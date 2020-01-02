防遭台灣仲介剝削，印尼海外勞工安保局盼台灣雇主考慮直聘移工

（中央社）台灣製造業7月起可直聘首次赴台的印尼移工。印尼官員指出，至今有新光紡織及和友紡織2家台灣企業透過直聘錄取25名移工，預估2020年台企直聘印尼移工至少100名。

印尼海外勞工安置暨保護局（BNP2TKI）局長唐天（Tatang B. Razak）30日接受中央社記者訪問時指出，很高興與台灣的勞動部合作推動初招直聘新制，可避免移工受特定仲介剝削，雖然目前受益人數仍很有限，但「這是第一步」，也會繼續推動。

另有印尼官員指出，透過這項制度錄取的25名移工中，已有11人在台灣的新光紡織以及和友紡織工作，另外14人也準備前往台灣，將會在這2家公司任職。此外，有台灣企業也準備在2020年透過直聘制度，提供至少100個工作機會。

台灣移工團體12月初前往印尼、菲律賓及越南駐台辦事處抗議並且發起遊行，要求廢除普遍向移工收取高額「買工費」的仲介制度，全面改以「政府對政府」（G to G）直聘。勞動部雖設有直聘中心，但仍希望仲介與直聘中心雙軌並行。

Photo Credit: 中央社 印尼海外勞工安置暨保護局局長唐天很高興與台灣勞動部合作推動初招直聘新制，避免印尼移工受仲介剝削。

勞動部在2007年設立直接聘僱聯合服務中心。在7月開放製造業聘用首次赴台的印尼移工可直聘前，適用直聘的印尼移工僅限於工作契約滿後，繼續受聘同雇主者。

唐天指出，仲介向移工索取過高費用是很多國家都面臨的問題，透過仲介赴台工作的移工被仲介收取的費用在3000萬至6000萬印尼盾間（約新台幣6萬4800元至12萬9600元）。為了避免移工被仲介剝削，印尼與台灣合作推動直聘。

根據印尼海外勞工安置暨保護局的資料，透過直聘，台灣雇主支付移工簽證及健檢費用，也負擔移工赴台的機票，符合印尼政府推動移工至海外工作「零成本」的目標。

目前印尼與南韓是透過政府對政府的直聘方式輸出移工。唐天指出，德國也即將開放印尼移工至德國工作，初步開放看護部門，再陸續擴大到其他產業，印尼很快將會與德國簽訂相關備忘錄，讓移工透過政府對政府直聘的「零成本」方式到德國工作。

唐天指出，德國在2030年前需要26萬名移工，其中有14萬6000個名額將來自非歐盟國家，德國已經向印尼提出需求；其他有很多國家也希望開放印尼移工，因為印尼的人力資源不只在低階產業服務，也包括中階及高階的產業。

至於印尼與台灣為何不能也全面採用直聘，唐天說，台灣雇主仍喜歡透過仲介，透過仲介，他們不用處理複雜的流程，聘用過程比較簡單。他2個月前曾訪問台灣，向相關方說明直聘制度的好處，「他們也願意開始考慮」。

對於移工團體要求廢除仲介，唐天說，印尼支持這項理念，仲介剝削移工問題由來已久，目前直聘與仲介仍並存，印尼會與台灣的勞動部合作，思考管理仲介收取高額仲介費的策略。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜