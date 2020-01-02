悼念參謀總長沈一鳴上將：一位難得的飛行軍官、更是一點架子都沒有的好軍人

2020年1月1日，上午到美國當地的華僑文教中心參加升旗典禮的時候，見到一位空軍退役的軍官。他見到我的衣服胸前掛著楷模甲二的獎章，覺得很奇怪，以我以一個老百姓的身份，怎麼會有一個軍事獎章？

我告訴他那是當今的參謀總長沈一鳴上將，在他當空軍司令時頒給我的獎章，以獎勵我多年來，在撰寫空軍故事方面的所付出的心血。那位海軍軍官聽了之後，說了一句：「沈將軍真是一位好長官，一點架子都沒有。」

沒想到就在幾個鐘頭之後，新聞中就報出參謀總長沈一鳴上將所搭乘的直昇機在烏來山區失蹤！

當時正在晚餐的我（編按：作者居美國），立刻放下碗筷，到書房打開電腦，去查看有沒有進一步的消息。畢竟參謀總長的直昇機失蹤，是一件大事，尤其那位總長是一位我認識了二十餘年的朋友。

這類的新聞在網路上傳得很快，但是眾說紛紜，除了確定直升機已失事墜毀外，幾家媒體對機上乘員狀況的報導卻不盡相同。有的說總長已獲救，並已送醫，還有的說地面搜救人員正在趕往現場，機上人員狀況不明。

看著那些分歧的報導，我的心中焦急不已，因為我知道在古木參天的山區，沒有平坦的土地可供迫降，直升機在高速的狀況下墜地，那種撞擊的力量是相當可怕並足以致命的。

在等待進一步消息時，我想到我第一次在1998年3月間，在新竹空軍基地第一次見到沈一鳴的情景。那時幻象機剛在新竹十一大隊成軍，大隊長林青添上校將他介紹給我的時候，告訴我他是幻象機的種子教官，是一位非常優秀的飛行員，當時他非常謙虛的說，大家都在一同學習這種新式的飛機。

他在向我介紹那種新飛機時表示，因為他以前所飛的飛機都是美製的戰鬥機，而法國製的幻象機在設計及操作理念上，與美製飛機有著許多不同的地方，因此在剛開始接觸那種飛機時，是有一些困難。

我在聽著他解說的時候，覺得這真是一位難得的飛行軍官，不但專業知識精深，口條也很順暢，能將一些複雜的專業理念解說得相當詳細。後來林大隊長告訴我，他覺得沈一鳴的前途不可限量，雖然當時他僅是中校，但日後絕對是兩顆星星以上的將官。

以後，我又陸陸續續地聽了許多有關他的故事，包括他曾參加「大漠行動」到中東去支援北葉門空軍，空軍在測試中共投誠的殲六型戰機時，是他駕F-5F帶著投誠的劉志遠義士，到空中與殲六做纏鬥。當時他在空中大膽但精確的動作，曾讓劉志遠義士懾服。

想到這裡時，電腦上傳出國防部所公布的確實訊息，參謀總長沈一鳴上將在這次失事中罹難殉職。

看到這個令人痛心的消息，不禁讓我想到另一樁國軍高級將領搭乘直升機失事的消息。那是1974年12月27日，陸軍總司令于豪章上將搭乘直昇機去視察「昌平演習」時，因為氣候不好，直升機在楊梅鎮附近失事，于豪章上將重傷，但陸軍總司令部政戰主任張雯澤中將、第一軍團司令苟雲森中將、第十軍長馮應本少將等13名將領殉職。

一般人會以為直升機要比一般飛機安全，因為可以隨時找地方垂直落地，這其實是個不正確的認知。因為一般飛機在故障時，有翅膀可以提供浮力，讓飛機飄降，但是直升機一旦故障，那就真如自由落體般的墜落，雖然有時可利用旋翼自由風琁法迫降，但是風險總是要比一般飛機大得多。

在國家大選期間發生國軍高級長官飛機失事的慘劇，許多陰謀論已在網路間傳開。但是，國軍已有了一個健全系統，在某一官職的長官出事而不能行使權責時，副手可以立即接任。1974年陸軍總司令因飛機失事而重傷時，指揮系統並未中斷，今天參謀總長在這個關鍵時刻出事，我相信國軍指揮系統絕對不會因而當機。

走筆至此，又想到兩年前空軍一架F-16由花蓮飛到岡山去時，被地面的航迷拍到座艙中帶有一盒麻糬，一時在蘋果日報「F-16淪為採買機」的煽動標題下，不但民眾對軍人再度開始濫罵，就連空軍政戰部也表示要處罰那位飛行員。

當時我剛好在台灣，覺得這種「仇軍」之風不可長，於是立刻為文替空軍辯護。沈一鳴那時已是空軍上將司令，他在看到那篇文章後，打電話給我，告訴我他已下令不要處罰那位飛行員。

他真是一位好長官！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航