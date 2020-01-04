兼具自然與人文地景的北投，如何成為遊客絡繹不絕的溫泉鄉？

日本人素以泡湯文化著稱，很早就致力發展溫泉產業，普遍相信溫泉擁有自然療癒功能，與調理身體健康效能。日本統治台灣後，當開發台灣各地方產業時，即注意到北投地區蘊藏豐富地熱資源，立即著手開發，並且陸續透過各項規範，打造北投溫泉鄉。

起初，泡湯是當時日本高官、富商與貴族獨有的特殊享受，北投公共浴場設立，陸陸續續對當地居民開放後，溫泉逐漸成為北投生活中的重要記憶。依據規定，溫泉浴場營業時間從早上八點到下午九點，禁止患有精神疾病、傳染病者，及喧嘩吵鬧等輩使用溫泉，隨時注意老幼婦孺（圖1），以維繫環境安全整潔。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：北投公共浴場使用條例

溫泉帶動北投地方產業發展，當溫泉旅社如雨後春筍般湧現，亦引進藝妓與那卡西表演等新行業，各地旅客隨之蜂擁而至。日本為便利旅客，設法改善交通，鐵道部在淡水線鐵路北投車站，開闢一條支線至溫泉區，全長1.2公里，在末端設置新北投車站。這段鐵路乃日本統治台灣時期，為了泡湯而搭建的唯一一條觀光鐵路。新北投車站通車後，車站附近市集林立，成為商業發達的新聚落，改變北投聚落發展空間（參考資料1）。

第二次世界大戰期間，日本投入軍事行動，北投溫泉業蕭條。至台灣光復後，政府陸續接收日本統治時期的北投溫泉業，擬定各項修繕計畫，並規定溫泉使用辦法後，使沉寂的北投溫泉業逐漸復甦。在此之後，北投溫泉雖然一度受到物價飛漲、通貨膨脹之影響，賡續調整員工薪津與給湯費，溫泉業始終屹立不搖。

交通方面，光復後政府籌劃修復各地鐵路、車站，儘速恢復旅客疏運事宜（參考資料2）。待新北投支線通車，與北投車站（圖2）、新北投車站整建後，北投溫泉業績蒸蒸日上，而北投特殊的自然景觀，也成為許多國高中安排校外健行的地點。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：北投站前柏油路與噴水池修復示意圖

民國77年，台北市興建淡水捷運新北投站，拆遷木造新北投車站至彰化民俗村。新北投捷運站通車後，再度吸引溫泉觀光人潮。之後，北投溫泉博物館（圖3）、凱達格蘭文化館、台北市立圖書館北投分館等指標性建築物的設立，已將新北投車站對面的北投公園，形塑具有特色的觀光區域，也成為台灣國際觀光行銷的重要景點。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：北投溫泉博物館

近年來，隨著民眾文化資產保存意識的抬頭，台北市政府極力爭取將新北投車站遷回原處。民國106年，新北投地區除北投公園、溫泉地貌，以及凱達格蘭文化館、溫泉博物館、北投圖書館等地標，新北投車站也已重返當地。欣逢接下來新春假期，走訪一趟新北投，可親自體驗溫泉休閒趣味，見證豐富原住民、溫泉文化，透過日式建築、鐵道元素，感受地景特色。若想要重返歷史現場，亦可透過國家檔案資訊網，與我們一同穿梭時空，探索北投產業發展歷程。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航