若說「我是台灣人」，這位馬來西亞計程車司機的態度會不同嗎？

馬來西亞，一個以伊斯蘭為官方宗教的國家，一個放眼都是穆斯林、讓身為穆斯林的我應該很自在的國度，沒想到，卻成了此生莫大的夢靨。

我是去參加一個已經邁入第十屆的文學會議，與會人士來自台灣、中國大陸、馬來西亞、新加坡等，雖以華人為主，但也有道地的馬來人。我原本打算在吉隆坡待上六天，但很快發現自己的階段性任務已經達成、沒有多待的必要，因此花了四千多元更改返程時間。

事情發生在會議即將結束的隔天中午，當準備我離開會場、返回住宿旅館與台灣友人會合，並一起前往機場、搭機返台的路上。

我是被已經認識八年的中國大陸穆斯林友人從會議場送上計程車的；在旅館那邊，則有十分相熟的台灣穆斯林友人已經說好要買午餐等我，照連續兩天走過路程算來，我應該不用十五分鐘就可以抵達旅館，開心午餐後，快樂返台。

沒想，「就像電視演的那樣……」這是一個很難用三言兩語來講前因的故事，只能從我坐上計程車的那一刻講起。

以下是事情大約經過：

在中國大陸友人送我上計程車時，他已經清楚地說了幾次旅館名稱；那是一個華人聚集的地區，滿街都是華語路標。在那兩天裡，我們搭過幾次計程車，不管是英文怪腔怪調的馬來裔司機，還是華語口音很彆扭的華人司機，他們都一聽便知。

大學時代，我有兩位相熟的馬來西亞華僑同學，所以我在很年輕的時候就已經聽慣所謂的「馬華」口音。

而在我自己經營的清真印度餐廳裡，經常接待來自馬來西亞的旅遊團體，多年來，雖不敢說因此完全了解道地的「馬來人」，但也還算有相當接觸，知道只要撥放印度寶萊塢影星沙魯汗（ShaRukh Khan）的電影歌舞，都能引起他們很大興致與共鳴，尤其知道，他們對穆斯林都相當友善。而若偶爾遇到有講華語的當地導遊，則清一色都是華人，講的也都是我還算熟悉的「馬華口音」。因此，從這司機講話的口音，我雖不敢100％確定，但他應該就是華人。

可是這個會講華語、口氣十分急躁的司機，卻一邊催我們快快上車，一邊說聽不懂我們講的地名；見他不耐煩的模樣，我只好快快與中國大陸友人道別、讓司機上路。而就在中國大陸友人關上車門後，這位司機則語氣激昂地問了兩次：「他不上車？」、「他不上車？」

當我感覺這位司機竟有那麼一點「見獵心喜」的反應時，其實我就應該有所警覺的，可我卻只當作是自己想太多。

當我回答「對，只有我一個人」後，這司機便開始破口大罵：「我最討厭你們這些中國人了！你們把這裡搞得亂七八糟！我在這裡開計程車50年了！沒有我不知道的地方！現在一些地名都被你們改得亂七八糟！」

我很氣自己當時反應太慢、沒有立即回覆我是台灣人，而事實是，當下也沒有讓我反應的時間，因為，這個司機說話連珠炮、根本不讓我插嘴，尤其，他連我要去的旅館都還沒搞清楚，便使勁踩油門往前開。

我從來沒有遇過態度這麼兇惡、開車這麼猛衝的計程車司機，當下有點慌張，只想著要趕緊打電話給在飯店那邊等著我的台灣友人，讓他告訴司機旅館的地址。

結果，司機一聽我們的華語對話，連手機話筒都不接，沒有商量餘地隔空地說：「妳打給會講馬來話的！讓本地人講一遍我就知道了！我在這裡開車開了50年！什麼地方都知道！現在被你們中國人改得亂七八糟！」

司機在連旅館都還沒確定的情況下，很快轉了彎，離開車水馬龍的主幹道，鑽進一條沒有人跡的山坡道去！

台灣友人很快又傳來旅館的住址與電話，我趕緊遞給司機，請他確認旅館方向後再開，然而，這司機連看都不看地只是要我打電話給會講馬來語的人｡

我至少提出兩次：可不可以請你先停車，這樣我才能打電話給旅館裡講馬來語的人？可不可以請你等確認方向後再繼續開？

但是，這個司機既不停車，也不停止罵人。

眼看前方路越小、景越荒野，當時已經看不到坡路的盡頭，我好聲好語再次請司機停車、讓我打電話給旅館。

結果，他不再罵人、也不回應我的話！

他不但沒有放慢車速，而且還大踩油門、加速往山坡路上駛去！



當我意會到自己遇到一個不可理喻的惡司機時，腦海一片空白，完全無法細想到底是什麼情況，驚恐之餘，便摟緊自己的包包在飛快的車速中打開車門，奮力往外跳出。

然後，我就失去意識了。

一直到我恍恍惚惚掙扎著坐起身，醒來看著身邊的包包猶如前世之物，不知又經過多久，才終於有路人對著我指指點點，並很快下坡叫來警車。而直到我被扶上警車，在警察的提問下，這才慢慢恢復思考能力，緩緩想起跳車前所發生的事情。

從我和台灣友人的通訊紀錄來看，我失聯了大約半小時，這期間應該是躺在小山坡路邊、並處於昏迷的狀態，可並沒有人發現我（或是有人發現、但沒人理會）。

雖然我很想知道在跳車後、那失去意識的半個小時裡，到底發生過什麼事情？但應該永遠是個謎了。

人在異鄉的急診室、血濺一身的恐懼，在此就不提了。而若非直到在吉隆坡機場要買東西時，發現錢包只剩五十幾塊馬幣，也就是說，那個計程車司機至少拿走我300馬幣，我甚至和所有知情的人一樣，還把整件事解釋成司機只是要抄捷徑、是我自己反應過度。

回想整個過程，至今覺得心驚，原本打算就此遺忘，卻很難說忘就忘。返台多日，驚魂未定，這才終於開始詰問自己：

如果我在第一時間告訴他：「我是台灣人」，那麼，結果會不一樣嗎？ 果如司機所說，他已經在當地開計程車50年了，那他怎麼會聽不懂中國大陸友人和台灣友人一前一後、清清楚楚說出的旅館名稱？ 一般的計程車司機，是不會用如此惡劣態度對待乘客的，是我倒楣，遇到一個「不一般」的司機？ 當時若不跳車、若非失去意識，也許那個司機就沒有機會使壞？或許我還應該慶幸，這個司機只是要錢而已？ 在那當天早上的文學漫談裡，第一位發言的馬華作家便強調她是馬來西亞人，不是中國人。而這司機是會講華語的，或許是位華人，卻一直罵著中國。也就是說，某些馬來西亞華人對中國是有強烈心結的？就像在台灣若遇到新住民之子，他們會說自己是台灣人，而非說自己是父或母的母國之子民一樣？ 倒是，在機場買完東西後，我問那位講華語的男性櫃員：「你們不喜歡中國人嗎？」「喜歡啊！怎麼會不喜歡？我們特喜歡中國人了！他們花錢最大方了！」

想來想去，一切都是經濟至上？

這是一個可大可小的「國際」事件，我至今每天想著：那天在馬來西亞的小山坡邊，如果我沒有醒過來，那麼，眼前這一切，又會是什麼樣的人事？

我絕對無意挑起族群意識，只願自己血淋淋的經驗，可以提供一個窗口給有在關注相關領域議題的人參考。

當然，但願我能早日走出這個陰霾。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航