下架吳斯懷 vs. 反反滲透，選民怎麼看藍綠齊打的中國牌？

文：沈有忠（東海大學政治系教授）

2020年總統與立法院的同時選舉進入最後階段的肉搏戰，在短兵相接，掀底牌之際，無論是民進黨的「下架吳斯懷」，或是國民黨的「反《反滲透法》」都直接或間接的與中國有關，兩黨可以說不約而同的打出了中國牌，顯見兩岸關係仍舊是這場大選的關鍵議題。

在比較兩黨此次打出中國牌來動員選民的策略以前，先讓我們對於幾種透過選舉而切割社會分歧的類型做比較。從社會分歧的類型來看，我們可以簡單的分成前物質主義、物質主義、後物質主義的分歧類型。

前物質主義指的是心理認同層面的差異，表現在國家、民族主義、宗教信仰等議題；物質主義指的是所得成長與分配，表現在階級意識、勞資爭議、貧富差距、薪資級距等議題；而後物質主義則是指對於人權、環境、永續等價值性的主張，表現在能源結構、平權意識、甚至死刑存廢等議題上。

以這樣的分類為基礎，不難看出在選舉時對於選民的動員策略上，如果依據前物質主義來切割選民，有著難以撼動的先天性心理鴻溝，因為國族認同、宗教認同是一種極為主觀，也是偏向零和競逐的議題。而物質主義和後物質主義，則具有政策上的妥協性，零和競爭的本質比前物質分歧來得低。

現在再回到大選中的中國因素來看，就不難看出「中國牌」在臺灣社會中切割選民的軸線，以及和其他議題結合操作的特性了。首先，兩岸關係所涉及到的，主要是國家認同的區塊，比較偏向前物質主義的分歧，也就是透過臺灣民族主義 vs. 中華民族主義來切割選民對國族認同上的心理差異。

經濟成長、所得分配、薪資結構、社會福利等議題，屬於物質主義的社會分歧，在過去幾年隨著貧富差距的擴大，切割出不同世代對於年改的正當性、房價居高不下、薪資停滯的焦慮感與排富心理。至於反核與否、同婚與否、平權議題、甚至死刑存廢等爭議，是典型的後物質主義社會分歧，隨著若干議題在2018年透過公民投票的動員，也在社會上出現了巨大的分歧和動員能量。

Photo Credit: 中央社

那麼，兩黨透過中國牌要帶動的「亡國感」、或是反向操作想利用《反滲透法》來破解迷因，契機和策略是從哪裡來的呢？對於民進黨而言，從韓國瑜市長進中聯辦、高喊九二共識開始，再到不分區名單出現退將吳斯懷，操作中國牌在一開始就簡單有力。

第一，民進黨反中的立場始終一貫，此次攻擊的對象從「議題」更直接連結到「人物」。如果只是高喊反九二共識、反一國兩制，效果只會是鞏固基本盤。但藉由韓國瑜選總統、吳斯懷高居不分區第四名，進而操作下架吳斯懷的訴求，更能簡單明瞭的打動一些中間選民。不僅如此，香港議題與台美關係升溫，分別成為反向與正面助攻，尤其是香港。香港街頭歷經九個多月的激烈抗爭，迄今仍未止歇，一國兩制幾乎宣告破產。此時配上韓國瑜的主張以及吳斯懷過去的畫面，民進黨很輕鬆的就激起了選民對於保衛臺灣主權、民主人權關鍵一戰的心理。

不僅如此，韓國瑜一連串的豪宅爭議、炒房風波、度假麻將等，把自己訴諸的「庶民」形象不攻自破。在物質分歧的議題上，「莫忘世上苦人多」的訴求和自己又權又貴的作為可以說完全自相矛盾，也失去了動員的正當性。再加上韓國瑜與國民黨核心價值都表現出反年改、擁核、反同婚…等保守主義的主張，等於在後物質主義的社會分歧上，將主張改革價值、呼籲人權與永續的年輕世代拱手讓出。在國民黨不分區名單上高居第二的葉毓蘭，在此議題上也輕鬆成為民進黨攻擊的標靶。

然而，國民黨在最後也利用了反《反滲透法》來做最後的反撲。民進黨在國家安全的大帽子之下強推《反滲透法》，而且是透過府院會黨四位一體來催生這部法案。國民黨欲利用《反滲透法》的模糊性以及立法程序的瑕疵來攻擊蔡英文和民進黨，但顯然有些力不從心，效果也不如預期。

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主要的原因可能有兩個，其一是《反滲透法》佔據了國家安全的高度，尤其法案的針對性（中國）很明顯。在中國不斷打壓台灣、並且堅持統一的氛圍下，《反滲透法》在一開始就有了基本的正當論述。其二，民進黨的「下架吳斯懷」有明顯的政治人物針對性，好操作。但國民黨的反《反滲透法》，針對的是法律條文和立法程序，相較之下比較不容易成為一般民眾快速瞭解的議題。一來一往之間，反《反滲透法》，號召選民注意和支持的力道，遠不如「下架吳斯懷」。

再者，如前所述，韓國瑜市長本人在物質分歧議題上的矛盾、加上國民黨和韓市長在後物質分歧的議題上顯得保守，也使得國民黨想要用民進黨的「中國牌」來借力使力，更形左支右絀。在當前台灣的年青世代普遍具有「天然台」的自我意識與國家認同的主流氛圍下，這批天然台的年青世代對於經濟分配的焦慮，對於人權與改革議題的堅持，使得前物質、物質、後物質三條軸線逐漸合流，展現出極強的世代差異和一致性。

軍公教的退休世代成為「鋼鐵韓粉」的核心，他們認同中華文化、經濟分配的既得利益者、同時對人權、能源以及價值改革存疑。而掌握台灣未來的年輕世代則成為「討厭國瑜黨」的基本族群，他們認同台灣主體性、經濟分配的焦慮感強、同時堅持人權、能源轉型與價值改革的議題。

我國自開辦總統直接選舉以後，並且從2008年調整成同時選舉，立法院與政黨體系發展都呈現高度依附總統的現象。受到總統選舉的衣尾效應所影響，總統和國會的選情更是唇齒相依。2018年的地方選舉，國民黨獲得了巨大的勝選能量，短短一年就消耗殆盡，實在和國民黨提出的總統候選人和不分區名單有最直接的關連性。兩黨最後不約而同的打出「中國牌」，選民如何解讀？能否奏效？1月11日就可以揭曉了。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航