為什麼不加班？比「工作和生活求平衡」還更重要的事

文：周乃宏

為什麼不加班呢？

前陣子是打考績的時間，我老板把我叫過去深談了一番。跟我確認了一下工作分配是不是有問題，為什麼有的人加班時數特別高，有的人卻特別低？他認為我今年給底下的人打出來的考績蠻極端的，好的很好，糟的很糟，為什麼會這樣子呢？說說那些糟的是怎麼回事吧。

其實他們並不是工作品質很糟，也不是跟同事處的不好，其實我考績也沒打得多糟，就是中間偏下一點而已（然後好的打到快滿分，所以差異就很大了）。最主要的原因是什麼？因為我覺得他們就是沒打算為了工作上的進度多付出一些，或是沒有特別留下來加班多為自己充實一些工作所需的職能。分配工作給他們，他們就做，有外插進來，原來的工作時程就「理所當然」的往後挪。要是被分配到的工作是自己不擅長的領域，他們也不會在真正投入執行以前，先行自己study一下相關的背景知識，完全就是把study的時間排上進程表，按表操課。

另外，在新領域的學習上也不是太深入，跟工作有相關的就學學，簡報的時候完全就是「不求甚解」。按照我的標準，滿分100的話，這種積極度不高的組員分數就是60~70沒錯，絕對都是「合格」的工作者，也和當時應徵時我描述的工作量差不多。

前幾年，我常宣導一個觀念：「在工作按時完成的前提下，我不強求各位加班，你們當然有權利去選擇你們下班後的生活。公司有資源給你們，來加班看職務相關的資料，不管是技術文件或是語言學習，公司都願意付你們加班費，希望你們多利用公司這樣的資源，讓自己的職能有所成長，學到的都是你們的」。

當然，大家的選擇就很明確：只要沒有工作需求，絕不加班。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

回到一開始那個，我老板認為是個需要解決的問題。我們公司希望員工加班的理由倒也挺冠冕堂皇：「能力不夠的，為什麼不加班趕上進度，跟上大家呢？能力好的，又為什麼不願意多為公司付出，為自己獲取更多的職能成長，為公司賺取更多的利潤呢？」我自己以前也算是半個加班狂，我老板就別說了，而我們的大老板更是出了名的精實派。不過說句良心話，他們都真不是只想靠加班解決問題的蠻力派，而是真的全心全意的投入工作，認同這份事業，要讓公司有更好的產品品質，更強的競爭優勢。簡單來說，他們就是真的很認真，所以無法理解為什麼大家是這麼的不認真？

我當然很明確的接收到老板的訊息了，可是若我連自己都說服不了，我又怎麼去要求大家留下來加班呢？以前我跟大家說的是那麼「正確」和「尊重」，這一秒開始我要怎麼變成壓搾勞工的壞主管呢？人家自己對職位晉升跟考績獎金就沒什麼企圖心，工作上沒太過份的延遲及亂子，我是在跟人家緊張什麼？一昧的只是要求加班，或是恐嚇大家說公司還是對大家的加班時數很在意哦，最好沒什麼事也留下來加個班哦……不然會發生什麼事我也不知道哦……

這種事在沒有真正理清思緒，有所覺悟的前提下，我實在是沒辦法講得出口。

我決定先跳開「加班」這個詞的本身，去想清楚我對這個組織及組員的期望是什麼。有的組員職能很不錯了，但面對工作上的要求，他們對自己的要求也很高，不論是在趕上時程，或是追求輸出的品質上，他們都不馬虎，會在加班時間認真的做到最好。有的工程師則是輸出品質真的很優，即便他們不加班，至少以一般工程師的職等要求上來說也已經很足夠。而那些真的只把該做的事做完，準時下班的，不就和公務員一樣嗎？他們雖然沒在公司加班，但從工作的表現看來，他們回家若沒有什麼自我進修的時間安排，可能玩玩遊戲，或是追個劇，一天就這麼過去了，我一點都不意外。

雖然我對這個組的定位是一個「特種部隊」，當他們都有這樣的職能可完成任務，讓工作和生活取得平衡，我又有什麼好要求的？我那種不協調的衝突感又是怎麼回事呢？

公司持續在給我們幹部一個訊息，雖然公司今年業績不錯，但因為人數也膨脹了許多，所以人均產值其實沒有什麼實質的成長，希望大家能進度盯緊一點，務必發揮每個人的最大效益。好啦，好啦，我知道每家公司都會發了狂似的追求成長，也很合理，但不急著成長是就會倒掉嗎？頂多是維持現狀不是嗎？

只是在求成長？其實是在求生存

中國的羅振宇在《羅輯思維》的最後一集「這一代人的學習」說到，知識焦慮已經不是新名詞了，大家都有。為什麼會到「焦慮」的程度呢？因為在知識深度導向的現代社會，各行各業的進步及成長已經到達了前所未有的速度，個人也好，企業也罷，對知識的焦慮不是來自於成長多少，而是能否繼續生存。以前不識幾個大字的農夫，肯吃苦耐勞，辛勤耕作，老天爺還是會賞口飯吃的。現在不識字的話，有車他都不會坐（在中國是完全行動支付的狀況下），農耕機器也不會操作，是會餓死的。

在《科技島讀》的「國家與個人的新契約」中提到了「個人能力的擴張」這個概念。網路及科技顛覆了過去許多的創業模式及進程，才會有現在的馬克．佐伯格或是伊隆．馬斯克這些這麼年輕就取得那麼非凡成就的創業者及企業。馬雲說他拿著望遠鏡都找不到對手在哪裡，不是他很自大，是網路放大了每個人的力量，大到足夠去改變世界，企業若沒有能持續強化優勢的護城河，就是等著哪天突然被某個竄起的新技術或新產品端掉整個市場，是會消失的。

突然間整個理解：什麼「工作和生活的平衡」？若我們沒有以更快的速度有所成長，我們將會連「生存」都是問題。看遠一點，並不是公司真的多在乎那些營收及人數成本，那個「人均產值」也只是一個抽象到沒什麼參考價值的數值，但要求每個幹部要「發揮每個人的最大效益」這件事情，本質上是沒錯的，公司自己並不會成長，唯有讓每個員工都能要求自己要有所成長，整家公司才會真的有所成長。

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要嘛就跟上，要嘛就離開

之前有不少書都叫我們要找出（或是教我們）能讓「工作和生活維持平衡」的方法，找到方法我們就能決定自己的生活品質。好像這個世界上真有「錢多事少離家近」的工作，台積電的高薪工程師都是賣肝換高薪，所以他們沒有生活品質。因為你是個正常人，所以你覺得你確實應該想辦法做到，公司都應該要讓員工能自己選擇要工作還是要生活？

很抱歉，那些書講的都是胡扯。 公司要求自我成長的速度及力道，才能決定你的生活品質。 公司的步調就是這麼快，要求就是這麼高，你要嘛就跟上，要嘛就離開。

那些高科技公司每年都要刷下跟不上的人。能持續待著的，哪一個不是有四、五把刷子（不是兩把而已），然後還在添購新刷子的？薪資能代表的，不只是你能上幾次餐廳，開什麼車，住什麼房子。它實際上代表的就是你要承受的壓力及速度。一個願打一個願挨。你可以要回你想要的生活品質，這沒有對錯問題，只有選擇問題。拿著離職單去跟公司說，你不想再加班付出這麼多了，你想要自己的時間，想要工作和生活間取得平衡，公司一定二話不說讓你馬上簽字離開。

在《什麼樣的人，企業絕不放手》中有很多這類的金句，像是「想要工作生活兩不誤，就請放棄高薪吧」，或是「高薪和高壓是一對雙胞胎」。我們的老板，是那種會把所有的心力投注在公司的業務上的人，所以我們每個幹部自然就會被要求，要有相對應的投入程度。回想自己過去，想想別人，誰不是利用自己的下班時間在「加班」，要求自己有所成長。這個「加班」可能是工作所需，需要花上比別人更長的時間完成目標，也可能是個人職能的成長，有的人自學，有的人去上課，誰要求公司給予「合理」的工作量及薪水了？

但很簡單也很有趣的一件事會隨之發生。你成長的夠快夠強，就能完成公司更多任務要求。接下來，你不會馬上收到更高的薪資，而是更多的任務要求。很難理解吧？當你的主管看到你的工作能力或是付出，都能應付更高的任務需求，你會獲得賞識進而晉升；若是看不到或是看不懂，你會獲得更好的職能提升及高壓的任務要求適應力，然後你就可以把自己的專業寫下來，在工作上取得的成果寫下來，丟上LinkedIn或是其他公司的求職管道，讓自己成為「自由球員」。真正夠專業，你就會獲得更高的Offer。

也就是說，你終究能獲得更高的薪資，技術上來說叫做「更合理的薪資」。

但是你猜怎麼著？你以為接下來可以在新的高薪職位上養老了？不會的，你拿到更高的薪資，它的另一面隨之而來的就是更高的要求。你必須輸出更多更廣，做得更好更快，想得更深更遠，以保有你在這個位置上的價值及正當性。大家其實都會像從這個飛輪跳到另一個飛輪上的倉鼠那樣，只有想辦法跑得更快去跟上，不然就是等著從飛輪上摔下來。

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「好主管」的另一面

有句話我一直很討厭，根本就是很不屑：「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」。

我認為，這就是個混蛋會做的要求，自己蠢還浪費大家的時間。在《工作大解放（ReWork）》中提到的：「真正的英雄已經回到家裡，因為他已經找到更快解決事情的方法」，才是我信奉的理念。但世上真有所謂的天才，有所謂的英雄嗎？肯定沒有，Kobe Bryan可說是籃球天才吧？但他每天自我訓練的份量依然比許多人還重；Bill Gates早已是許多軟體人眼中的天才，但他仍要不斷的看書及靜心思考，才能帶領微軟（現在是帶領基金會）往正確的方向前進；謝金河是台灣股票分析的權威，他數十年如一日的每日筆記功課，卻是許多股市「老師」根本沒在做的事情。拋開那句「合理」還是「不合理」，有句話實在是公道的：「多數人努力之低，還輪不到拼天賦」。所以，我們都不是那些英雄，我們確實就是需要很多時間來要求自己成長，跟上公司及大環境的成長速度及要求。

那些能享受個人時光的「英雄」，書中可沒提到他們也能有豐厚的薪資，他們把事情做完就可以回家，現實世界中你也能找得到這種工作，只是你不想去（不論是因為過低的薪資或是無聊的工作本質），不是嗎？

誰都想做一個「好」的主管。好的主管會傾聽員工意見，給予適當的做事空間，工作量做合理的分配，時程當然不能要求過快，以免影響品質…多的是做好主管要注意的面向。但回到公司營運的本質，薪酬的自然市場運作，一個「好」主管就只應該關注這些最重要的目標：

讓你的下屬獲得最強的職能成長

讓你的產品獲得最多的滿意度成長

讓你的組織獲得更大的競爭優勢成長

成長，你的名字就叫「要求」，也就是一個「好」主管該做的事，儘管這可能是件討人厭的事。

市場的本質就是競爭，而競爭的本質就是求生存，能否生存下來就看自己的成長跟不跟得上環境了。非洲大草原上每天上演的就是這些：體型大的吃掉體型小的，跑得快的吃掉跑得慢的，會飛的獵補只會跑的，有毒的以小博大，有殼的躲進去，有保護色的躲起來，每個物種的成長就是在求一個生存的本錢。即便人類可以上街遊行抗議社會不公而蹬羚不會，但蹬羚求生存的成長動力可能不會比人類差。當我們想要嘗試在「工作和生活」取得平衡時，其實也是在挑戰自己對這個高速成長的世界，是否都能跟得上而不被淘汰。

2019年過去了，世界的進步與競爭的強度到了明年就會有新的挑戰標準。未來看來不會變得更好（很抱歉，我沒辦法很無腦的跟大家說一定會發大財什麼的……），但至少在2019年結束以前，我能有一個新的領悟及成長的方向，實屬萬幸，和大家共勉之。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航