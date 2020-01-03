不只去遊行集會︰過去半年「和理非」中年人及長者的改變

民陣元旦大遊行，遇到劉氏家族，劉老先生今年七十，撐着拐杖走，太太說，丈夫膝蓋退化，是老人病，但堅持出來。雖然不良於行，丈夫一講起這場運動，就大動肝火，他曾經因為看不過眼警察對待年輕人，被胡椒噴霧直噴臉部，半小時也睜不開雙眼。

老馬有火，劉太說，她們整個劉氏家族，親友之間開了一個WhatsApp群組，年齡由老到幼，但中老年人最多，她自豪地說：「親友之間大部分都是支持運動的！」這天遊行，至少有四、五十個親友分佈在遊行隊伍不同位置，沒有約定一起。「雖然2014年佔中我也有關注，但這一次，我們親友更連成一線。」

五十多歲的劉太，提起警暴就氣憤：「如果我年輕的話，真是會去衝，會跟警察拼命。」畢竟年紀大了，她轉而改變自己的生活方式，以幾近「虔誠」的態度，嘗試在消費習慣上改變，這幾個月，她拼命鑽研黃色經濟圈，上Apps找黃店，對老人家來說，一點也不簡單。

Photo Credit: Mark Schiefelbein / AP Photo / 達志影像

「對我們退休人士來說，真是很慘，我們之前很喜歡上茶樓飲茶，一盅兩件，嘆吓茶，那是寫意的退休生活。」怎知，飲了幾十年茶，這個秋天才發現，原來在香港經營茶樓的大部分都是另一陣營，甚少茶樓是黃店，「連中立一點的茶樓也很難找。」她嘆道，想起飲早茶那些快樂日子，她有點感傷。

以前兩夫婦一星期習慣飲茶五次，現在要山長水遠去找沒那麼藍的茶樓，一個月也不會飲茶一兩次。黃店呢？原來多是西式飲食。

「我們不太喜歡吃西餐，意粉呀那些，咖啡店呀，現在逼住要光顧黃店。」近日有人說，黃店有些不太好吃，劉太點點頭，無奈承認：「味道的確麻麻地。」

那失去品茗的快樂時光，會不會不開心？在一旁的劉先生忍不住搶白：「幫襯黃店會找到另一種開心，那是與同路人一起，精神上的開心。」

退休的兩老喜歡旅遊，歐美澳長途旅行，一年最少去兩次，最愛參加旅行團，不用煩惱。劉太說，另一個晴天霹靂是，發現了光顧十餘年的旅行社，原來是撐警集團。「以前可以一站式光顧旅社，訂機票呀，旅行團呀，好方便，現在要自己花苦功。」

「辛苦一點，自己做多點功課（搜集資料），去自由行囉！」對六七十歲的長者來說，這可不容易 。劉太做得徹底，早前因為員工政見而解僱多名空中服務員的國泰航空，劉太也杯葛。

Photo Credit: Vincent Yu / AP Photo / 達志影像 職工盟於去年8月底舉行集會，譴責國泰解僱涉及反修例活動或發表支持示威言論的員工，製造白色恐怖。

這些生活習慣的改變，對香港人來說，也是翻天覆地，從根本性格的連根拔起：「看那裡有著數，精打細算，揀平嘢，對我們香港人來說，好重要，現在全部割愛捨棄，因為太憤怒了！除了這樣做，我不知道還可以做甚麼。」旅行社、航空公司那些儲了多年的積分和里數，一拼放棄，無懸念。

以前兩夫婦會捐給善慈機構，助養外國窮人，現在反而會救「香港山區兒童」，劉太嫌那些大型NGO沒幫口幫香港人，「我截停了捐款，寧可捐現金給這場運動。」被凍結戶口的星火同盟，她照樣有捐。

計落盤數，究竟兩人的消費力量有多大？一年兩次旅行，團費約十萬，每月飲茶二十次，每餐二百，一年花費十五萬。她們深信這也是力量：「作為和理非，又唔夠力衝，又唔夠膽衝，唯有咁做，希望無良心既店鋪執笠。」劉太說。

劉氏夫婦，畢生事業在中國大陸，年輕時兩人一年有大部分時間，在南中國的廠房做生意。正當香港政府大力宣傳大灣區機遇，夫婦說退休後甚少回國內旅遊，「在上面做生意咁多年，親眼目睹這個地方如何慢慢變差，對中國大陸我們不用加深理解。」劉太語帶嘲諷：「我們是因了解而分開。」

劉太唏噓道，早前退休，劉太想移民，是丈夫認為香港不會變得太差堅持留港，到這一次修例運動沸沸揚揚，倒過來丈夫想移民，劉太反而不捨得：「習慣了香港生活，不想離開，想留在這裡，直到最後一刻。」

照片由作者提供 劉太（左）與劉生（右）

另一位太太朱女士，和丈夫及兒子在遊行隊伍裡。朱女士的生活習慣，在這半年也變了很多，特別是吸收資訊方面。今年約五十歲，是全職家庭主婦，曾經是一位「電視迷」，TVB曾經是「師奶最愛」：「以前真是很喜歡看無綫電視，那些電視劇像《宮心計》、《天與地》我都有追，六點半晚間新聞，以前日日睇。」

六月反修例事件之後，朱女士漸漸發現，原來TVB是「CCTVB」：「以前不覺得它有問題，但明明是同一宗新聞，跟其他台不同，分析過後，就覺得無綫以偏蓋全。」她舉例，特別是把示威的年輕人描繪為「暴徒」，警察的問題就輕輕帶過。

CCTVB是香港網民的諷刺詞語，指無綫猶如國內中央電視台般緊跟主旋律。

現在朱女士多從網上看新聞，電視新聞會選Now或有線新聞，有時也收聽網台KOL節目，也愛收看香港電台的《頭條新聞》和《議事論事》。

現在再看無綫，多年粉絲也受不了：「不只是新聞，連《東張西望》這些節目，都不會提及有反修例這件事，是不是好奇怪？咁大件事好像無發生過一樣，對我們香港人這麼重要的事，你整個無綫電視台根本反應不了，好像活在平行時空一樣。」

照片由作者提供 朱女士及其丈夫

朱女士的觀察力強，現在一星期只會看一次無綫新聞，她留意到：「其實無綫的直播新聞，它的鏡頭幾靚……很可惜。」

聽到朱女士如此品評，我有點意外，記者圈子都知道，無綫的攝影師拍攝技術不錯，只是編採處理上被人詬病，朱女士竟然看得出來。這位主婦說，婚前她是攻讀理科，沒有傳媒背景。

朱女士續說，現在看新聞會用腦：「看無綫的新聞時，我腦部會內置一個Scanner，一定不會被你影響到，尤其是本港新聞，但外國新聞，也會看一下。」

遊行完畢的凌晨，無綫新聞的頭條，用了五分鐘詳盡報道各商鋪的受破壞情況，相比起來，其他電視台則把商鋪破壞放進警民衝突脈絡裡。

對於中年人來說，無綫電視是陪伴我們成長的傳媒，在流行文化及新聞專業製作上，也曾經有輝煌歷史，看着它沉淪，朱女士也失望，她嘆道：「無綫已經不再屬於香港市民，不再為民喉舌了。」

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