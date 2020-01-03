港湖區雙姝對決，高嘉瑜「空中轟炸」能否擊垮李彥秀？

文：寒舍

內湖南港是台北市立委選舉值得注意的一個選區。這選區選情單純但競爭激烈，雙姝對決、實力相近緊咬不放。

值得特別觀察這區的原因至少有以下諸端。這是一場新興政治明星和連任多屆老議員對戰；另外這也是場學生會會長出身議員對上政治世家子弟戰爭；再又延伸，這場選戰的成敗很可能牽涉下屆台北市長選情，從而我們應該可以多花心神關注今次台北市第四選區港湖立委選舉結果。

首先，民進黨籍候選人高嘉瑜乃連任三屆市議員，資歷淺於對手、但卻曾蟬聯兩屆港湖區市議員選舉第一高票，圈票魅力驚人。

高嘉瑜在內湖科學園區居優勢，內科外來人口眾且偏年輕、中間選民居多，她的支持者一般年齡較輕、學歷較高，復且能夠跨出傳統民進黨同溫層。這就一個不到40歲、兩屆議員資歷的政治人物來說非常厲害。但有優點也就不乏下風處，已經年近50歲的李彥秀，其言其行和背後政黨，所表徵都無非是一個較為保守、傳統，容易吸引長者的形象。高嘉瑜擅長臉書與網路平台空戰，年齡大高許多的李彥秀則以長輩LINE群組主攻，互有勝長。

易言以論，由於連任五屆超過二十年扎根，李彥秀「綁定」港湖區許多里長和地方頭人，這絕非金脈人脈都遠遜的高嘉瑜可以比擬，也就是說在傳統佈樁和組織戰上，李彥秀具壓倒性優勢。但這樣侍從體系和資源分配式操作在今日台灣政壇沒有必然保證，這也正是拿著小蜜蜂、單槍匹馬追垃圾車發面紙的高嘉瑜有可能勝選原因。

綜言之，這不僅是老民代對上年輕美女議員爭戰，更是選戰模型差異的縮影，此乃傳統 vs. 新興；組織戰 vs. 空中轟炸的不同道路，戰法的選擇涉及候選人本身特質和她們所欲觸及受眾，而影響其中關鍵為投票率高低。

如上所述，這場選戰第二個值得關注視角，或可歸類為一個平民出身、台大學生會會長背景的議員，對上三代皆為政治人物的世家子弟，究竟孰勝孰敗？

若然我們著眼地方服務，平心而論高李雙方皆用心奮力，成果不可謂淺。故而欲想評估雙方鞭長所及，我們很難迴避兩人背後條件歧異和衍伸意涵。就如現實人生一般，有家庭背景有父蔭的公主王子起步順遂那是當然，李彥秀祖父李福人曾任改制前台北縣議員和南港鎮民代表會主席；她父親李金璋也曾任台北市議員；甚至李彥秀丈夫，藝人出身的侯冠群也以新黨有任兩屆台北市議員。這其中人脈綿密和資源網絡佈達之甚，絕對不容小覷。

李彥秀政治家族龐大勢力絕非百貨行之女高嘉瑜可比擬，但就正如前點所說、新型態選戰世家子弟不必然吃香，甚至在許多時候像李彥秀這樣政二代並不為選民喜愛，更何況李彥秀家族，和南港地區另一個深藍背景大地主闕家、還有千絲萬縷說不盡的微妙互動，這些都不是長期照顧地方里長或者盡力避開與韓國瑜同台可以解決的事。

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延此而論，這場選戰引就意義不只在「新與舊」，更在凡俗背景挑戰政治世家。高嘉瑜在資源這塊明顯落後但也少了包袱，台北市民不難發現高嘉瑜在內湖捷運聯開案，在京華城案或內湖慈濟開發案都正面槓上財團，雖然高確實擋下財團主暴肥契機，但也樹敵不少並冒險得罪某些族群，這是老練持重的李彥秀絕不會做的事。

再往下講，高嘉瑜在前揭內湖捷運聯開案斷了潤泰集團營運財路，而我們可以發現潤泰集團實際挹注李彥秀政治獻金不少，這其中「未必有」因果關係、但頗令人玩味，而這也正是本文第二點所申述，台大學生會長和政治大家子弟理念上差異，這理念差異主要著眼價值觀不同，對廣大台北市民利益來說確有是非之分，但雙方亦各有支持者眾。

第三個值得關注港湖區選戰的理由，在於氣勢如虹更志在千里的高嘉瑜能否奪勝再往市府，從另面觀來，也就是國民黨老將李彥秀身負擋下綠營政治明星艱難任務。

這個命題當然涉及候選人本人意願、時空背景、黨內初選等等有無期待可能性。就意願來說，高嘉瑜街頭面對選民戲言或是接受媒體訪問都曾表態；就時空背景來談，兩年半後的事在政治上的確無法預測，這可能涉及和柯文哲關係與柯文哲本身聲勢如何，再又民進黨版圖擴張否？進入立院表現和有否突發變因皆然。至於黨內初選則再是益加複雜賽局。當然這一切一切都以能否取下這席立委為先兆，所以就高嘉瑜來說2020是她望眼前行的灘頭堡，就李彥秀言則是李延續政治生命、保衛龐大家族在內湖南港繼續壯大的不得不然。

綜上所述，2020內湖南港立委選舉值得關注且好看，其重點在候選人特質，在雙姝出征背後投射意涵，也在未來台灣政局可能變化牽引，這競爭不只精彩，影響所及射程超過一般想像，我們容可細心等待港湖能否走出一條清新且富理想性的更好道路。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航