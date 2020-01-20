中、西醫「痠痛貼布」的挑選方式：水性與油性貼布差別在哪？

合作撰寫：好痛痛、蔡育霖復健科總醫師

痠痛貼布在台灣大概是僅次於口服止痛消炎藥物之外，最多人選擇舒緩肌肉骨骼痠痛的方法。不只一般藥局買得到，在醫院、診所也是常見的處方。

在醫療院所有專業的醫療人員幫你判斷是否使用痠痛貼布，以及該使用哪一種貼布。然而當你需要自行購買時，你知道怎麼選痠痛貼布嗎？

本篇將介紹貼布的使用原則、西醫貼布與中醫貼布的挑選方式。

中西醫痠痛貼布、外敷藥的大原則

在使用貼布或是外敷藥時，基本上有以下幾個大原則：

貼布裡含有消炎止痛藥，因此要注意用量。不管你用貼的、用擦的、還是用噴的，請每次只選擇使用一種藥物，避免用藥過量。另外應避免大面積貼貼布，建議單一部位貼布一天不貼超過2次。

皮膚有傷口的地方應避免使用貼布。

如果對痠痛貼布成分產生紅疹過敏，建議停止使用，趕緊找醫師詢問。

痠痛貼布中的止痛成份是經過皮膚吸收的，由於皮膚在不透氣狀況下容易產生紅腫癢的現象，所以建議不要貼太久。

若痠痛症狀已經緩解，就應該停止貼貼布，避免過度依賴。

如果孕婦、兒童需使用痠痛貼布，建議先經醫師評估過後，挑選使用成分較為單純的西藥貼布，副作用的風險較低。

自行購買外用痠痛貼布時，請注意是否為檢驗合格、合法的貼布。

西醫痠痛貼布：依照痠痛的類型來選擇

粗略的說痠痛貼布是靠著上面的非類固醇止痛藥，來幫你消炎止痛。所以如果你的疼痛、痠痛有發炎的症狀，這樣消炎止痛的效果會比較好；例如肌肉拉傷、肌肉挫傷（撞傷）、跌打損傷等等。剛受傷不久，且症狀輕微，可以先自行買痠痛貼布處理一下。

假如你是久坐引起的腰痠背痛，或是心因性疼痛、長期的肩頸痠痛等等，因為這些疼痛和發炎比較沒關係，所以使用痠痛貼布效果可能就不顯著。我們會建議你改變生活習慣、舒展身體、養成運動習慣，來改善慢性疼痛的問題。如果狀況嚴重的時候，可以尋找慢性疼痛專長的復健科、物理治療所、甚至是疼痛科。簡單來說，西醫的貼布適合急性期的痠痛。

痠痛貼布的材質

有關痠痛貼布的材質，有以下特性：

油性貼布比較薄、比較黏，但是使用有機溶劑所以比較容易引起過敏。

水性貼布比較厚、比較不黏，比較容易脫落，但比較不會引起過敏。

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如何挑選中醫貼布與外敷藥

和西醫一樣的地方是，中醫的貼布與外敷藥大方向上也是用新傷時期、新傷後期（含陳年舊傷與疼痛）來分類。不同的是，中醫對於不同時期的受傷與疼痛，皆有貼布與外敷藥可使用，使用的藥材不同來達到不同效果。

治療原則是以中醫辨證論治為基礎，同時考慮局部與整體，實施內外兼治。

新傷初期（1－2週）：

因為此時的筋骨脈絡損傷有血離經脈、瘀積不散、氣血凝滯、經絡受阻等症頭，所以會先採取行氣消瘀與消腫止痛方法。

貼布方面使用的是「涼性貼布」，裡頭含有冬綠油與薄荷腦。冬綠油含水楊酸鹽，有消炎止痛的效果；薄荷腦則可通過興奮中樞神經系統，使皮膚毛細血管擴張，來產生發汗來達到清熱與緩解疼痛之作用。

外敷藥可使用三黃敷藥、消瘀止痛藥膏或使用痠痛貼布及水性藥布；當紅熱甚時可運用清熱較強之四黃散與清營退腫膏。如果腫痛不嚴重，或已經初步消腫者，可用舒筋活血類藥膏，如萬花油、青草膏、茴香酒等局部抹擦。

新傷後期（2週後）及陳年舊傷、舊痛：

這時候瘀腫都消得差不多了，瘀斑黃褐，疼痛、功能障礙逐漸好轉。一般3至5週可康復。

新傷後期與舊傷、陳年疼痛較適宜以溫經行氣的方式來治療，例如使用「熱感藥布」，成分除了有冬綠油外，多半也添加了辣椒素、川烏及骨碎補，能在張貼後讓皮膚會產生溫熱感。外敷藥可使用寶珍膏、萬應膏；也可運用損傷洗方、八仙逍遙湯、海桐皮湯熏洗四肢。

再次提醒一下，由於中醫的貼布與外敷藥成分相較之下複雜些，所以如果孕婦、幼兒需要使用痠痛貼布的話，建議先詢問過醫師、藥師，也可選擇成分較單純的西藥貼布。

最後幫大家複習一下痠痛貼布購買與使用重點：

西醫的貼布適合用在急性的受傷、痠痛。舊傷、慢性疼痛效果不佳。

油性比較薄、黏，但比較容易過敏。水性比較厚、不黏，但比較不會過敏。

中醫新傷初期適合涼感貼布，新傷後期與舊傷、老疼痛適合熱感藥布。

一次貼一種就好，不要大面積貼，也不要一個部位一天貼超過兩次。

皮膚有不舒服就馬上停止，去問醫生。

不要貼太久，狀況好轉後就應該停止使用痠痛貼布。

兒童、孕婦使用前貼布前先問過醫生。

請買合格、合法的痠痛貼布。

好痛痛代替蔡育霖醫師請大家慎選貼布，選錯沒效浪費錢小事，藥劑過量、紅腫、過敏、用到非法產品就糟糕了。

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

參考資料

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K.S. Ong, DDS, PhD; P. Lirk, MD; C.H. Tan, MD, PhD; and R.A. Seymour, DDS, PhD. An Evidence－Based Update on Nonsteroidal Anti－Inflammatory Drugs. Clinical Medicine & Research 2007; Volume 5, Number 1: 19－34

承啟版中醫傷科學‧岑澤波/編著

中醫傷骨科外用膏藥回顧，中醫骨傷科醫學雜誌，台灣，2004；3：27－33‧江宛蓉、羅明江、周正邦、何裕鈞、莊健煜、楊哲彥

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航