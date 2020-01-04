從「我是台灣人也是中國人」走向「一人一國」，選邊站的時代正式開始

文：陳述之（企管顧問，國立政治大學東亞研究所博士）

生活在台灣的人民非常幸福，我們享有「一人兩國」的選擇空間，至少有兩個國家、至少有藍綠紅三群政客在爭取我們的心。一方面我們生來就是中華民國國民；二方面，自兩岸交流以來中共就不斷施惠於台灣人，由早期高層政經人士，2012年以來又逐步讓台灣人享受準國民待遇，讓我們「被」雙重國籍，有意無意的參與了以民圍官的統一戰線，成為中國夢的夢中人。

「一人兩國」的選擇空間得以展開，一方面固然是因兩岸執政者為了在兩岸的互動與摩擦中蹭出正當性。二方面也因有上百萬台灣人經由直接遊走兩岸，一手在台灣拿民主空間，一手在大陸拿市場機會，而更多的台灣人則間接享受兩岸互動的外溢效果。官有所好，民有所需，上下合拍，造就「一人兩國」的異度空間。

務實與投機的台灣人，正逐漸走向「一人一國」

台灣人希望在兩岸各取所長，可由多次民意調查中得到反映。在身分認同上，大約自2005年以後，認為自己是台灣人而非中國人的認同，即所謂排他性的台灣人認同即超過50%。在主權地位上，大約在2000年以後希望兩岸關係維持不統不獨現狀的比例超過50%。

台灣人有自己的身分認同，但却未走上民族國家的獨立建國之路。正面表述是務實追求自己最大利益，享受現況的好處。負面表述是投機的迴避改變現況的風險，想在兩岸政府的討好中獲利，從而陷入想做自己，但又不敢做自己，身為台灣人但又兼做中國人的人格分裂、曖昧尷尬中。

但這種曖昧尷尬即將過去，2019年最後一天的反滲透法通過，反映了台灣人要開始由「一人兩國」走向「一人一國」。

反滲透法在官方與民間激起的正反迴響，一方面反映了在開放民主社會，希望由政府依法行事、封閉漏洞，以保護選舉與決策過程不受外力干預；二方面是開放民主社會，不希望由可能依黨派偏見選擇性執法的政府進行封閉，限縮了接觸不同訊息與利益的機會，限縮了做出不同選擇的自由。

開放必然帶來境外資源與影響，有得有失，反滲透法得以通過，反映了面對中共影響，台灣似乎更在意的是被保護的安全感。

「一人兩國」的時代結束，選邊站的時代開始

兩岸將逐漸回復到兩蔣時期不接觸、不談判、不妥協的三不政策，但這次的新三不將不同於老三不，它不再是高層政治人物的威權決策，而是台灣人在直面大陸後損益考量的結果，它將有高度正當性、強固性。

灣灣回來吧，中共以準國民待遇向台灣人招手；台灣以認同與維持自己的生活方式向台灣人招手。對台灣人而言，要不留在台灣，減少與大陸接觸，專心做台灣人；要不投向大陸，專心做中國人。台灣人將迎向一人只能選一國的清晰日子，遊走兩國，享受台灣民主空間，又要享受大陸市場利益的一人兩國、兩邊得利的模糊日子將逐漸成為過去。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航