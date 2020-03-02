台北機廠的前世今生：歷史最悠久的修理工廠，肩負修繕火車的重要地位

台北機廠的前身可追溯至清領時期的台北機器局，是台灣巡撫劉銘傳所創建的，原為軍需工廠，負責生產武器提供清軍。隨著劉銘傳在台灣興辦鐵路，台北機器局也兼負起供應鐵路建設材料，以及維修車輛的任務。甲午戰爭後，台灣割讓日本，台北機器局先後易名為台北兵器修理所、台北砲兵工廠，在職能上仍以生產軍事武器為主。

隨著台灣總督府計劃興建鐵路並成立鐵道部及接管台北砲兵工廠，在明治33年（1900）底改稱台北工場，負責火車維修作業。此後，台灣總督府完成西部縱貫鐵路，並拓展東部幹線，鐵路交通網絡蓬勃發展，台北工場不斷增設廠房與維修空間，以因應龐大的修繕業務。大正15年（1926），台灣總督府將台北工場改隸新成立的交通局，改名為台北鐵道工場，也因其舊址（今台北市延平北路一段、鄭州路一帶）空間飽和，而遷至松山庄（今台北機場現址）。

台灣總督府以鋼骨結構打造台北鐵道工場新廠區，在採光規劃、地面鋪設及水道建設等皆引進新式工法，廠區建物群可分為職場、附屬職場及倉庫三大部分，包含機關車組立職場、旋盤職場、組立旋盤職場、鍛冶鐵工職場、客車塗工職場、台車職場、貨車職場、鑄物職場、原動室、木型場及工場倉庫等（圖1），更凸顯其肩負修繕火車的重要地位。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：機關車組立職場

太平洋戰爭爆發後，台灣成為日本軍事物資的補給基地，後來遭到美軍轟炸，台北機廠也難以倖免，廠區設施付之一炬。民國（以下同）34年台灣光復後，台灣省行政長官公署交通處成立鐵路管理委員會，籌劃接管鐵路事務，35年1月接收台北鐵道工場，更名為「台北機廠」，設立18個工場，及總務組、會計組、技術第一組、技術第二組、倉庫及教習所，大致上區分為車輛、電力、柴電場區、修製場區以及行政區域。當時，台北機場與高雄機廠、花蓮機廠共同肩負縱貫線、淡水線、宜蘭縣、平溪線、台東線、屏東線、集集線、台中線等（圖2）不同動力車輛維修作業。因各地火車頻繁進出台北機廠進行保養、維修，該廠員額為全台之冠，顯現其承擔繁重的業務。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：台灣鐵路網

後來，政府遣返日籍技術人員，台北機場設法從台籍職員或大陸來台人員選任，以彌補人力。36年1月1日，台北機廠技工學徒教習所改組為技工養成所，賡續培育人才，第一屆學生在11月5日畢業後，旋即投入火車修繕行列。

政府遷台前後，台北機廠缺乏物資，僅能從毀損或廢棄零件中擇優取材，用以拼裝車輛。至美國提供援助後，除陸續執行復舊工程外，亦派員赴外學習新技術。隨著台灣鐵路動力柴油化，台北機廠由修製蒸汽火車轉為柴油車。民國60年代，鐵路發展由動力柴油化邁向動力電氣化，台北機廠亦與時俱進，肩負新式火車修護與保養等作業。

台北機廠曾經是台灣火車維修、組裝、保養、修理的重要基地，雖歷經戰火的洗禮，但歷經修繕後，使得這座台灣規模最大、歷史最悠久的火車修理工廠得以保存。104年，台北機廠經政府指定為國定古蹟，除了可以親至園區觀覽建築外，更歡迎透過國家檔案資訊網查詢相關檔案，深入瞭解台北機廠發展歷程。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航