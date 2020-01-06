台灣的國防，靠的不該是「和平協議」這種危險的幻想

台灣總統選舉即將到來，但是不管誰上台，之後都要面對一個問題：台灣在世界上的定位如何？如果我們不親中，不跟中共簽和平協議，我們是不是只能當美國的小弟，幫老大哥提皮箱擦皮鞋？

很多人不喜歡美國，覺得美國霸道，認為我們不應該靠美國，台灣人應該要走自己的路。但是要走自己的路的前提，是要能夠跟中共和平相處。國民黨宣傳要跟中共簽和平協議的理由和好處有很多：因為覺得台灣軍事力量很弱小，不想跟中共引發戰爭；大家都不想上戰場；打仗一定會輸，而且會死很多人；如果引發戰爭的話，美國也很可能放棄台灣，也不一定會幫你；美國軍力最近越來越弱，駐日美軍軍紀渙散，中國富國強軍進程越來越快，看看十一閱兵那狀盛的軍容，實力很快就會趕上美國。所以，台灣應該要跟中共簽和平協議，大家都是中國人，共存共榮，這樣才能脫離美國的掌控，在世界上佔有一席之地。

根據歷史數據，簽署和平協議引來更多的是戰爭跟屠殺，而不是和平

不過很可惜，雖然你心裡這樣想，但是中共跟你簽和平協議時，想的卻不是這樣。我在上一篇文章有分析過，根據歷史數據，簽署和平協議，引來的更多是戰爭跟屠殺，而不是和平。中共跟台灣簽和平協議的前提是一國兩制，那就是想要不費一兵一卒，就能夠併吞控制台灣。如果將來台灣人不聽話，甚至可以屠殺台灣人，留島不留人。中共能夠打贏國共戰爭，建立中華人民共和國，靠的就是當年毛澤東違反和平協議，偷襲蔣介石。中共靠同樣一招騙過英國，併吞香港，在香港實施一國兩制，但是不到30年，就開始屠殺香港人。

有人會問說，歷史上也有成功的和平協議，台灣的國民黨跟中共那麼好，深諳與中共溝通之道，總是不會觸怒中共，讓兩岸地動山搖，我們憑什麼不相信他們的談判技巧，不相信他們能夠為我們談出一個漂亮的和平協議，為台灣帶來美好的未來呢？

失敗的和平協議為什麼失敗？因為第三方勢力不夠硬

我在上一篇也有提到，成功實施和平協議的關鍵，在於第三勢力的強國軍事力量的實際干預。在辛巴威內戰這個例子中，是英國直接派兵監督和平協議的進行，才讓這個和平協議足以成功達成和平。我們可以再進一步看看，一個看似完美的和平協議，是如何因為介入的第三勢力軍事力量不夠硬，而引發了盧安達大屠殺的。

聯合國為了調停盧安達內戰，幫助他們的圖西族（反叛軍）跟胡圖族（政府軍）在1993年8月所簽訂的和平協議，是有史以來公認最完備、最面面俱到而有可能成功的和平協議。盧安達的內戰研究專家Bruce Jones說（Prunier, The Rwanda Crisis, 242-43），所有可以想到的，對內戰雙方戰後的安排、政府代表的席位、聯合軍的比例，都讓兩邊沒有話說，都讓兩邊服氣。簽的有多細呢？甚至規定到在聯合政府中，政府軍和反叛軍的比例是6：4，但是戰地指揮官的比例卻是一半一半的這種地步。（各位可以思考看看，台灣和中共如果真能簽下和平協議，台灣指揮官在未來台共聯合軍隊中的比例，能佔到多少呢？）

但是我們每個人都知道，這樣完美的和平協議，最後竟然是以胡圖族對圖西族的大屠殺來收場。為什麼會這樣呢？關鍵就在於提供這個和平協議保障的第三勢力，不是英國，也不是美國，而是聯合國。聯合國在簽訂協議之前，跟雙方約定好，要在雙方準備停火，解除武裝，合併軍隊建立新政府的脆弱階段，派出維和部隊到當地維持治安，給予人道協助，保護平民。結果和平協議簽訂以後，聯合國答應要派過去的維和部隊，竟然遲遲沒有出現。禁不住內戰雙方的三催四請，兩個月之後，才姍姍來遲了2217人的雜牌軍，比當初約定好的軍力的一半都不到。

這些人不要說維持治安，連確保部隊自己本身的安全都很勉強。更糟糕的是，除了本來說要派來的直升機從來沒出現，更因為聯合國的預算少的可憐，這些被派出去的軍隊，竟然連裝備都不夠，糧食也不足。不要說去外面繼續維持秩序，竟然連自己的日常開銷都岌岌可危，快要付不出來。

這種狀況，看在內戰雙方眼中，都覺得自己上當受騙。胡圖族的激進派，開始宣傳煽動思想，說圖西族是想要藉由這個和平協議偷竊佔據這個國家；宣傳圖西族的人都是沒有信用，寡廉鮮恥的蟑螂。為了準備接下來的大屠殺，這些胡圖激進派開始偷偷的大規模分發武器。（盧安達大屠殺前，胡圖族說圖西族人是蟑螂，現在的港警也稱香港示威者是蟑螂。說對方是蟑螂的目的，就是讓被鼓動的殺人工具解除心中的罪惡感，動起手來可以更沒有顧忌、底限。所以在香港，連交警都可以毫不顧忌的開槍）

並不是沒有人警告聯合國，說你們應該派更多軍力進來，確保和平協議能順利進行。甚至就在屠殺發生前兩個月，就有人寫信警告聯合國，說你們如果再不積極一點，胡圖激進派就準備要先殺掉一些維和部隊的人，逼維和部隊撤兵。可惜的是，聯合國對這些警告充耳不聞，激進派於是有充足的時間實現他們的計畫。

就在胡圖族激進派於1994年4月6日暗殺了自己的總統，並把這件事情說成是圖西族的陰謀之後，對圖西族預謀的百萬大屠殺就這樣開始了。在聯合國維和部隊的眼皮底下，兩周內，25萬圖西族就被殺了。過渡政府的領袖Agathe Uwilingiyimana和保護她的10名聯合國部隊軍人最先被殺害。更令人毛骨悚然的是，他們並不是漫無目的亂殺，為了要讓接下來的屠殺合理化，讓被屠殺的對象沒有機會反抗，他們甚至先從支持和平協議的記者、律師、意見領袖等等開始殺起，以便之後的屠殺更能順利進行，阻力更少。

這時候的聯合國部隊，不要說救人，連保護自己不被牽連屠殺都很勉強。聯合國部隊嚇壞了，於是很快宣布撤軍。由於圖西族的反叛軍其實一開始也沒有完全相信和平協議，解除武裝，因此駐紮在首都以外的反叛軍很快的重整旗鼓，攻回來盧安達的首都。展開大屠殺的胡圖族怕被報復，幾百萬人逃去隔壁的剛果，進一步引發了接下來好幾年的非洲大混戰。

真的要說讓和平協議失敗，引起大屠殺的原因，聯合國沒辦法當好強而有力的第三方監管角色，絕對要擔負很大的責任。你要說聯合國背叛了盧安達也不為過。

兩岸間若要簽和平協議，最可靠的第三勢力是誰？

大家可能會覺得奇怪，聯合國不是應該比單一國家更能提供執行和平協議的保障嗎？其實所謂的聯合國，並不是一個政治實體，所謂人多嘴雜，每個參加聯合國的國家都有自己的利益要保障。如果對自己的利益沒有幫助，不要說派自己的軍隊去別的國家送死，可能連聯合國的會費都懶得繳。這也是為什麼那時候聯合國舉著正義的大旗，幫盧安達的內戰雙方簽了和平協議，最後卻不僅人派的很勉強，連錢都快要斷糧的原因。

當年國際社會上，最有實力進行這種軍事干預的國家還是美國，但卻有很多鄉愿，批評美國不應該介入他國事務。因此美國選擇袖手旁觀，讓好像冠冕堂皇、卻實力不足的聯合國來做，最後釀成上百萬人被血洗屠殺的悲劇。

如果台灣跟中共簽和平協議，想要有保障、不被中共血洗屠殺，國際社會上唯一有可能有意願，也有實力派兵來台灣的第三方勢力有誰呢？要能夠成功監督和平協議進行的條件，不外乎就是擁有能夠派出軍隊遠渡重洋的實力，還表示這個國家一定要有錢，才能夠支付得起這麼龐大的經費開支，不能像聯合國那樣，左支右絀，還是連幾千人的軍隊都餵不飽。更重要的是，擁有壓倒性的實力，可以讓交戰雙方乖乖聽話。

答案呼之欲出，還是只有美國。看來看去，就只有時不時就能夠派航空母艦和戰鬥機過來台灣的美國，有這樣的實力。也就是說，國民黨如果想要跟中共簽署和平協議，一定需要美國點頭答應，派出軍隊，來監督兩岸和平協議的統一進程。

換句話說，如果中共跟台灣簽的和平協議想要成功，關鍵不是在國民黨的談判技巧跟談判專家有多麼厲害，而是在美國願不願意派兵來監督執行和平協議的進行。有沒有發現，香港反送中事件中，如果美國沒有祭出人權民主法案，香港人被屠殺的狀況可能會更嚴重。如果台灣要親中，沒有美國提供實質軍力干涉的保證和保護，是很難避免台灣走向像香港人那樣被屠殺的命運的。

這就是造成台灣反對和平協議的人，心中亡國感的主要來源。從歷史故事和實際數據來看，這個亡國感都不是空穴來風。除非美國願意幫忙，不然的話，和平協議造成亡國的情況，人類歷史上已經發生過無數次了。

美國幫助台灣簽和平協議的條件：符合國家利益

那麼美國願意幫這個忙嗎？如果覺得美國不可靠，會背叛台灣，那麼要想美國心甘情願地來付出這麼大的成本，去監督中共要好好遵守協議，不能輕舉妄動，開啟留島不留人的大屠殺這個派出軍隊的動作，一定要符合美國的國家利益才行。那麼請問，美國的國家利益是什麼呢？讓台灣跟中共和平統一，符合美國的國家利益嗎？

因此下一步我們就必須分析，台灣倒向中共，簽和平協議、被中共統一，一國兩制之後，這樣的結果是不是能夠符合美國的利益呢？如果這種結果能夠符合美國的利益，那麼美國當然樂觀其成，會願意冒著子弟兵的生命危險來監督和平協議的進程。但是如果這個結果不符合美國的利益，那麼美國當然不會願意派兵，那麼這個和平協議，對中共來說，就會像香港的中英聯合聲明一樣，隨時會變成歷史文件。

到底美國的利益是什麼呢？

美國雖然身為第二次世界大戰名副其實的戰勝國，但也犧牲了無數子弟兵的生命，對他們來說，維護世界和平，不要再出現像第二次世界大戰那樣慘烈的戰爭，當然是他們的主要任務。因此即使美蘇冷戰70年，也沒有擦槍走火。在維護世界和平的方面，美國可說是地球上獨一無二的專家。

我們雖然沒有看過美國到處跟其他國家簽訂和平協議，但是世界和平跟地球秩序卻牢牢是在他們掌控之中，他們的秘訣是什麼呢？關鍵就在於，他們對於世界和平如何維持的戰略思考。

對比第一次世界大戰，美國雖然也戰勝，和平卻沒辦法長期維持，之後十幾年馬上就發生了第二次世界大戰。第二次世界大戰過後70幾年，世界大戰卻沒有發生。在維護世界和平的戰略上，第二次世界大戰後，美國一定做對了什麼，也一定堅持了某些原則，才能達成這樣的成就。為了堅持這個原則所必須要採取的的行為，也必然就是美國的核心利益所在。

美國的核心利益：歐亞大陸兩側的勢力均衡

第二次世界大戰結束之前，美國戰爭戰略的專家、教父級的人物Nicholas John Spykman就出了一本書《The Geography of the peace》（和平的地理學），非常精闢的描述了戰爭的起因，跟維護世界和平，以及維護美國國家安全的方法。

他認為，所有會引起國家安全問題，跟各種引起戰爭的原因，都是在於這個國家地緣政治的格局出了問題。想要達到維護世界和平、維護自己國家的安全的目的，就必須在地緣政治的格局，還沒有形成對國家的威脅的時候，出手干預。這本書中大量的世界地圖，都是黨國教育中，習慣以中國為中心的地理教育老師所不曾教過的。要了解美國如何維護世界和平的方法，我們就必須先看看，書中以美國為中心來畫的世界地圖。

圖片來源：The Geography of the peace (和平的地理學)

然後我們就會發現，這世界上最大的國家，也是台灣真正的鄰國，其實是美國海軍。對於美國人來說，最大的本土安全威脅，就在於海洋的兩端，太平洋這一側，跟大西洋那一側，是不是會形成一個統一而且強而有力的霸權，對美國本土的東西兩岸做夾攻。第二次世界大戰之所以美國會被拖下水，無法獨善其身，正是因為太平洋這一側快要被日本統一，大西洋那一側快要被德國統一，唇亡齒寒，所以美國才被逼得不得不兩面作戰。

因此，戰後美國安排世界秩序，說什麼也不能再發生這種讓歐亞大陸的東西兩側，出現一個統一的敵人霸權，沒有自己的盟友的情況。否則，一跨過海洋，美國的東西兩岸很容易受到無情的攻擊。為了防止歐亞大陸東側對美國本土的威脅，美國選擇第一島鏈的國家作為他們的屏障，日本，台灣，菲律賓，要嘛有美軍基地（日本、菲律賓），要嘛是美國的盟友（台灣）。

換句話說，美國的利益，就是要維持歐亞大陸東西兩側的均勢，避免美洲大陸將來被歐亞大陸跨海攻擊。失去第一島鏈對美國本土的屏障，是美國人所不能忍受的。只要歐亞大陸鄰近太平洋的地方形成了一個統一而具有野心的霸權（以前是蘇聯，現在是中國），不僅美國海軍首當其衝會受到威脅，一海之隔的美國本土，舊金山、洛杉磯跟加州也會馬上出現國家安全的問題。

美國為了維護世界的和平以及自己國家的安全，他們做的努力，就是在歐亞大陸的東邊，維持一個第一島鏈的美國同盟，避免中國霸權突破島鏈的限制，衝進太平洋威脅美國本土。能夠做到，美國安全就有保障，世界和平就能夠維持，就能夠繼續保持一個自由開放、自由貿易、全世界賺大錢的格局。如果中國以台灣為突破口，以台灣東岸如花蓮港，作為向太平洋前進的基地，中國的野心馬上就會威脅到美國本土的安全。

從這樣的分析我們也可以知道，對美國來說，台灣要統要獨，一點也不重要；但台灣不被中國統，對美國來說是無比的重要。台灣如果能夠維持一個對美國有利的地緣政治的格局，不謹能維護台灣的和平，更能維護美國的安全，從而維護世界的和平，這就是美國人的中心利益。

這樣你還會覺得台灣倒向中共，簽和平協議被中共統一，符合美國的利益嗎？由於這個動作不符合美國人的利益，因此美國不可能願意派兵監督和平協議。如果國民黨沒有美國的幫助，派兵監督，跟中共簽和平協議這個動作，也不可能能夠符合台灣人的利益，更不可能幫助台灣實現台海和平。

國防靠美國？

不簽和平協議的話，面對中國的威脅，台灣人還能做什麼呢？難道只能靠美國，沒有別的辦法了嗎？

有人說，台灣要發展不對稱的嚇阻戰力。但我覺得，一直在強調要發展不對稱戰力，是一種自欺欺人的幻想。戰鬥力如果不對稱，就是要想辦法讓他能夠對稱，或是拉幫結派，讓擁有對稱戰力的盟友願意站在自己這一邊。因為你不管再怎麼樣發展不對稱戰力，比你強大的一方也還是會發展，而且當你以為已經可以達成不對稱戰力的嚇阻效果之後，回頭一看才發現，對方對同樣的不對稱戰力的發展，已經發展得比你還要好了，最後還是沒有達到所謂不對稱戰力的嚇阻效果。

那好吧，不如我們就靠美國幫我們打仗，我們也不用發展自己的國防了，反正都要靠美國？但這又回到最初的問題，如果美國背叛我們怎麼辦？美國當初跟中共建交，背叛台灣，把中華民國踢出聯合國的景象還歷歷在目，國防靠美國根本就不靠譜。

不過，台灣人擁有連中國都羨慕的科技實力，現在也準備製造自己的飛機和潛艦。我們也許不會歡迎美國人到台灣設置美軍基地，但是我們能幫助他們維修。台灣漢翔公司和美國洛克希德馬丁公司合作維修F16戰機，已經是現在進行式。如果我們能堅守獨立於中國，不被中國滲透的主權分際，就能取得美國的信任，讓他們願意與台灣交流他們的國防技術。

大家要知道，飛機潛艦的維修費用，幾乎跟買一台全新的差不多，我們根本不用擔心跟美國買軍購的費用要從哪裡來，還能產業升級、促進就業。我們現在使用的手機電腦等等，其實都當年都是從國防科技中開發出來的。

事實上，在這個唇齒相依的國際社會之中，健全台灣的國防，應用台灣在科技研發創新上的優勢，讓台灣的戰鬥機可以在台灣製造，讓台灣的戰艦、潛水艇也可以在台灣製造維修，讓台灣成為美國維修飛機、戰鬥機、戰艦，甚至航空母艦的基地。這不僅不是在靠美國，還是在幫美國。

只要讓美國認知到，幫助台灣不僅是幫助台灣抵抗中共的侵略而已，還是在幫助美國維護他們的國家安全，那麼台灣對美國的角色就不再只是浴缸，而是維護世界和平和美國國家安全的大海。幫助台灣，就是在幫助美國自己，台灣不僅不是美國的負擔，還是美國的不可或缺的好幫手。

國防幫美國，不被中國滲透，就不怕被背叛

如果台灣扮演好幫助美國的角色，那麼背叛台灣，就不僅只是背叛一個浴缸而已，還是背叛了美國國家安全利益的大海，這樣一來，被美國背叛的機會，就變得小之又小了。當美軍的戰鬥機和軍艦，都需要常規的停靠台灣來維修補給的時候，不僅可以幫台灣創造無數的就業機會，賺進大筆的美金發大財，更能實際嚇阻中共侵略台灣的企圖。這才是最對稱的戰鬥力。

只要我們能夠幫助美國實現他們的核心利益，不僅能夠繼續保持百年以上的世界和平，還能保證百年以上跟美國人一起賺大錢的機會。

國防幫美國，這就是台灣人在總統選舉完之後，不管誰上台，想要維持台灣的和平所必須選擇的道路。幫助美國維護世界和平，就是在幫助台灣維護自己的和平，和平靠的不是和平協議，而是有勇氣的台灣人站出來幫助美國，維護一個自由開放和平的世界。

日本的明治維新當年能夠如此成功，脫亞入歐的選擇是最重要的關鍵。台灣當年被日本統治的期間，有脫亞入歐的機會，卻因為國共戰爭後被國民黨入侵，重新被鎖進了中國國民黨的黨國遺緒之中。現在的台灣，經過了民主化，選出了自己的主人，又在中美對抗之中，迎來了另一個更能確保百年富強安康的選擇機會，也就是「脫中入美」。這不僅是為了台灣的國家安全，更是因為台灣和美國擁有共同的，對民主自由價值的堅持。

國防靠和平是不對的。台灣的國防，靠的不會是和平協議這種危險的幻想。國防幫美國，將會是讓台灣脫中入美，最重要的起步動作。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航