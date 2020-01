說到意外或生死一瞬間的事件，如何用英文表達「逃過一劫」？

假如你熱愛跳傘,別忘了把這些求生技巧好好記起來,說不準哪天真能幫助你逃過大難也說不定喔!說到意外或生死一瞬間的事件,如果能順利逃脫,中文常會說「僥倖脫困、逃過一劫」,英文有類似的表達法嗎?跟著希平方一起一探究竟吧!

「逃過一劫、僥倖脫險......」英文怎麼說?

a close call

這裡的call是名詞「決定」的意思,a close call字面意思是「很接近的決定」,最初是指運動競賽中很接近、裁判很難下判決的play(比賽中的行為),後來用來指「驚險地避過差點要發生的意外、災難等不好的事情」。例如:

He had a close call with a venomous snake when he went camping last weekend.(他上週末去露營時差點被毒蛇咬傷。)

而日常對話中,如果想要表達「好險!」,則可以說:That was a close call!。例如:

We got a flat tire on the freeway and almost got into an accident. That was a really close call!(我們的車在高速公路上爆胎,差點出車禍。真的是好險!)

除此之外,也可以說:That was a close one!或That was close!,這些用法的介紹則可以參考這篇專欄。

a near miss

Near是形容詞「接近的」,miss是名詞「未擊中」,合在一起是「差點但沒被擊中」,常用來表示「僥倖避過某種災禍」。例如:

I had a near miss when I managed to get off the bike before it skidded off the road and hit the tree head-on.(我在腳踏車滑出路面、迎面撞上那棵樹之前成功跳了下來,僥倖脫險。)

a narrow escape

Narrow是形容詞「勉強的、差距微小的」,escape則是名詞「逃脫、逃離」,合在一起是「勉強逃離」,也就是「僥倖脫險、死裡逃生......」的意思囉。來看個例子:

The passerby had a narrow escape when a tree fell right in front of him due to the strong winds.(那名行人僥倖逃過一劫,當時有棵樹被強風吹倒砸落在他正前方。)

a lucky escape

Lucky是形容詞「幸運的」,escape是名詞「逃脫、逃離」,合在一起是「幸運逃脫」,同樣也能用來表示「僥倖脫險...」。我們也來看個例子:

The driver had a lucky escape from being hit by a falling rock.(那名駕駛僥倖沒被落石擊中。)

dodge a bullet

Dodge是動詞「躲開」,bullet是「子彈」,dodge a bullet字面意思是「躲開一枚子彈」,延伸為「逃過一劫......」的意思。例如:

A: Thank God you didn’t hop on that train. We were worried sick when we heard the train derailed and crashed into another train.(謝天謝地你沒搭上那班火車。我們聽到火車出軌、撞上另一輛火車時都快擔心死了。) B: Yeah. I think I really dodged a bullet there.(是啊。我想我真的是逃過了一劫。)

這些表達法是不是相當生動呢?把這些用法記起來,那麼下回再要描述一些「僥倖脫險」或「逃過一劫」的經歷時,相信就不會支支吾吾不知道該如何表達囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「僥倖脫困、逃過一劫」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航