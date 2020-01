黑鷹失事後：AIT發文和降半旗、美國參謀首長也公開發函的背後意義

(中央社)國軍黑鷹直升機昨(2)日失事,造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會(AIT)除了第一時間在臉書發文之外,今天宣布在內湖新館降半旗,以示哀悼。而美國國防部參謀首長也用官方臉書發函致哀,文末還tag了美國國防部,這些動作又意味著什麼?

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機在新北市山區失事,機上共13人,其中5人獲救、8人罹難,罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將,以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後,國防部表示,由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

AIT昨天下午在臉書發文表示,對造成包括沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟,AIT代表美國,向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意,並祝福生還者早日康復。AIT已準備好,隨時就此一事件為台灣提供協助。

前外交官劉仕傑在臉書評論指出,這篇聲明最重要的外交訊息,其實是最後一句:「美國在台協會已準備好,隨時就此一事件為台灣提供協助。」(AIT stands ready to assist our Taiwan counterparts in the aftermath of this tragedy.)

劉仕傑提到,台灣參謀總長因公殉職,作為沒有正式邦交但實質上最重要的盟邦( ally),AIT這句話意思是,「台灣的敵國( aka 中共人民解放軍)在此時莫輕舉妄動」。他說,這是外交訊息,也是美國戰備訊息。「也就是說,這段聲明前大半部分,寫給台灣人看。但最後這一句,卻是寫給習近平看。」