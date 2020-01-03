雖有勞工保護協議，移工仍遭虐致死：菲律賓暫停輸出勞工至科威特

（中央社）由於一名菲籍家務移工近日疑遭科威特雇主虐打致死，菲律賓政府今天表示，將暫停輸出勞工到科威特。

綜合菲國媒體2日報導，菲律賓勞工部表示，在科威特工作的菲籍家務移工維拉弗德（Jeanelyn Villaverde）去年12月被送到醫院時已經死亡，護士說，維拉弗德「全身青紫」。

勞工部官員表示，須經解剖才能確認維拉弗德確切死亡日期。

菲律賓駐科威特勞工參贊穆斯塔法（Nassar Mustafa）提交的初步報告顯示，維拉弗德是遭她的女性雇主虐打致死。涉嫌施虐的雇主已被拘留。

科威特於2018年傳出數起菲勞受虐甚至身亡消息，還有失蹤一年多的女性移工屍體在棄置公寓的冷凍庫被發現，激怒菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），馬尼拉當局一度全面停止輸出勞工到科威特，並大舉召回當地菲勞。

在菲國高層官員赴科威特談妥勞工保護機制後，馬尼拉當局才解除輸出菲勞至科威特的禁令，兩國歷經4個多月外交關係緊張。

對於現存保護機制下，仍傳出移工在科威特遭虐死，菲律賓勞工部於去年12月31日表達憤慨，菲國外交部也召見科威特駐菲大使，對科威特政府「似乎缺乏對菲律賓家務移工的保護」表達馬尼拉當局的憤怒。

菲律賓勞工部長貝約（Silvestre Bello III）2日說：「我們還在考慮是否（對科威特）發布全面移工禁令，但我今天將下達部分禁令，意謂我們不再輸出新移工（到科威特）。」

這項禁令仍需菲律賓海外就業署（POEA）理事會同意。貝約現任菲律賓海外就業署理事會主席。

貝約說：「這應該能向科威特當局傳達明確訊息。如果不能為維拉弗德伸張正義，這項部分禁令可能擴大為全面移工禁令。」

另外，貝約表示，維拉弗德早在去年9月已向仲介公司抱怨遭虐待及雇主未支付全額工資，一再要求回到菲律賓，但仲介公司什麼也沒做。

維拉弗德的家人去年10月最後一次與她通話。去年12月13日家人試圖再聯繫她時，接電話的人是她的雇主，這名雇主說，維拉弗德「在忙」。

貝約說，當局將要求仲介公司解釋，為何未依照維拉弗德的要求讓她回國。這家仲介公司可能因為這起案件遭吊銷執照。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 2018年時，被總統杜特蒂召回的菲律賓移工，他們帶著相關文件在尼諾伊·阿基諾國際機場排隊等候。

「無庸置疑的漠視」

菲律賓海外移工（OFWs）遍跡全球，多從事基礎勞動工作。每年移工們匯回國家的薪水，約佔菲律賓GDP總額10%左右。根據菲律賓國家統計局（PSA）資料，2018年4月到9月之間，計有230萬人在海外工作，匯回2359億披索（約1395億新台幣）。

移工當中，女性多於男性，又以25到34歲之間的年輕女性居多。移工從事職業，從事基礎勞動性質工作者高達37.1%，比如銷售員或工廠工人。至於分布的情形，有24.3%在沙烏地阿拉伯工作，阿拉伯聯合大公國就佔15.7 % ，接著依序是香港 （6.3%）、卡達 （5.7%)、台灣 （5.5%） 和卡達（5.2%）。

科威特二戰後因石油發家致富，帶來大量勞動力需求。根據世界銀行世界發展指標資料庫，科威特人口推估約在400萬上下，《聯合報》報導，其中外籍人口占總體約70%，該國目前住著約26萬名菲律賓人。在科威特，移工國籍與特定職業類別之間的緊密關係，如菲律賓人經常任職於服務業、家務勞動者。值得注意的是，在部分中東國家，僱用菲律賓女傭是一種身份象徵。因為菲律賓目前有為家務移工制定最低薪資，來自敘利亞、衣索比亞等地的家務移工薪資較為低廉。

Jeanelyn Villaverde 的命案發生於12月，事實上，12月是菲律賓的「海外勞工月」，菲律賓政府雖積極尋求改善海外移工勞動權益，憾事卻一再重演。據《BusinessWorld》報導，菲律賓總統杜特蒂對此震怒，認為此事侵犯了兩國之間的協議。

《CNN Philippines》 報導，為了維護海外菲律賓移工 ，菲律賓與海灣國家之間曾經制定協議，「我認為Jeanelyn的悲劇死亡，對於2018年時我們為了尋求保護勞工的權益與福利而所簽署的合約，是一種無庸置疑的漠視。」總統發言人Salvador Panelo說。

Kabayan 代表Ron Salo呼籲外交部門應海外菲律賓移工的代表，並優先考量高機率發生勞工暴力的地區，他也提及菲律賓勞動和就業部(DOLE)應為海外菲律賓移工發展能夠使其受到較佳保障的市場，尤其是家務移工，甚至可以予以訓練讓他們轉職，以免遭受虐待甚至致死的悲劇。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜