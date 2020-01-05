總統、立委候選人環保訴求是什麼？韓宋沒回應，立委僅5%答覆

環境資訊中心記者 孫文臨報導

中選會今（31日）宣布1月1日零時起民調封關，代表距離2020大選只剩下10天。為提供選民參考，台灣環境保護聯盟於今日公布「2020總統、立法委員選舉『環保團體共同訴求』意向調查」結果，經過三個禮拜的調查，在三位總統候選人中只有蔡英文有回應，650位立委候選人也只有32人有回應，答覆率不到5%，而其中台灣基進與綠黨的回覆最為完整。

台灣環保聯盟創會會長施信民說，環保團體提出撤銷核四、再生能源推動、制定能源稅、嚴格管理土地使用、保護農地、限塑政策、修法改善環境公益信託等26項訴求，目的是希望台灣永續發展，「我們肯定願意答覆訴求的政黨與候選人，可惜多數候選人選擇漠視環團訴求，宋楚瑜與韓國瑜兩位候選人都沒有回覆，我們感到相當失望。」

台灣環保聯盟副秘書長賴佩茹補充說明，這次選舉的候選人比往年來得更多，中選會又以個資為由拒絕提供候選人資料，導致連絡上遇到許多困難，「我們雖然努力聯繫，但還是有不少候選人會持續補件，我們會陸續將有回應的候選人公布在官網上，供選民參考。」據了解，無黨籍的洪慈庸與時代力量的候選人都已補繳。

台灣環境保護聯盟等團體31日公布2020總統、立法委員選舉『環保團體共同訴求』意向調查結果 | 孫文臨攝

三位總統候選人中僅蔡英文回覆，650位立委候選人中僅32位回覆

由台灣環境保護聯盟、台灣環境資訊協會、野薑花公民協會、台灣環境輻射走調團、看守台灣協會等十多個公民團體共同發起的「2020總統、立法委員選舉『環保團體共同訴求』意向調查」，主動將意向調查表送到各政黨辦公室及3位總統候選人的競選總部。調查意向的內容多元，包含節能減碳與再生能源推動、公害防制、國土規劃與環境資源管理、基礎生活設施、綠色生產與消費、氣候變遷因應、生態保育、公眾參與等八個主題，共26項題目。

最終統計結果，有回覆的立委包含民進黨籍江永昌、李昆澤、林岱樺、洪宗熠、陳亭妃、陳瑩、鄭運鵬、鄭寶清、賴瑞隆、蘇治芬、洪申翰、董建宏等12位。時代力量的陳椒華；親民黨的李鴻鈞；綠黨的余筱菁、張曜羣、鄧惠文、高成炎、李菁琪、張竹芩等6位；台灣基進的洪正、陳柏惟、顏銘緯、成令方、陳奕齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁等9位；無黨籍的則有林昶佐、張怡與孫博萮等3位，共計5個政黨32位候選人回覆。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅說，這些訴求以聯合國永續發展物標作基礎，針對本次選舉的中央政策具體建議，對於願意正面還應環保團體訴求的候選人予以肯定，「特別是台灣基進與綠黨，不僅多數候選人簽名回覆，也全數同意共同訴求，綠黨更針對26項訴求提出相關政見，也註明若當選立委將會落實相關承諾。」對於國民黨的總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜兩人都沒回應，感到非常失望與遺憾。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，願意推薦再生能源訴求的候選人及政黨 | 孫文臨攝

看守台灣協會祕書長謝和霖則說，長期以來輪流執政的兩大黨都屬於偏右政黨，只注重經濟發展而不在乎資源有限的事實，「需要關注環保的立委進入國會，強化環保法規與執法情形。」他坦言，就算選前做出承諾，執政後會不會落實又是一個問題，「選民平時就應該關心政治人物的作為，對於不重視環境永續、只用建設政策買票的候選人，選民應該要唾棄。」他說，「像是國民黨這樣的政黨，應該乾脆讓他下地獄。」

針對能源轉型問題，台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，願意推薦總統蔡英文及立委蘇治芬、賴瑞隆等支持再生能源訴求的候選人及政黨。「我們的訴求是鼓勵再生能源發展，除現有目標以外，應進一步訂出2030達35%、2050達95～100%的目標。」他說，這樣的目標並不是亂喊，而是參考國際再生能源組織REN21發布的《Renewables 2018 Global Status Report》報告中各國發展再生能源的願景，「已經有將近50個國家設定出2050年100%再生能源的發展目標，台灣也應該積極跟上國際趨勢」。

台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠表示，核四廠應盡快轉型成燃氣發電或綠電園區 | 孫文臨攝

唯一回應的總統候選人蔡英文，並未直接填寫意向調查，而是以政見做回覆，除了強調非核家園與2025年的能源轉型目標不變，也強調會持續提升能源效率與節能工作，「執政團隊會以外部成本內部化的原則，進一步檢視目前的能源價格與相關機制」

在公害方面，蔡英文則強調會以循環經濟來減少廢棄物，並依照國土計畫法恢復國土使用秩序，增加與維護都市綠色空間。針對氣候變遷，他也提到接下來會檢討第一期溫室氣體階段管制目標執行狀況，並公布第二階段管制的行動計劃。

對此，台灣環境輻射走調團召集人林瑞珠表示，除了落實非核家園的能源轉型目標以外，核四廠儘快轉型成燃氣發電或綠電園區非常重要，「不要讓核電幫繼續把核四當炒作議題的提款機，用模糊的訊息混淆視聽、誤導大眾。」

林瑞珠也提到，蘭嶼核廢料不僅是族群壓迫的問題，更是輻射安全的威脅，「現在的三座核電廠內都建有負壓、機器手臂設備的低階核廢貯存場，管理成本比蘭嶼核廢場低，且輻射安全更有保障，應儘快物歸原處，經濟部、台電、原能會切勿持續消極不作為。」

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，對於漠視環保訴求的候選人相當失望與遺憾 | 孫文臨攝

身兼總統府國策顧問的施信民則說，回應的原則上是正確，雖然文字仍缺具體承諾，「但相較於另外兩位總統候選人的漠視，我們肯定蔡英文願意正面回覆。」他也說，今年大選的環境議題被忽略，但環境問題並不會因此而消失，「環境雖然是無聲的，但是如果為了經濟發展肆意開發，環境會反撲人類。」他呼籲，民眾應該支持認同環境永續發展價值的候選人。

此外，環境資訊協會祕書長陳瑞賓則提到，環保團體十多年來推動環境公益信託，希望透過民間保護區來保護台灣的森林、海洋和濕地，「信託法及所得稅法間的矛盾，卻讓真正守護環境的環保團體面臨被大量課稅的問題。」他說，《信託法》修法已經完成黨團協商，只差二、三讀的臨門一腳就能通過，「呼籲現任所有的立委不分黨派在本屆立委的最後關頭，共同促成《信託法》修正，讓台灣可以立下民間保護區的里程碑。」

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航