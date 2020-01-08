《投資＆創業の白皮書》：台灣有可能培育出「獨角獸企業」嗎？

文：魔法講盟CEO吳宥忠

什麼是獨角獸企業？

獨角獸（Unicorn）原為希臘神話中一種傳說生物，外型如白馬，因頭上長有獨角，加上雪白的身體，是稀有的物種，更被視為純潔的化身。

2013年，美國venture capital fund創辦人Aileen Lee以獨角獸的概念來代表市值達10億美元的新創公司（start-up），意謂著這些企業在投資市場上相當稀有。爾後，「獨角獸」一詞的概念隨即被媒體廣泛運用，主要用來形容市值預估達10億美元以上的企業，例如Uber、螞蟻金服、抖音、Alibaba等。

獨角獸企業的主要特徵包括成長極為快速，而且是創投資金樂於投資的公司。這類企業在尚未獲利前，會先將公司發展到一定規模，並在佔有一定市佔率後，轉向專注在公司的獲利上。

在各大財經媒體的分類中，獨角獸企業可再依其財務狀況及掛牌進度分為未掛牌、已被併購、IPO等等類型。

此外，若新創公司市值達100億美元，又被稱為十角獸公司（Decacorn）、1000億美元以上則被稱為百角獸（Centicorn）。

風險投資數據網站CB Insights近日發布最新的全球獨角獸創企榜單。據統計，截至2019年初，全球獨角獸創企共計315家（台灣一家都沒有），估值總計約1058億美元。

根據胡潤研究院發布《胡潤大中華區獨角獸指數》，2018中國「獨角獸」（估值10億美元以上企業）由120家增至186家，平均每3.8天就誕生一家新獨角獸，新增97家獨角獸的估值總和為1.2兆元人民幣（約5.4兆台幣）。

2018年中國多了97隻獨角獸，以網路金融為大宗，報告中指出，大中華區獨角獸指數上榜的186家獨角獸企業的估值合計逾5兆元人民幣（約22.5兆台幣），以城市區分，北京擁有79家獨角獸，比重達42.5％，仍是大中華區獨角獸企業最多的城市；上海和杭州分列第二及第三，獨角獸企業數量分別為42家和18家；深圳則以15家名列第四。

紅杉資本、騰訊以及IDG是獨角獸背後的三大投資人。去年，騰訊以及阿里巴巴在過去一年時間裡都在加快擴張速度，並在雲計算、實體零售、娛樂等行業投資或創立企業。

去年中國產生的97隻獨角獸，涵蓋的產業遍及消費者互聯、網上購物及電動汽車等各個產業，其中，網路金融獨角獸以總估值超過1.6兆元人民幣，高居各產業之首。

儘管去年大中華區平均每3.8天就誕生一隻獨角獸，但值得注意的是，去（2018）年12月僅誕生11個獨角獸，低於前3個月均值30多個。

由於估值偏差、科技新創企業的投資力度減少、擔心金融風險的北京政府嚴格管理網貸供應商，以及加密貨幣市場發展未達到預期，阿里巴巴集團的副主席蔡崇信發出預警，新創企業估值失真，也許會在未來6到9個月內下滑，並點名共享單車等新創產業發展過熱。

根據胡潤研究所的數據，加密貨幣挖礦北京比特大陸科技有限公司以500億元的估值榮登新獨角獸榜首；網貸供應商以及電動汽車製造商的估值也非常可觀，例如小鵬汽車。

台灣有獨角獸嗎？

很遺憾「獨角獸」目前台灣一隻都還沒有（獨角仙倒是很多），很多人不知道，東南亞共有10隻獨角獸，其中印尼就佔了4隻，包括GoJek、Tokopedia、Traveloka、Bukalapak。可說是除了美國和中國之外，印尼是養出最多獨角獸的單一國家。

「這是最好的時代，也是最壞的時代！」是英國大文豪狄更斯著名小說《雙城記》的開場白，恰好貼切形容這波新科技帶動下的創業熱潮，其中「引外、出海（指雙向國際鏈結）」是最夯的關鍵詞。

這兩年，台灣更積極地引進國際氛圍，尤其是「加速器」，為台灣新創圈導入新活水。能吸引國際創新團隊願意留在台灣，訓練過程中都以英文作為主要溝通語言，等於把國際新創場域搬到台灣來。國際加速器的引進，就是將兩邊人脈、金流到市場客戶等，一條龍的新創資源鏈結起來，進一步與國際新創人脈交流，而非自己鎖在島內。

國外加速器除了協助公司經營內容、商業模式基本專業，甚至針對募資簡報給予指導，打造客製化內容，而不會讓同樣格式的簡報出現在投資人面前。

值得注意的是，台灣過去因市場小而不被國際創投特別注意、一隻獨角獸（指估值10億美元以上的新創企業）都未孵出的台灣，這兩年也開始吸引國外資金。像是2015年底成立的阿里巴巴台灣創業者基金，成立規模為新台幣100億元，目前分別由美商中經合集團和中華開發創新加速器所代管，主要支持台灣創業者開拓事業和建立新創生態系，目前約投資30家台灣新創公司。這是新創圈內重大改變，讓台灣新創團隊不至於在草創期就斷糧陣亡。

除了阿里巴巴，其他國際大廠近期也紛紛來台，雲端龍頭AmazonWeb Services（AWS）宣布，大中華區首座物聯網實驗室將在台北開幕，希望透過與台灣人才、新創團隊技術交流，對台灣新創團隊也是一劑強心針。

而「國發基金」也已經公告鬆綁「創業天使投資方案」申請條件，經審議會同意可免天使投資人搭配投資，且投資上限從一千萬元提高至2000萬元，並刪除國發基金參與投資持股比率。對於外界關注台灣何時出現第一家新創「獨角獸」，近一、兩年第一家獨角獸是有機會誕生。

國發基金「創業天使投資方案」推出以來，已審議16家新創申請，並通過投資11家新創事業，通過比率達68.75％，投資產業包括電子科技、電子商務、生技醫療及其他休閒娛樂產業；國發基金通過投資金額約9817萬元，民間天使投資人搭配投資金額約8902萬元，合計1億8700多萬元，看好今年台灣出現第一家新創獨角獸。

那麼，台灣到底有無能力孵育出獨角獸？而獨角獸又到底會藏在哪裡呢？

在新經濟體系下極有可能以5G、AI、互聯網、區塊鏈、AR/VR、數位社群媒體等基礎之上的新經濟服務平台公司。

早期台灣的環境較為艱困及保守，以代工製造和中小企業經濟體為主，僅能為自身經濟紮根。但也因為這樣的環境造就台灣紮實的IT硬功夫，以及令全球市場驚艷的工程研發技術和人才，但這些仍是屬於舊經濟體系，新的科技金融應該是以過往累積的實力為基礎，進一步發展成應用平台的經濟，而新經濟體系的獨角獸都是瞄準特定客群，從趨勢來看，台灣是很有機會的。

目前潛在獨角獸很有可能是區塊鏈或是提供軟服務的公司，用區塊鏈去中心化的思維以及用軟技術發展產品，打造垂直市場的生態服務，並採以精實創業與在當地招募國際人才的營銷模式，同時引進國際創投資金，協助國際鏈結，佈局與進軍全球市場。

全球數位匯流趨勢下，加速引領網際網路的創新與數位技術應用的蓬勃發展，都是基於人工智慧（AI）及區塊鏈的新創公司，都具獨角獸面相的新創企業的特徵。那麼，可能成為獨角獸企業的特質有哪些呢？

我認為最重要的就是解決市場痛點，尤其是以往都無法解決的最大痛點，區塊鏈為解決市場痛點的代表，以往人類最大的痛點也是花最多成本都是為了解決信任的問題，而區塊鏈技術做到了，接下來才是國際鏈結、布局全球。

而台灣某些新創公司具有獨角獸面相的特質：

第一：對市場發展趨勢敏感度很高，深切了解市場痛點所在。

第二：懂得利用台灣的軟硬體優勢，並招募國際人才，強化能適應不同市場的戰鬥力。

第三：用區塊鏈及社群媒體、打造平台經濟，且提供全球服務。

第四：創辦人都有強烈的個人企圖心且擁有高度國際視野，以全球市場為目標運營。

第五：引進國際創投資金，利用其協助拓展國際鏈結，並提升團隊的視野與格局。

許多人認為台灣市場小，怎麼可能有獨角獸企業的誕生，但是獨角獸是無關市場大小，關鍵是能否解決客戶痛點。研究機構切片智慧（Slice Intelligence）指出，電商龍頭亞馬遜（Amazon）能崛起，是因Amazon是在全力解決客戶在購物中的痛點。

如今，在區塊鏈、大數據、穿戴科技、感測科技、人工智慧、運算能力等發展下，新高科技技術正驅動著醫療產業革命的發生；物聯網、AI則是IC設計業下一波大浪潮；而區塊鏈及5G時代來臨，許多AI大數據的新商業模式都更可行了，尤其是在共享經驗與少量多樣的客製化服務將被重新定義，全面迎接商機大爆發的時代。

相關書摘 ▶《投資＆創業の白皮書》：一半的獨角獸，其實是灌了非常多水的獨角仙

書籍介紹

《投資＆創業の白皮書》，創見文化出版

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作者：魔法講盟CEO吳宥忠

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Photo Credit: 創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航