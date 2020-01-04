《操弄：劍橋分析事件大揭祕》：天啊！我們是不是用人工智慧幫脫歐派贏得公投了？

文：布特妮・凱瑟（Brittany Kaiser）

2016年春－夏

2016年的初夏，我們公司大半部分都在加足馬力為川普助選，至於我則是在去年秋天回到美國以來首度遠離政治。春天以前，我就沒有美國的政治廣告好做了，這一輪選舉的生意都已經談完了，這代表我終於有空專注美國和國外的商務和社群帳號。

我為劍橋分析和幾間律師事務所、時裝公司、健康保險公司、餐飲集團和風險投資公司簽下了首份合約，為垂直行銷（verticals），也就是使用我們這套技術的產業開闢新生意。我沒什麼睡，也不怎麼照顧身體，大部分的時間都在飛機上度過，穿梭於紐約、倫敦、華盛頓之間。當然，還有我正在跑的客戶辦公室。亞歷山大告訴我別想太多：「我飛，故我在。」但我還是忍不住覺得這些實現願景的旅途讓我的生活有了意義。我每次起床都分不清楚自己到底是在上柏克萊街的公寓、提姆的公寓（我現在留在他家的已經不只是牙刷了）、水晶城的公寓，還是哪間商務旅館；不過就算迷失了方向，我還是找到了自己的步伐，這讓我很欣慰。

6月的時候，我放了一個長假，打算和提姆一起度過。我們飛去葡萄牙陽光普照的阿爾加維（Algarve），那裡有完美的海灘，海崖上到處林立著粉刷成白色的屋舍，他一個朋友家裡在那有棟房子。那是間3層樓的別墅，足夠讓我們還有另外十幾個人住在裡面。客人大部分都是英國人，我們的共通點就是想要遠離脫歐公投，只不過我想逃的理由不太一樣。

班克斯公器私用，竟然用自家保險公司來做脫歐民調

儘管11月曾經出席過記者會，但其實我經手脫歐這份工作的時間並不長。據我所知，劍橋分析也是一樣。除了11月在記者會上和Leave.EU團隊一起露面外，我只跟Leave.EU往來一次，就是和大衛・威金森博士一起前往布里斯托拜訪他們的「官方總部」。此行的任務是向公投團隊呈現劍橋分析能為Leave.EU提供什麼服務，以及審核團隊當時在蒐集的數據，並說明如何使用我們所完成的數據分析。

那一天的感覺非常奇怪。我本來覺得這輩子永遠搞不懂，為什麼Leave.EU的總部會在布里斯托，而不是在倫敦。一直到抵達他們所在的商務園區，我才發現，這棟樸素方正的總部建築，同時也是艾隆・班克斯的艾爾頓保險（Eldon Insurance）總公司。

老實說，在前往會議室的路上，我根本分不出Leave.EU團隊的成員和經過我身邊的保險業員工有什麼差別。會議室大約有10個人，每個人都負責不同的部門，包括新聞公關、社群媒體、拜票、活動和電話服務。他們看起來都很蒼白，穿著樸素的衣服呆坐在椅子上，脖子上掛著出入證，看起來沒什麼熱情。直到我和大衛開口，他們的態度才為之一變。一知道我們前來的目的，他們就熱情地招呼我們。

他們說自己就像「沒有水的魚」一樣。這些人都不曾從事政治活動，因此很高興能得到這方面的專業人士協助。我很快就弄清楚了，他們只是普通的保險公司員工，卻被交付了選舉工作。我覺得很奇怪，不過就班克斯的角度來說，這麼做也是滿有效率的。

但那天的感覺還是很怪。我跟大衛走進電話服務中心時，發現這裡和艾爾頓保險用的是同一個空間。正如我在英國國會的數位、文化、媒體暨體育部的「不實資訊」和「假新聞」聽證會上作證時所說的一樣，那裡大概有5排桌子，以及差不多60個人。團隊告訴我，他們正用艾爾頓的資料庫打給客戶，詢問有關脫歐的問題，而這個地方通常是用來回應保險客戶問題的。

電話服務中心的主管是一名看起來跟我差不多大的年輕女性。她大方地給我們看螢幕上目前民調所問的問題。我跟大衛看了一眼，想知道劍橋分析公司是否能協助改善他們所用的問題。

「您是否希望脫離歐盟？」

「您是否認為移民是個問題？」

「您是否認為我國的國民健保資金不足？」

這些問題偏頗到足以扭曲任何模型。他們做得一塌糊塗，而我很確定劍橋分析公司有很多辦法能幫他們打好這場選戰。

回到倫敦後，我就寫了一封信給布里斯托的團隊，請他們盡可能提供客戶和捐款人的資訊以及任何他們所擁有的各種數據。大衛會負責研究這些數據，而他的發現將會讓劍橋分析公司能開始研擬對Leave.EU的第二階段提案。

「劍橋分析」提供了敏感數據，客戶卻不付錢還失聯

在Leave.EU的社群媒體專家皮爾・雪福（Pierre Shepherd）將所有帳號和相關數據提供給劍橋分析使用後，劍橋分析團隊隨即開始設計第二階段。

不過，第二階段從來沒發生過。劍橋分析一彙整完我們所完成的第一階段，就聯絡不上「老班」和「老威」了；但他們仍在網站上表示正與劍橋分析攜手合作，還不斷在新聞上提起跟我們的關係。惠特蘭聯絡過班克斯好幾次，他一直表現得對第二階段很感興趣，卻不曾為我們完成的第一階段付錢。包括英國選民的個人身分數據在內的敏感數據，就這樣被轉交給劍橋分析比對民調數據，建立模型並轉換成可供Leave.EU使用的目標族群。這些數據去了哪裡？亞歷山大為什麼和在奈及利亞的時候不一樣，還沒談完合約就同意了一份在自己國家進行的計畫？

我們和Leave.EU的合作關係顯然結束了，這讓我們陷入了尷尬的處境。畢竟，從11月以來我們就和他們公開保持關係。我們總共為他們提供了3天的諮詢，兩次是為了準備記者會，另一次則是在布里斯托幫他們的團隊加快速度。這還不算我們為了完成第一階段和準備記者會而花在處理數據上的工時。我們從來沒把投影片給他們，但在這段時間，我已經鉅細靡遺地和Leave.EU報告過投影片裡的發現。我們做了這麼多，卻從來沒簽過合約或是收到報酬，這讓我們很難說是自己完成了一切，或是就這麼放下。

班克斯沒有答覆我們，我們也不知道他是否打算繼續推動公投，因此有段時間，劍橋分析轉而接洽Vote Leave尋求合作。Vote Leave的成員來自國會裡的保守黨，甚至是自由黨的建制派和主流政客，應該會是很好的顧客。不過一知道我們之前是和Leave.EU合作，他們就斷然拒絕了。包括我在內，許多劍橋分析員工都覺得，脫歐這筆生意顯然就要結束了。

本書作者布特妮・凱瑟（右）與Leave.EU召開記者會｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「Leave.EU」投放的假新聞，導致留歐派議員慘死

從冬天到2016年春天，Leave.EU即使沒有我們的幫忙，也相當成功，不過從外部來看，我很難不懷疑他們多少利用了劍橋分析為他們提供的諮詢和市場區隔。班克斯和Leave.EU花了數百萬英鎊進行網路宣傳，他宣稱所有宣傳都是依靠數據科學，只在需要的時候提到劍橋分析的名字。他還自誇在臉書上，Leave.EU每週能獲得370萬次點閱，是英國最大的病毒式政治運動。「這場運動，」他說：「一定做對了什麼，才會一直惹到所有該惹的人。」

投票前幾天，Leave.EU在臉書上公布了一份「祕密調查」，聲稱他們揭發了要協助移民偷渡過英吉利海峽有多容易。威格摩爾也發了一組照片，圖說表示照片上是一名女性正遭到穿著連帽外套的男子暴力攻擊：「星期六一名少女在托登罕遭移民毆打。」Leave.EU後來也轉了這篇文。

這些資訊發布後不久，就掀起了許多大規模抗議和暴力的主張，以及一起謀殺案。

2016年6月16號，公投前的一個星期，約克郡一名叫做湯馬斯・梅爾（Thomas Mair）的失業園丁由於心理狀態不穩定，並長期接觸脫歐運動的極右派反移民資訊、國民陣線的政治宣傳，以及網路上的美國新納粹及三K黨的意識形態，謀殺了被他認為是留歐派的國會議員裘・考克斯（Jo Cox）。他用一把鋸短的步槍射中考克斯的頭部和胸部，然後又捅了她15刀。兩天後，梅爾在出庭時被問及身分，他的回答是：「叛國者該死，英國要自由。」他是受到什麼東西煽動應該毋庸置疑了。

英國成功脫歐，而我正是一大推手

公投日當天，跟我們一起待在阿爾加維別墅的每個人，都試著忽略彼此的政治差異。許多客人就英國的標準來說都是保守派，比如提姆飛過來之前就先投給脫歐一票。另一些選擇留歐的人，要不是因為傾向自由派，就是因為英國留在歐盟的話，他們能從穩定的歐元獲得可觀利益。投票結束後，我們喝了一堆葡萄酒，聚在房裡唯一的電視旁邊，觀看這場一生一次、或許將改變歐洲歷史走向的公投。

最後，1％的選民決定了公投結局。最終結果是52％比48％，脫歐派獲勝。公投結果立刻造成了影響。英磅重貶，英鎊價格掉到了31年來的新低；而全球市場，包括道瓊指數都遭到嚴重的打擊。

而在葡萄牙，電視機前跟我在一起的英國人有一半慶祝了起來。另一半則痛心疾首，有人還哭了出來。他們無法想像英國竟然會徹底失去理智、選擇脫離歐洲。那一刻，我們分裂成了兩邊，而我算是卡在中間的某個地方吧。我是個假裝成保守派的自由派，還在一家至少是幫脫歐派工作（或是跟他們合作，隨你怎麼講）一段時間的公司上班。

「看看你給自己找了什麼麻煩。」在這場公投前以及共和黨初選期間，我常聽到英國朋友這麼對我說。

「妳就是危機女王本人嗎？」他們會拿珊卓布拉克那陣子主演的電影片名來酸我，她在裡頭飾演一個狡猾的政治顧問，專門幫南美洲那些香蕉共和國的候選人競選。

我都對他們回以尷尬的笑容。

亞歷山大拒絕看那部電影，因為電影講的不是他的故事。他一直抗議道，自己負責過的國外選舉比任何人都還要多。而那部片竟然不是以他為藍本，簡直不可理喻。

脫歐公投的隔天，知道我在劍橋分析做事，同時知道劍橋分析也參了公投一腳的英國朋友都紛紛跟我解除好友關係，還把我踢出他們的線上讀書會和政治討論版。對他們來說，我根本就是一場危機。

6月27日，我再度回到英格蘭，身邊的人都露出了驚訝的表情。至於在劍橋分析，有些人倒是覺得自己做得不錯。我們都以為脫歐派會輸。投票前不久，我們還在煩惱是否該要求班克斯把我們的名字從Leave.EU的網站上拿掉，免得弄臭自己的名聲。不過最後我們沒那麼勇敢。畢竟，是董事會把我們介紹給那群「脫歐壞男孩」的。我們都害怕如果不接這份工作會惹到他們。不過幸好現在我們可以說，脫歐的勝利有一小部分是劍橋分析的功勞，雖然我們實際上發揮的功能，說得最好聽也只是似有若無而已。

法拉吉曾說，脫歐公投是川普陣營的「培養皿」，因為它訴諸的是部落意識和民粹主義，足以撕裂整個國家。而且在許多方面，它也是2016年美國總統選戰的科技先驅——脫歐公投那天，大西洋彼岸的劍橋分析這臺機器可是動得非常厲害。

脫歐公投根本就是「操弄恐懼」的大集合

我一直有種揮之不去的感受，告訴我劍橋分析的研究被用來誘導選民投給脫歐。不出幾個月，這份感受就獲得了證實，只不過是Vote Leave先承認他們用了我們的方法，或者至少是差不多的方法。

承認這件事的人是Vote Leave的領導者多明尼克・康明斯（Dominic Cummings），他將數據奉若神明。他的計畫是靠數位手法，以臉書為主要戰場來打這場選戰。這樣的策略和英國數十年來的競選方式完全背道而馳。和《觀察家報》（The Observer）所披露的一樣，除了AIQ公司以外，Vote Leave並未和其他公司簽約合作。該公司在整場選戰中都為他們工作，並向BeLeave和大英退伍軍人（Veterans for Britain）等相關組織提供協助。他們還直接在Vote Leave的總部駐有一個雖小卻舉足輕重的作戰中心。也就是說，當劍橋分析為Leave.EU工作的時候，還有另一個SCL公司的合夥企業在為其競爭對手工作，而該公司的智慧財產權同樣屬於默瑟所有。

我剛知道這件事的時候很震驚。我本來以為劍橋分析和AIQ公司每天都會分享各種數據，兩間公司幾乎是分不開的。他們是怎麼背著劍橋分析，指揮對手陣營進行宣傳的？太不合理了。

AIQ公司的數位選戰不只在內容上和劍橋分析如出一轍，方法也有很多共通點。不久過後，有人洩漏了AIQ公司的提案，克里斯多福・懷利（Christopher Wylie）幾乎是一字不漏照抄劍橋分析的提案。他們的策略也是利用焦點族群（focus group）、心理圖像建模（psychographic modeling）和預測演算法（predictive algorithm），並利用網路上的小測驗和比賽來蒐集使用者資訊，而且完全依法取得用戶同意。拿脫歐公投來說，就是拿用戶資訊比對英國的選民紀錄，然後將選戰文宣放上網路，以精確的訊息煽動全國人民。

這10週決戰向現實世界證明了，網路上的一切有多麼令人膽寒。Vote Leave所投放的錯誤資訊和假新聞包括土耳其等國家正在進行加入歐盟的談判。他們暗示支持留歐就是支持讓英國神聖的國民健保破產，以激怒搖擺不定的選民。我記得我自己也曾被這些訊息所影響。身為一個住在英國超過10年、享有免費健保的美國人，我不禁想像如果真像脫歐陣營所說的那樣，他們獲勝以後國民健保就能獲得大量資金，會是多美好的事情。而現在，回顧起那段時間，我發現這些訊息充斥著大量錯誤，甚至可以稱得上是犯罪了：從散布關於政府服務資金不足的恐懼，到移民和恐怖分子湧入邊境的幻想，脫歐公投根本就是恐懼的大集合。

後來，一名叫做艾瑪・布萊恩特（Emma Bryant）博士的研究者向國會提交了非常徹底的陳述書，這些陳述指出，Leave.EU也採用了我們的第一階段研究，並照後續提案執行了第二階段。威格摩爾向她吹噓自己如何採用劍橋分析的策略，從密西西比大學聘請了一批數據科學家，仿效劍橋分析成立了「大數據海豚」（Big Data Dolphins），利用「人工智慧幫脫歐派贏得公投」。

相關書摘 ▶《操弄：劍橋分析事件大揭祕》：身為歐巴馬鐵粉，我卻掌握了川普新帝國的鑰匙

書籍介紹

本文摘錄自《操弄【劍橋分析事件大揭祕】：幫川普當選、讓英國脫歐，看大數據、Facebook 如何洩露你的個資來操弄你的選擇？》，野人文化出版

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作者：布特妮・凱瑟（Brittany Kaiser）

譯者：楊理然、盧靜

──★★★【劍橋分析洩密內幕大驚爆】★★★──

川普當選、英國脫歐不是民主政治的選擇，

而是「劍橋分析公司」的精心算計！

當大數據、心理學、演算法成為武器，

選民變成操弄工具，

我們要如何抵擋資訊戰的強勢攻擊？網路選戰未來又將如何不斷撕裂民主？

「劍橋分析公司」知道你按讚了什麼，知道你買了什麼，知道你恐懼和害怕什麼。

他們比你還了解你自己。

最重要的是，他們知道如何操縱你。

2014年，本書作者布特妮・凱瑟進入「劍橋分析公司」工作，這家公司即將顛覆全球選舉生態，他們擁有特殊的技術，能夠透過投放特定資訊，誘導選民做出特定的投票選擇。

3年的內部經歷，讓布特妮・凱瑟看到大數據如何被用作選戰武器，成功煽動選民對希拉蕊的仇恨和不信任；她也看到了美國極度鬆散的個資保障法規，如何對隱私和民主構成巨大威脅；她更看到了「政治顧問公司」一再突破道德底線，違法替候選人競選。

這一次，她決定暫拋人身安全，親自現身爆料……

Photo Credit: 野人文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航