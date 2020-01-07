2020選戰藝文政策觀察：藝術文化也是中國的重要統戰策略？

距離總統暨立法委員選舉不到十天，總統候選人政見發表會也已經舉辦過三場，經濟、國防、民生的政策有之，但藝術文化相關的政見卻少有聽聞。作為關心藝文產業的閱聽人，筆者檢視了零時政府所提供的立委參選人資料，發現除了原住民立委參選人因為關心的是原民問題，所以在文化上較有著墨之外，區域立委及政黨政見（不分區立委），卻幾乎沒有藝文相關政策。

在立委的分類裡面，文化被劃在與教育相關，但縱使有此分類，各立委所討論的相關法案中，也只有一個《文化資產保存法》和文化較有關係。

實地訪問了幾個立委助理，助理表示文化委員實際上相當辛苦，雖然立委可能很關心地方的文化保存，也多有建樹，但在對選民宣傳或是發表政績時，並不能夠盡情的說明這方面的成就與見解。這是因為選民多半會認為經濟與民生的政見才是重點，才夠專業，或是地方的服務才能引起選民認同。若是發表文化相關的意見，甚至會給人不夠認真的感覺。

藝術與文化相關的需求就在這樣的脈絡被忽視及隱去了。但，藝文政策真的不重要嗎？

藝術文化也會是中國重要的統戰策略

台灣傳統戲曲學員前往中國修學戲曲時有所聞，但查找國立傳統藝術文化中心的預算編列，並沒有這筆預算。同時戲曲團體前往交流僅需自費機票，其餘支出未有得到國家補助，資金從何而來？除此之外，2019年11月中國國家級藝術團體《煤礦文工團》來台免費演出，地點也只選擇特定政黨執政縣市，也引發統戰之嫌。

更有甚者的是，台灣的宮廟信仰文化亦成為中共統戰的平台之一，宗教被直接稱為是「一帶一路」中的「文化紐帶」，而台灣人對媽祖、關公等民間信仰，被中共視為是可以展現文化軟實力的平台，並利用宮廟所舉辦的各種文化節慶，研發成出文化統戰的模式。

另外，中國在選舉期間推出以考察之名的三折觀光團，目的也是讓這些觀光的旅客，看到中國的建設，產生與本段所舉的幾個案例一樣，產生心慕祖國之感。更直接的做法也有像是2017年7月2日，台北市首都市長柯文哲，前往上海簽訂台北市政府與上海市政府文化交流備忘錄。本意是為後續舉辦文化藝術交流鋪陳法源依據，但上海市長確在致詞時強調：「兩岸同胞是一家人，是不可分割的命運共同體。」，以文化為名或以文化為底的統戰，這幾年波濤洶湧的上演著。

藝文不只是工具

將視角拉回台灣社會，藝文政策雖然不受重視，但由於藝術文化所帶來的感動與震撼極具凝聚力，免費的藝術表演也具公益性質的高度。因此在選舉期間，藝文活動也常被作為選戰的工具或是給選民的牛肉。像是曾經引起軒然大波的紙風車事件，先是呈現台中市政府對藝文工作者的不尊重，後在各政治人物爭相解釋、邀約下，呈現了藝文活動對凝聚民心的影響力，所帶來的政治紅利。

日前於高雄停辦的大港開唱，傳言是意識形態與執政當局不合。前幾天國民黨派出的副總統參選人張善政也為此解釋，說明並不是因為意識形態，而是因為大港開唱舉辦的太過粗糙。但大港開唱一直以來是以具備較完善硬體規模，並與在地城市意象上打造良好所著稱的長壽音樂祭，張候選人這樣的說法實在啟人疑竇，也間接證實參選人並未深入了解及重視這樣一個十年以上的文化盛典。但，大港開唱停辦之後，從執政與在野政黨的攻防之中，也可呈現了此一音樂盛典具有相當的政治紅利。

文化是根，不要輕忽自身公民權利

相較於原住民立法委員的政見有諸多的文化保存政見，是因為相對於弱勢的原住民族群，更需要用文化去拉出及保存自己的生活空間與認同。但這不代表佔大多數比例的其他族群人口，文化認同就不重要，只因為不比原住民文化要來的迫切而被忽略了而已。

選舉作為一個直接影響我們生活的政治參與，除了在2020年1月11日投下重要的一票，社群時代我們更應該去了解自己選區的區域立委，在地方的文化重視程度以及相關表現，甚至更進一步的要求他們拿出相關的政見與實績。不是只有經濟國防民生，保存及保衛台灣文化，讓每個社群，每個不同的人都能用最自在的方式生活，是享受著民主自由的我們，不可忽視的公民責任。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航