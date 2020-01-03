「過橋性房屋」詭計：扭曲五大訴求為房屋訴求，餵地產商食最大人血饅頭

文：陳劍青

發展商紛紛配合施政報告自動「捐地」做「過渡性房屋」，林鄭近日重好威威走出黎話好高興房屋政策達標。見到妳要講到咁成功解決到深層次問題，真係要同大家揭破當中潛在詭計。

首先，其實大家睇清楚個協議根本唔係「捐」，只係平租畀社福團體到一個年期收番。先係新世界借3塊棕地用到2047，然後就到恆基拎農地土儲幾%出黎平租做貨櫃屋，到今日（編按：2019年12月29日）會德豐直情借得8年出黎，只係暫借，地權仍然係自留。

地產商借完收番之後用黎做乜？基本上至今冇人講得清楚。咁就好有可能就變咗借「捐地」過橋，令地產商可以避開政府本身原有嘅公屋收地計劃，等啲社福團體起埋基建之後幫佢生地變熟地，繼續留番哂啲土儲起私樓豪宅，又唔駛俾人話佢係地產霸權。

其實如果塊地已經咁適合住人，點解唔係政府直接收地畀社福團體先做「過渡性房屋」，過渡到時機成熟就起公屋居屋？

咁人地鐘意做善事有咩唔好？對，做慈善係個人行為，可以是自己求個心安理德或者本身樂善好施，無可厚非。但如果所謂善事係為咗私利犧牲公眾利益，咁就係公共事務，唔應該純粹用做慈善嘅眼光看待。

依家政府縮骨夾啲地產商拎地出黎，呢種政策安排其實會令有心推動過渡性房屋／社會房屋嘅團體處於相當尷尬的境地。政府自己又唔主動收夠拎夠啲短租／吉地出黎，想真係做實事有多啲平租房屋單位嘅社福團體，就逼著一定要向地產商與虎謀皮，變咗又要睇著地產商面色做人，又有機會做咗幫地產商過橋嘅幫兇，名符其實變咗「過橋性房屋」。

畀人借黎「過橋」，但有多咗啲單位又有咩唔好呢？ 「過橋性房屋」嘅問題，即係變咗大地產商繼續可以主導香港公營房屋供應，大地產商鐘意借到邊，政府就配合到邊。呢個規劃被私營機構牽著走帶來的潛在規劃災難，一早有規劃學者在天水圍起新市鎮個陣已經指出過[註]。

唔好俾我估中，呢一連串平租土儲地產秀，好可能係地產商必須要先交嘅小人情，乖乖交咗之後，接著黎就可以享受到「明日大嶼」、「土地共享」同各種特惠批地嘅肥豬肉。當林鄭將五大訴求扭曲為「深層次矛盾」嘅房屋訴求，呢班利益集團即將會因而食到反修例運動最大個人血饅頭。

將一個解決官方房屋政策嘅成敗，依賴於地產商有限期嘅施捨，而唔係自己承擔番個責任積極收夠地起夠啲公屋居屋，收完未起得切先善用塊地做著過渡性房屋，就睇到現屆政府係積極有為，定係胡作非為。

註：詳見Roger Bristow, Land-use planning in Hong Kong: history, policies and procedures, Oxford, 1984

本文獲作者授權轉載，原文見作者Facebook。

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