論文提案中的「Aim」與「Objective」差別在哪裡？

文:Steve Wallace

「請問論文提案中的Aim與Objective差別在哪?」 ──一位博士生在上學術寫作課時所碰到的問題

當您在撰寫論文提案或論文序文時,對於該如何分辨「Aim(目標)」與「Objective(目標)」之間有何差異感到相當困擾。這個問題在研究提案中也常常會遇到。

在分辨Aim與Objective的差異時,字典的幫助似乎不大。

字典表示Aim與方向性目標有關,是需要透過個人努力所獲得或其所希望獲得的成果。而Objective則與達到一個目標有關,它強調實際行動以及「描述性的已知」。這些文謅謅的解釋實在幫助不大。然而,仔細思考的話,您可能會發現兩者之間的差異:Aim與希望、抱負有關,而Objective與實際做為有關。概括性地來說,Aim是研究目的,Objective是研究方法。

針對Aim和Objective看似正確卻又攏統的定義,我們可以簡單分辨如下:

Aim與Objective

Aim是您希望做什麼,也就是您執行一個計劃的意圖

Aim代表著您想透過研究所找到的答案或想達到的結果,因此,Aim是大方向性的、可能可以達到的目標。

Aim通常採不定詞(to + action)的表達方式,如以下常看到的表達方式:「My aim in this project is … to map, to develop, to design, to track, to generate, to theorize, to build…」在人文學與社會科學中,研究者的Aim可能是為了調查(investigate)、理解(understand)或探索(explore)研究中一些可能不客觀的問題。

然而,調查、理解或探索這些詞彙試探性較高,計劃評審與主管比較喜歡看到以下試探性較低的詞彙,如綜合(synthesize)、編目(catalogue)、挑戰(challenge)與批判性地審問(critically interrogate)等。

Objective通常不止一個

這其是您為了實現Aim的具體步驟,Objective說明您為了達到計劃目標所將採取的具體步驟。

Objective通常出現在主動式的句子裡,如「為了達到這個Aim,我將進行收集、建構、生產、製造、測試、試驗、測量、記錄、實驗、解構、與分析等動作」。Objective通常以(1)(2)(3)格式化方式呈現,清楚明列計劃中的各個步驟;Objective闡明了您為了達到Aim所要採取的各個步驟。

您必須確認您的Objective是精確而非空泛的。在您的研究目標(research objective)中寫入「I will investigate」或「I will explore」等字眼通常會被認為過度空泛,因為您很難確認調查或探索何時該結束?但當您在考慮以上問題的答案時,極有機會找到實際的Objective。

Objective必須是實際的、可行的和可實現的。研究評審通常會查看研究的時間與資金,是否足夠研究人員完成其研究目標。他們同時會檢視這些Objectives是否可行、是否可供研究。因為Objective可視為計劃中的各個里程碑,所以可將它列為可完成的事項,如設計材料檔案,此事項是否完成很容易得知,完成後研究者可繼續下一個階段的目標。

即使眾多Objectives要同時完成,研究者也需清楚每個步驟Objective的完成點,為何及其如何幫研究者達成Aim。

該避免的問題

事先考慮Aim與Objective可能出現的問題,是一個很好的習慣。有些可預測的問題是可以被避免的,如下:

Aim太多,通常一兩個就已經足夠。

Aim與Objective交叉使用,導致讀者不清楚研究的目標以及將採取的行動;Aim與Objective需簡潔明瞭。

把Aim與Objective連在一起;Objective是要採取的步驟,Aim是總體意圖。

將Aim與Objective當同義字使用。

將Objectives當成一張詳細清單,而不是研究中一系列所需完成的目標。

Objective與研究方法不相符。換句話說,它無法被執行,或是執行後無法達到預期的效果。

最後要說的是,Aim和Objective並非在匆忙下可得到的產物。因為它是用來決定研究問題以及研究設計的,所以在研究早期階段,設計Aim跟Objective是非常重要的一環。Aim與Objectives是構建整個計劃的基礎,因此他們必需要「堅固耐用」。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航