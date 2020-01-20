「格式」不但重要更是禮貌：英文標點符號的10大規則

文：史嘉琳

這段英文手寫字裡，讀者認為有什麼特別的地方嗎？

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跟下面同一段文字相比，有沒有看到哪裡不同？

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哪一個是台灣人寫的，哪一個是英語母語者（筆者）寫的，應該很容易看出來。這是為什麼呢？

註：這段文字其實是有一些文法小錯誤，不過還是拿來作範例，因為本篇只針對英文手寫字和打字格式，並沒有要討論文法問題。範例的正確文法如下，給讀者作參考。 正確版：…examination system. I took a trip to Canada last summer， and I suddenly discovered that all the English I had previously learned wasn’t of much help when I wanted to clearly express my opinion on something. From this point on， I resolved to practice my English as often as I could. But to my embarrassment， it seems I didn’t…

台灣人寫「i」和「j」，到底是點還是線？

母語者看第一段文字時，一般會覺得最突兀的地方是標點符號。不過，我們先談另一個台灣人手寫英文的普遍問題：就是「i」和「j」的寫法。「i」的上面，應該是短線還是一小點？光從這一點就可以知道，第一段文字應該是台灣人（或說不定是日本人）寫的。無論如何，「i」的上面要記得點一小點，不要寫成短線，「j」也一樣。講起來容易但很容易忘記，很多學生一直認為這不重要，所以沒有用心建立新的寫字習慣。

讀者也許認為，這種雞毛蒜皮的事重要嗎？但實際上，英語母語者絕不會這樣寫，因為看起來很奇怪，等於中文的「要」寫成這樣：

或許看得懂，但上面兩豎不該從「西」字下方凸出來。「i」和「j」也是一樣的道理。在這個時代，用手寫字的機會並沒有像過去那麼多，可是記筆記、填表格、簽名、留字條等，還是靠紙筆書寫，所以我們也該弄清楚規則，再付諸使用。雖然一再地提醒學生有關「i」和「j」的正確寫法，他們卻常常要長達一兩個學期後才能完全修改過來。其實，如果下定決心要儘快且徹底糾正，幾個禮拜的時間應該就能建立新習慣，並使它自動化。

這麼基本的事，為什麼沒有提早在中小學跟學生說，或用紅筆在作業上提醒？有可能是一般人（包括老師）沒有這個知識，同時考試並不重視，所以這類的問題很容易被視為「不重要」的「小細節」。實際上，任何一樣東西要學好的話，就必須注意所有的「小細節」。一般英語母語者若看到這些「細節」被忽略時，就像是走進一間亂糟糟的房間，雖然還能使用，但就是感覺不舒服。手寫英文，可以把上面第二段文字作為範本，用電腦打英文的話，參考任何一本英美出版的好書即可。

什麼時候要用「空白鍵」？什麼時候不要用？

回到上述的標點符號問題前，我們先談一下中文方塊字和拉丁字母拼成的字，對「空間分配」的不同觀念。眾所皆知，每一個中文方塊字所佔的空間都一樣大，並不像字母拼成的字那樣長短不一。這是方塊字特別整齊又美妙的地方之一。要特別注意的是，不僅中文字，甚至連標點符號，例如逗點、句點、引號等，都一樣剛好佔一方格的空間。用紙筆寫也好，電腦輸入中文也好，每一個字，包括標點符號，都勻稱地分配在一方塊內。

這點上需要特別注意的是標點符號的大小比一般中文字小，所以左右留有較大的空間，這樣句子分段也更為明顯。打字時，輸入系統會自動打出標點符號的正確間隔距離，輸入者不需為這個問題操心。

這點跟英文輸入系統完全不同，輸入英文時，需要刻意使用空白鍵來控制間隔。中文輸入的間隔完全自動化，應該就是華人常忽略英文該不該按空白鍵、標點符號格式也容易走樣的原因。不知不覺將中文的寫字、打字習慣延伸到英文中，會造成很多問題，例如逗點前後留一樣大的空間，甚至更誇張，在換行時，以逗點或句點作為開始。看看第一段文字第二行的開頭處，就能看到實例!這是英文和一般歐洲語言不允許的。

其實，問題不只這樣，還有不少標點符號的間隔問題，現在我們一個一個來討論。

英文標點符號的A、B、C三大類型

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（A）成對的標點符號，最重要的特色是：

1. 成對的第一個符號之前，第二個符號之後，都必須空一格，符號內則不可空格。

例如：

（x）：an hour（or two）a day

（x）：an hour（ or two ）a day

（x）：an hour（ or two ）a day

（o）：an hour（or two）a day

2. 成對的第二個符號之後，如果接的是B類標點符號的話，不可以空一格，例如：

（x）：He calls it 「the five-hour rule」 .

（o）：He calls it 「the five-hour rule」.

3. 成對標點符號的第一個符號可以起新行，沒有問題。

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（B）句子或短句後的標點符號，最重要的特色是：

1. 一定要緊跟在前一個字之後，前面不可有空格，後面則一定要留空格。

2. 絕對不可以用來起新行。

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（C）其他單獨使用的標點符號最重要的特色是：

1. 一般來說，前後都不加空格，也就是不能跟前後的字分開，不過也有例外，上面已註明幾個例外情況。

2. 一般不能起新行。

還需要特別注意的部分是，用PC輸入英文時，一定要用「半形」的標點符號，若用中文的「全形」設定，字間的間隔就會錯誤，符號的形式、大小也會不對。

英文斜體字是強調，全大寫是大叫

以下來談一些其他手寫英文和英文輸入常見的問題。

一、英文沒有頓號

英文沒有「頓號（、）」，所以中文使用頓號的地方，英文全部要用一般「逗點」。

二、小心電腦的智慧引號

就A類的標點符號來說，有一件許多學生都不知道要注意的事，就是所謂智慧引號「smart quotes」 的問題。以前舊型打字機的雙引號和單引號，不管出現在字之前或字之後，用的都是相同的字形。當時兩邊的雙引號都用「直線」型的普通引號，例如 "the best"。

現在的電腦輸入裡，雙引號卻有方向性，前面的用 “ 後面則用 ”。單引號也一樣：'the best' vs. ‘the best’。（想要改回不分前後的普通引號，鍵入「Control-Z」/「Command-Z」即可。另外請注意「vs.」的正確寫法──句點放後面，不要放中間）

三、省略號也有方向性

Apostrophe省略號也有方向性，要用 ’ 而不是 ‘，前後沒有空格（除非出現在字尾或字首）。

四、雙引號內的對話用單引號標註

美式用法裡，雙引號內若含有引用別人的話，就要用單引號來標註，例如：“I heard Ron say, ‘It’s OK.’ before he left,” Mae replied.

五、單引號標定義，外文字用斜體

單引號也可以用來標一個字的定義或翻譯，外文詞則用斜體字標記，例如：This is called chou doufu， or ‘stinky bean curd’.

六、斜體字也有強調作用

斜體字（italics）的另一種用法是標示強調，若在文章中看到要重唸。斜體字也可以用來標書名。中文字體雖也提供斜體字，但請不要使用。因為在筆者眼中，中文根本不適合用斜體字，好像有點破壞傳統的平衡美。

七、純文字系統中請善用星號

用純文字（plain text）時，就不太容易加上斜體或粗體等格式設定，這時可以在需要強調的字或片語左右兩邊加星號asterisk，例如： Make *sure* you’re on time! 某些輸入系統，像Word和 WhatsApp，會自動把星號內的字變成另一種標示「強調」的字體，也就是粗體字boldface。

八、全大寫代表大喊或生氣

英文裡，全大寫ALL CAPS代表「大聲喊叫」和「生氣」，所以要盡量避免使用，以免不小心冒犯到別人。不過，有另一種類似的字體，叫做小型的大寫字體small caps，常用在文章的小標題，跟普通的全大寫字體完全不同，也沒有任何負面意義。

九、標題不一定每一個字都要大寫

書名、篇名、標題等，以往第一個字和所有的實詞常使用大寫，而像the、of的虛詞則小寫，例如：The Old Man and the Sea。現在也常常如此，但最近又有新趨勢，除了第一個字和專有名詞外，其他字都小寫。直到現在，標題的大小寫規則還沒完全穩定，所以能發現許多變化。決定要用哪一種格式後，請記得貫徹到底。

十、波浪號一點也不可愛

英文裡，波浪號（~）叫做tilde / ˈtɪldi /，但除了像jalapeño（醃漬青辣椒）和piñata（皮納塔）的西班牙文外來語外（和網址裡），波浪號幾乎用不上，短訊中更沒有人會用「~~~」表示「輕鬆、可愛」，請記得不要在英文裡使用。

西班牙文、德文、法文等歐洲語言裡的標點符號跟英文有些不同，標點符號放置的位置和間隔規則也不盡相同，所以一定要個別分開學習，不要理所當然地認為跟英文一樣。有興趣的讀者可上網查詢相關資訊。

其他歐語的特別符號（例如naïveté），用蘋果電腦輸入時很容易，只要長按字母再從選單上點選所要的符號；PC的話，可以用捷徑，也可以用線上的國際鍵盤工具輸入，再複製貼到文件裡即可，例如：Sciweavers。想要輸入KK或國際音標（IPA）符號，可以使用i2Speak.com，都相當方便好用。

若要用拼音來寫一些中文姓名、中文特別術語等，許多線上工具可直接將中文字換成拼音，也有工具可以在拼音字上加入四個聲調的調符，用英文的Chinese pinyin converter或中文的「拼音轉換」當作搜尋的關鍵詞。

最後的小叮嚀

筆者注意到，常有學生在訂正小考發現分數有誤後，會這樣寫：80+5或80-5（意思是，原來以為有80分，後來才發現應該是85分或75分）。但英文沒有這種用法，不要這樣寫。如果以後發生這種狀況，請把錯誤的分數劃掉，再把正確的重新寫在旁邊，後面也記得加百分號％，例如：85％、75％。

英文中手寫的z和7兩個字，都不要加橫槓。華人寫9這個數字，有時跟英美人士不一樣：

應該寫為：

請留意！最後，在使用活頁紙時，也有件很多人容易忽略卻必須要注意的事，那就是「洞洞」應該在哪一邊？答案很簡單：從紙張的前面開始寫起，也就是洞洞在左邊的那面，若從洞洞在右邊那面寫起，會令人納悶：「難道書寫的人連正反面都不會分嗎？」

總之，格式很重要，值得我們大家花點時間把規則弄清楚，交作業、寄信前也要記得先好好檢查及訂正，讓你的讀者看得舒服點。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航