蘇聯成為英美兩國重要的反法西斯盟友。為了維護蘇聯抵抗法西斯的正當性，英美兩國不只刻意迴避提及早年蘇聯與軸心國相互勾結的歷史，還對卡廷大屠殺的真相予以掩蓋。雖然波蘭流亡政府有派人前往調查，但史達林只是雙手一攤，將責任通通推給了希特勒。

要等到蘇聯快要解體的時候，才有試圖推動改革的戈巴契夫承認了當年紅軍的暴行。卡廷大屠殺的受害者被允許參觀了卡廷紀念碑，並由蘇聯政府正式提出了道歉。

戈巴契夫的立場，基本上得到了普亭總統的承認。只是身為俄羅斯民族主義者，普亭認為這筆帳應該算在史達林與蘇聯政權的頭上，俄羅斯人民與波蘭人民同為共產主義暴政的受害者。

但是普亭的態度，看在波蘭人眼中始終是懷疑的，就好像無論日本總理如何對南京大屠殺表達歉意，都沒有辦法平息中國人的質疑一樣。普亭蘇聯特務的背景，乃至於他以強硬手段抵制北約東擴的行為，都讓波蘭人懷疑他可能變成第二個史達林。尤其是2008年俄羅斯對中亞小國喬治亞發動的侵略戰爭，更讓波蘭人難以對俄國人產生一絲一毫的好感。

對波蘭人而言，無論普亭是另外一個史達林還是另外一個沙皇，俄羅斯都是難以信任的國家。死在空難中的卡辛斯基總統，更是以對俄羅斯強硬而聞名於世。

不過既然普亭願意就卡廷森林屠殺一事向波蘭謝罪，卡辛斯基還是將此視為一個波蘭與俄羅斯和解的象徵。這是為什麼他的代表團如此規模盛大的原因，除了軍方、國會議員與宗教領袖外，還有卡廷森林屠殺的受難者家屬。

機上還有個值得一提的重要人物，是波蘭流亡政府最後一任總統卡丘羅夫斯基（Ryszard Kaczorowski）。曾在二戰末期隨盟軍參加卡西諾戰役（Battle of Monte Cassino）的他，因為蘇聯在波蘭扶植共產主義政權的關係，有將近40年的時間無法回家。共產黨政府垮台後，也是由他將波蘭流亡政府的法統象徵通通交給新總統華勒沙（Lech Wałęsa）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 波蘭人悼念在空難中罹難的總統

卡丘羅夫斯基在俄羅斯遇難，更是激起波蘭人對俄羅斯的民族仇恨。所以這架Tu-154的墜毀，不只讓波蘭又消失掉了一整個世代的菁英，還讓波蘭與俄羅斯的關係更加敏感。許多陰謀論在波蘭甚囂塵上，認為是普亭設計殺害波蘭總統與隨行的政府高層代表。原本波蘭已經非常反俄，這一起事故更是讓參與調查工作的人馬小心翼翼。

波蘭畢竟已經是北大西洋公約組織國成員，每個人都害怕一說錯話，不小心用錯字，就會引發北約與俄羅斯的世界大戰。最終意外事件的調查報告，在波蘭與俄羅斯彼此克制的情況下以兩個版本的模式出爐。大體上，俄羅斯與波蘭的報告都將責任歸納於飛行員的個人失誤，一場大規模的歐陸戰爭終於得以避免，全世界又鬆了一口氣。

當然波蘭在自己版本的報告上，還是數落了一些俄羅斯方面的責任，包括航管傳遞錯誤資料，或者跑道上有障礙物等等。但這些指責無傷大雅，俄羅斯方面也給予了默認。

一場意外事故在雙方克制的情況下解除，波蘭也在選出了新總統科莫羅夫斯基（Bronisław Maria Komorowski），還有新的軍事、國會與宗教領袖後恢復國家的正常運作。

Tu-154的這起墜機事件，是國家處理敏感墜機議題的最成功典範。考慮到波蘭在這一起事故中犧牲的領袖遠不只是一位總參謀長，背後又存在著波蘭與俄羅斯複雜民族仇恨的情況下，雙方還能理性面對與處理問題，並在關鍵議題上相互退讓，維持了歐洲大陸的和平。現在面臨總統大選之際，同時陷入藍綠與兩岸關係緊張的台灣，是可以從這次經驗中學到很多事情的。

Photo Credit: 許劍虹

優秀的飛行員

最後提到沈一鳴將軍，他是中華民國空軍格外傑出的人才。筆者在兩年前籌備軍事雜誌《航空最前線》時，曾多次有機會與時任空軍司令的沈一鳴將軍會晤。

透過前民航局局長張國政少將介紹，沈一鳴將軍不只是中華民國空軍接收幻象2000戰鬥機的種子教官，還是空軍大漠計劃的歷史見證人，曾經駕駛沙烏地阿拉伯皇家空軍的F-5B與F-5E戰鬥機介入南北葉門的衝突。

在數次與沈一鳴將軍的會面中，筆者對他留下極為良好的印象，認為他是一個毫無架子，且十分謙遜的長者。前國防部長馮世寬先生也指出，無論是對長官還是對部下，他都是國家所極為需要的好軍人。筆者本來打算等沈一鳴將軍退役後，針對他在北葉門參加大漠特遣隊，還有到法國接受幻象2000訓練的故事進行口述訪談，在未來用到書裡面。

當時筆者的想法，是覺得沈將軍與筆者訪問過的抗戰世代飛行員相比還算年輕，應該不用那麼急著做訪談，更何況他還擔任敏感的空軍司令與參謀總長職務。只可惜還沒等到沈一鳴將軍退休，他就在這場飛行意外中亡故，令人感到非常可惜。一段沈一鳴將軍視角下的中華民國空軍史就這樣永遠不見了，實在是難以承受的損失。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航