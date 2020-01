【Ricardo專欄】2019西洋音樂備忘錄：怪還要更怪，以20張年度專輯迎接下個10年

作為2010這十年一世代的最後一年,回顧2019年流行音樂的發展,似乎都成了過去十年間原本還只是地下伏流的浪潮,頓時湧上主流成為受到新世代樂迷立即擁抱的新風潮。其中最明顯的例子就屬怪奇比莉(Billie Eilish)的一夜竄紅及其他幾位非典型歌手特立獨行的作風,不僅銷售上受到樂迷實際行動的支持,同時也在前陣子葛萊美獎提名中大放異彩。

間隔數週後,英國衛報在報導年度音樂回顧時,更是用「怪奇的勝利」作為文章標題的總結恰是2019年流行音樂的最佳註腳。

不過除了怪異、標新立異或許是這輩新世代歌手最容易辨識的特徵外,事實上仍有其他幾個趨勢現象是值得我們注意的。像是年度歌曲毫不意外的應當就屬〈Old Town Road〉這首由嘻哈歌手Lil Nas X與鄉村歌手Billy Ray Cyrus聯手出擊的暢銷歌曲,由黑白兩種最典型的歌曲類型結合在一起並意外成為近十年來最大的單曲,同樣也是另一種非典型的勝利組合。

此外值得一提的兩個現象是,吉他這樂器在搖滾樂雖仍在重要的主導地位,但在流行歌壇就已經逐漸喪失,這現象不僅在 2018年美國老牌吉他大廠Gibson宣告破產重整就已看出端倪,而反映到這幾年的流行歌壇作品便是以電吉他為主要聲響的歌曲比例正逐年減少,相對的,創作者對電子合成器的運用卻逐年大幅增加,只要看看流行榜上受歡迎的專輯作品就可知曉。

也因為電子合成器與便宜的數位錄音、創作、記譜這類的音樂產製相關軟體的普及和易取得性,使得過去必須仰賴專業器材、設備、專業錄音師、混音師這些職業分工的人士,現在亦都被數位軟體所取代,這導致了專業與業餘的界線逐漸模糊,任何一位有想法有才華的年輕人或甚至青少年都有可能推出驚人的流行歌曲。

十年前容易被描述為Indie-Pop、Indie-Rock的聲音也逐漸普及到主流。只要看看這幾年Indie-Pop、Indie-Folk風格出現在許多電視廣告,部分好萊塢電影當作背景配樂,或甚至跨入主流流行音樂中成為暢銷曲都已是常見之事。

換言之,現在是以DIY手段表達自我獨特性的時代,是獨特的個人特質變成一種流行行為進而發光發熱的絕佳時機。這種非常倚靠本能天賦、自學而成的「業餘」創作者,其無比的想像所創造出的新意,往往就變成了流行音樂的新活水,例如這十年益發重要的Art-Pop的崛起就是最好的例證。

越奇怪越有趣,或許這亦是流行音樂所能提供人們逃避現實另一個功能及現實出口。附上前六名之短評,後續排名評價則留給讀者,以下是筆者精選出來的二十張年度專輯:

01. Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell!

Lana Del Rey並不是靠美色崛起獲得名聲及讚譽的,雖然她確實有著漂亮的容貌及穿著大膽的個人作風,然而身為當今最受矚目的流行女歌手,她的作品之所以能勝出在於她對文字的駕馭能力。Del Rey像一個自我矛盾的綜合體,一方面可以跟你談論美國詩人惠特曼的詩句,下一首她又悲傷且無可救藥地陷入了愛情,像是一部至少二十年以上的老電影,透過好萊塢古老的魅力、柔和的浪漫主義及動人的旋律來呈現她最忠實的情慾。

02. Nick Cave & The Bad Seeds - Ghosteen

過去一向擅長以暗黑手法描繪犯罪故事敘事歌曲的Nick Cave,這次以一整張的篇幅自我剖析了他在2015年因意外失去幼小兒子後的內心世界。他在地獄與墮落之間徘徊,對在墓上十字架上的哭泣者表示同情,他以任何形式試圖抓住友誼和愛。但同時他已經失去了信仰,然後為任何可以取代信仰的信仰拼命戰鬥。《Ghosteen》上的前半部分是他對孩子的追憶,而緊接著後半段的三部曲是他對這些痛失子女的父母的描繪。對於死亡和我們的集體悲傷進行了漫長而複雜的沉思。

03. Tyler, the Creator - IGOR

2019年的嘻哈樂壇似乎呈現出世代交替的現象,在15年前當Kanye West還在忙著推出他的校園三部曲時,Tyler, the Creator還只是一個國小生的小屁孩。幾年後當Tyler以嘻哈小精靈《Goblin》形象踏入歌壇,差不多十年後,West創作力開始逐年呈衰退趨勢,而Tyler卻從過去逐漸發展成一位更成熟的嘻哈青年。他在歌曲中談論個人的情感和對人際關係的探索。他懂得利用旋律傳遞情感,運用詞句的剪輯強化意涵的內容。流暢而巧妙的反映了這時代的真實面貌。

04. FKA twigs - Magdalene

打從2012年開始,FKA twigs就展現她過人的藝術企圖心,她不僅將自己打造成一個兼具傳統與未來主義的演唱者,而且每一次的出場都精心製作了精美的舞台表演和傳送到全世界的MV,她用充滿優雅和感性的聲音去掩蓋她在作品內試圖跨越類型及不同節奏之間的實驗。在《Magdalene》中以Mary Magdalene這個聖經故事作原型,藉由這位被廣泛誤解,古老且被壓迫的女性歷史人物,進而探索了至今仍有許多深深被保守父權踐踏的女性價值。

05. Holly Herndon – PROTO

現在我們提到AI人工智慧在音樂上的應用似乎好像還是很遙遠的事,但事實上已有德國作曲家Holly Herndon將AI的計算能力應用到她的作曲作品中,這位剛拿到作曲及電子聲學的博士學位女歌手,將她的一部名為Spawn的高端計算機作為她的資料分析及創作基礎的合作助手,她的歌聲交疊著她自己嗓音與電子擬人聲的特效,再以各類型歌曲的方式表達於外,其結果就是這張掛在4AD廠牌下發行的出色新唱片《PROTO》,一張用音樂結合科技運算能力,用專輯格式發表的另一種未來陳述:關於未來科技逐漸深入人們日常生活之中所產生的不信任與相互依賴關係的潛在危機。

06. Jamila Woods - LEGACY! LEGACY!

節奏藍調新秀Jamila Woods的《LEGACY! LEGACY!》以每首歌向許多歷史上她個人認為的英雄人物致敬的方式演唱,從向女畫家〈Frida〉,到爵士樂大師〈Miles〉到近代同志塗鴉畫家〈Basquiat〉等人致敬的歌曲。以一人一首歌的篇幅,如同標題所示,傳奇及所留下的珍貴歷史遺產。

07. Weyes Blood - Titanic Rising

08. Angel Olsen - All Mirrors

09. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

10. Solange - When I Get Home

11. Vampire Weekend - Father Of The Bride

12. Sharon Van Etten - Remind Me Tomorrow

13. Big Thief - U.F.O.F.

14. Bon Iver - i,i

15. Fontaines D.C. - Dogrel

16. Brittany Howard - Jaime

17. 100 Gecs - 1000 Gecs

18. Nilüfer Yanya - Miss Universe

19. Wilco -Ode to Joy

20. Freddie Gibbs & Madlib - Bandana

