黑鷹失事後：AIT發文和降半旗、美國參謀首長也公開發函的背後意義

（中央社）國軍黑鷹直升機昨（2）日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）除了第一時間在臉書發文之外，今天宣布在內湖新館降半旗，以示哀悼。而美國國防部參謀首長也用官方臉書發函致哀，文末還tag了美國國防部，這些動作又意味著什麼？

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

AIT昨天下午在臉書發文表示，對造成包括沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟，AIT代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

前外交官劉仕傑在臉書評論指出，這篇聲明最重要的外交訊息，其實是最後一句：「美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。」（AIT stands ready to assist our Taiwan counterparts in the aftermath of this tragedy.） 劉仕傑提到，台灣參謀總長因公殉職，作為沒有正式邦交但實質上最重要的盟邦（ ally），AIT這句話意思是，「台灣的敵國（ aka 中共人民解放軍）在此時莫輕舉妄動」。他說，這是外交訊息，也是美國戰備訊息。「也就是說，這段聲明前大半部分，寫給台灣人看。但最後這一句，卻是寫給習近平看。」

AIT人士向中央社記者表示，AIT今天也在內湖新館降半旗，以示哀悼。

美國國防部參謀首長也發函悼念沈一鳴

美國國防部參謀首長聯席會議主席密利今天發函致哀，感念沈一鳴的無私奉獻，並表示美方珍惜與台灣的友誼與堅定的國防關係。密利（Mark Milley）在信函中代表美軍向沈一鳴與其他7名在這起直升機事故中不幸喪生的台灣軍人表示哀悼。

密利表示，沈一鳴上將將被他的同胞銘記是位傑出的領袖，也是台灣國防與區域安全的支持者。美方感謝他的無私奉獻，並珍惜與台灣的友誼與堅定國防關係。

對此，前外交官劉仕傑也評論指出，「美國參謀長聯席會議主席」是怎樣的位置。英文全名是Chairman of the Joint Chiefs of Staff（CJCS），也就是美國陸海空各軍種指揮官的主席，也是美國法定最高階的軍職。」相對（equivalent）來說就是台灣的參謀總長。「這份聲明，其實就是盟邦之間，參謀總長對參謀總長的平行敬意。」 劉仕傑還強調，這份官方聲明，是放在聯席會議The Joint Staff的官方臉書，第一句就是「謹代表美國軍方同袍對此悲劇表示哀悼」。而且這則貼文的最後面，tag了美國國防部U.S. Department of Defense (DoD) ，也意味著這是美方行政部門對台灣黑鷹悲劇的正式回應跟表態。

美國聯邦參議員昆斯（Chris Coons）也推文表示，台灣國防因為這起意外蒙受巨大損失，對於這起意外他備感遺憾。在此悲痛時刻，他與台灣同在，也重申他對美國支持台灣安全的一貫承諾。

美台商會今天也發布新聞稿表示，會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與全體會員對這起意外罹難者表達哀悼之意，也盼傷者能早日康復。

韓儒伯表示，在面對中國對台的脅迫性戰略，以及透過必要採購、培訓等方式遏阻中共片面破壞台灣主權等方面，沈一鳴是重要關鍵。他為人謙遜、善良、睿智，在台灣軍事與民間備受推崇。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049Institute）也發出聲明表示哀悼。協會主席阿米塔吉（Richard Armitage）表示，這8位包括沈一鳴在內的罹難軍官致力於確保台灣2400萬人的自由、安全與保障。他也祝願倖存者能全面、快速的康復。

除了AIT之外，「日本台灣交流協會」也在2日深夜也在臉書發文表示，對於沈一鳴等8人因公殉職，「我們深感震驚與哀慟」，在此為罹難者祈求冥福，對其遺族與同事深表哀悼之意，並願生還者身心早日康復。

此外，不少友邦高層官員也紛紛透過推特發文表達對沈一鳴等人罹難表達哀悼，包括海地總統摩依士（Jovenel Moise）、巴拉圭國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）、聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）等。另外，瓜地馬拉政府也透過其外交部發表聲明，為這起直升機事故，向中華民國台灣人民與政府表達最深切的哀悼之意。

加台國會友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）眾議員代表上百位協會成員表達誠摯的哀悼。史葛洛在推特發文表示，「身為加台友好協會會長及台灣之友，我為最近發生的直升機事故送上誠摯的哀悼之意，我心和祈願與你們同在。」其他多位加國友台人士包括學界、政界和媒體人士也紛紛透過我駐外館處，為此事故死難者致哀。

總統蔡英文軍事會談提三個確保，追晉沈一鳴一級上將

蔡總統上午在總統府召開「國防軍事會談」應變，總統在會中致詞時表示，這次墜機事件是國家重大損失，但國家安全一日也不可懈怠，她要求三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。

會議出席人士包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、代理參謀長劉志斌、國安會諮詢委員陳俊麟、副秘書長陳文政、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光等人。

會議開始前，總統先率領與會人士起立，共同為昨天殉職的國軍弟兄默哀一分鐘。

蔡總統接著表示，「這一次的意外，是我們國家重大的損失」，除了不捨和哀悼之外，她也已經交代，後續的撫卹、醫療協助，都要從優、從寬跟從速。並裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章。

總統也交付三項任務。第一，務必確保軍心民心的穩定，沈一鳴受到軍中同袍愛戴，他在世時，治軍非常嚴明，紀念他最好的方式，就是繼續堅守崗位，共同守護國家安全。總統指出，國防事務有完整分工，也有代理制度，要求務必在國防部長嚴德發領導下，讓國軍、國防事務如常運作，穩定軍心。

第二，務必確保台海周邊安全。總統表示，這段時間，大家要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，並於第一時間快速反應、部署。

第三，務必確保裝備檢整完善。總統說，要求在場各位回去後，嚴格要求各部隊，務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

「沈總長是我們的弟兄，他的過世讓大家都很難過」，總統說，讓軍心穩定、民心如常，也是三軍將領的責任。這「三個確保」，她要求要嚴格督導、認真執行，以確保台灣安全。

蔡總統聽取國防部的簡報，掌握目前區域情勢及國防安全概況，並感謝國際社會對此事故的關心。同時，總統也指示全力協助罹難同仁的家屬處理治喪事宜，後續的撫卹從優、從寬、從速辦理；對於受傷的國軍同仁，也要全力提供後續協助。

至於事故的相關調查都在進行中，總統呼籲各界不要妄加臆測，也不要散布未經確認的不實訊息；同時，總統也要求相關單位務必徹底調查事故原因，釐清真相。

總統會定期召集國防部長、副部長、各軍種司令及相關軍事將領，以及國安會秘書長及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，簡稱「軍談」。軍談的目的，主要在於掌握區域局勢、國防軍事現狀、研判國家安全情勢，以及各軍種整備或演訓概況，以確保國家安全堅實，維持國防穩定運作。

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核稿編輯：楊之瑜