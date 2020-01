《金枝玉葉2》：像謎像戲的情愫裸露

文:Kaiber(看左看右,聽南聽北,說上說下,寫東寫西)

幾年前第一次看《金枝玉葉2》的時候,是被打破生理性別的有趣設計吸引;當然,不管再看幾次仍是會為這樣的劇情著迷,但我沒想到的是幾年後再次回味竟是因這首歌而起。甚至在聽歌的當下,我忘記它曾與多年前的那部電影有什麼關聯,更沒有意識到這首歌曲在電影的意義。於是,藉著歌曲我又重溫了電影一次、兩次、三次……

這首歌是顧家明(張國榮飾演)寫給方艷梅(梅艷芳飾演)的。他說這是那天兩人被困在電梯裡,突然有了靈感寫給她的。在昏黃依稀的燈光下,方艷梅獨自一人坐在鋼琴前,如慕如訴地唱著這首〈有心人〉……

寂寞也揮發著餘香 原來情動正是這樣

曾忘掉這種遐想 這麼超乎我想像 但願我可以沒成長 完全憑直覺覓對象

模糊地迷戀你一場 就當風雨下潮漲 如果真的太好 如錯看了都好 不想證實有沒有過傾慕

是無力或有心 像謎像戲 誰又會似我演得更好 從眉梢中感覺到 從眼角看不到 彷彿已是最直接的裸露

是無力但有心 暗來明往 誰說這算是情愫

顧家明和方艷梅是什麼關係呢?他們在林子穎辦的變裝派對認識,一個戴著伍迪艾倫的頭套,一個則是裝扮成非洲女人,誰也不認識誰。但他們卻從彼此眼睛裡看見對方,從對談中進入彼此內心。儘管兩人發生一夜情,可以解釋為酒精的催化,還有家明為了證明自己不是同性戀而造成的「錯誤」。但之後兩人一起被困在從第一集到第二集始終沒有修好的電梯裡,家明用子穎教他的螢光棒,和唱跳「麥當娜約了麥當雄去了麥當勞道那間麥當勞吃麥皮泡當歸」解決幽閉恐懼,還有許久沒創作的家明,竟為方艷梅寫歌,這些都證明兩人關係並非只是場偶然的錯遇。

如果說《金枝玉葉》是一段追尋愛情模樣的旅程,而主題曲〈追〉代表著顧家明與林子穎間,對愛情義無反顧的執著,那麼《金枝玉葉2》更像是是要釐清內心矛盾情緒的日記,〈有心人〉正是代表著顧家明與方艷梅間,似有似無的曖昧情愫。這種情愫是愛情嗎?我倒不覺得是。我更願意解釋成一種能互通精神的soulmate。他們對生活品質有同樣的追求(從居住環境可看出,比較子穎後更能體會)、有同樣回味的香港記憶、有對嚮往旅程同樣美好的描繪……這些不論是玫瑰還是子穎都無法取代的。這樣的關係其實是很難言語的。它不像愛情需要一追再追,可以大聲宣告,以實際行動拉近彼此間的距離;反而是投射在心裡最微妙的存在,只能用獨處、用沉靜去感應的一種歸屬感。

顧家明和方艷梅的愛情很明顯都是發生在林子穎身上,某種層度來說他們彼此還是情敵。這樣的安排有趣且有跡可循。因為是soulmate,所以連喜歡的對象都一樣,卻不得不成為對立面。靈魂伴侶可以視為內心層面的自己,它反映著或察或不察的幽微心思。家明之所以差點將子穎拱手讓給了艷梅,其實是輸給了不能輕易裸露的內心。他本又想像過去一樣逃開,是玫瑰一句「不要鑽牛角尖」,識破了過於在乎自己的藉口,讓家明終於可以拋下自我,而明白子穎的用心。這次終於換他「追」向子穎了!

〈有心人〉在電影中再次響起,是在接近片尾時子穎坐車要離開,在車上看著方姐臨走前留給她的信。畫面是子穎看信掉淚、聲音是艷梅口白讀信、音樂是家明歌唱,這段將整部《金枝玉葉2》的核心價值魔法般地同時呈現,每一項代表著角色各自的煎熬與成長,卻又與其他二者密不可分。〈有心人〉音未停,鏡頭竟拋棄男女主角,選擇跟隨方艷梅來到啟程的船上。雖然結局是方艷梅離開成全家明與子穎,但我相信導演是非常在意甚至是疼愛艷梅的。(結尾工作人員列表打上「第二組導演曾志偉、張國榮」,是因拍攝期間導演陳可辛為了另一部影片分身乏術,不得不請這兩位演員代為執導後半段[註]。不知道是不是因為是張國榮負責導演這段,所以特別著緊方艷梅的轉身離開?)

在船板上,O(李綺虹飾演)問方姐:「為什麼每次離開一個地方都要坐船?」方艷梅回答:「坐船離開那個地方可以看久一點。」O又問:「看久一點什麼?」方艷梅只是微笑搖搖頭。家明為她量身訂做的〈有心人〉始終跟隨著她,不曾拋棄。只有「有心人」才能捕捉那暗潮洶湧的情動。多麼細微而難以描述,蕩開一圈漣漪;不聞不問,或許轉瞬成空。有心人情願深陷其中進退兩難,即使人戲不分,也不願無視它的存在。方艷梅/梅艷芳戲裡戲外都是傳奇巨星,都有過失望與希望的洗鍊。在她離開前,是否也是深情凝望著某處,久久無法忘懷?

〈有心人〉是我最鍾愛的張國榮歌曲,搭配上電影的詮釋更加迷人。這首歌收錄在張國榮1996年的專輯《Love With All My Heart》中,也曾收錄在梅艷芳1997年《鏡花水月》專輯裡。張國榮在他跨越97演唱會中,曾作為公益活動引言演唱過,但我最喜歡的版本還是1999年梅艷芳演唱會上與張國榮的合唱。顧家明和方艷梅帶有扮演者的個人經歷,角色之間心靈相通的關係,也像哥哥與梅姐間如家人戰友般相親相知的情誼。與其說這首歌是才子顧家明為巨星方艷梅所作,倒不如說是張國榮寫給最佳搭檔梅艷芳的情歌。

演唱會上,哥哥與梅姐各站一方遙望彼此:「寂寞也揮發著餘香,原來情動正是這樣;曾忘掉這種遐想,這麼超乎我想像……」就好像尋覓許久卻不見對方,只能向遠方傾訴心聲。直到間奏兩人慢慢靠近,哥哥把自己的麥克風暗藏口袋,緊抱住梅姐,梅姐還嬌嗔了一句「粗暴」,兩人相視一笑。接下來的演唱,由兩支麥克風分別演唱,到共用一支麥克風相擁低語,彷彿終於找到靈魂歸屬。「是無力或有心,像謎像戲;誰又會似我演得更好……」一字一句,纏綿繾綣,怎麼分得出你我?即便最後分離,還是緊拉著彼此的手:「是無力但有心,暗來明往;誰說這算是情愫?」

2001年梅艷芳演唱會上獨自一人演唱〈有心人〉,歌曲前還開玩笑說道:「沒有旁邊那個啦,我自己一個人唱。」現在聽來只覺心酸。2003年張國榮逝世後,梅艷芳再次唱起;此時的梅姐已是癌症末期病魔纏身,而身邊合唱的人則變成了演唱嘉賓陳奕迅。Eason的唱功自然是好的,只是曲中千絲萬縷的情愫早已物是人非,成為絕響……

