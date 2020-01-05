專訪「法律白話文運動」：你以為和你相距甚遠，但它每時每處都與你同在

文：犁客

「大家加入的原因不大一樣。我是本來在網上看到他們做的東西，覺得很有意思，又是自己的學長姊。」劉珞亦說，「像伯威是因為先前參加辯論賽認識貴智，因為會做設計，就被拉進來做圖。」

劉珞亦是「法律白話文運動」網站成員之一，負責社群經營。2014年，因為318學運的緣故，楊貴智找來鑽研國際法的朋友，在網路上寫「服貿科普文」；學運結束之後，這群朋友持續在網路上撰寫「向一般大眾解釋法律」的普及文章，「法律白話文運動」正式成立。文章積累到2017年，「法律白話文運動」出版第一本書《江湖在走，法律要懂》，到了2019年，他們已經出版三本書，網站的工作團隊也更加完整。

負責網站上所有圖像設計的廖伯威、負責外部聯絡及合作專案的徐書磊、負責社群經營以及盯緊大家交稿進度的劉珞亦，某些人是一開始就被楊貴智相中、拉了進來，有些人是「法律白話文運動的讀者」、認同他們也對參與運作有興趣；每個人加入的過程互異、各有不同專長，但全都具備法律專業背景。

進入2020年，「法律白話文運動」團隊即將推出第四本書。「前三本都是整理站上的文章、重新編輯分類之後集結的作品，」劉珞亦解釋，「第四本也不是一開始就想要出版，但的確是從頭就有一套系統規劃的。」

這本新書，叫《臺灣法曆：法律歷史上的今天》。

法律歷史上的今天

過去「法律白話文運動」與讀者接觸的管道以臉書粉絲頁為主，不過2018年開始，站長楊貴智注意到粉絲團的觸及率逐漸降低，也覺得應該設法接觸更年輕的族群，「我們主要的TA年紀應該是高中到大學嘛，」楊貴智說，「最初開始做『法律白話文運動』就是想深耕這塊。」

另一方面，劉珞亦在與學生對談時發現，「二十二歲的學生已經不用臉書、覺得那是老人在用的東西了，」劉珞亦說，「所以聽到貴智的想法，我想專心經營原來申請了但並沒特別照顧的IG。」

暱稱「IG」的Instagram是以照片、圖像為主的社群網站，對需要以大量文字解釋敘述的「法律白話文運動」而言，IG的溝通方式似乎並不合適。「我們想以圖為主、一格一格的貼文，每天都發；最好有固定格式，用相同模版來設計版面會比較快。」劉珞亦解釋，「而且我發現雖然IG比較不容易擴散分享，但發『限時動態』會更直接把追蹤者導流到網站來──我們本來就希望他到網站讀文章，這樣正好。」

楊貴智與劉珞亦想出來的，就是《臺灣法曆》的雛形──「法律歷史上的今天」從2019年1月1日開始，每天發一篇，每篇限制800字，只講一件事。「那時我跟他們說現在10月嘛，我們先準備1到3月的內容就好，然後2019第一季再準備第二季。」楊貴智說，「不過大家都很忙，根本沒能照這個計劃進行，後來比較穩定時大概就是這個月預做下個月的、提早大概兩個禮拜準備好。」

「一開始做得比較混亂，後來比較能夠穩定上稿，不過如果有注意的話，還是會發現有時是『法律歷史上的昨天』、『法律歷史上的前天』，」負責想題目發稿的劉珞亦笑道，「而且會在歷史上留下紀錄的法律事件，大多是刑法、公法或國際法之類，民事就不大容易出現，所以遇到沒牽涉到特定法律事件的日子，就要另外想題目。」

「日曆」的版面設計和「將法律事件與每天日期結合」的做法，成功吸引網友的關注，一年之內，「法律白話文運動」的IG粉絲飛快成長，超越經營更久的臉書粉絲團。

而且，「法律白話文運動」也開始舉辦或參與更多線下的實體活動。

參加辯論比賽時想到《死亡筆記本》

「我們2019年大概去了三十間以上的學校，從國中到大學都有，也不見得是老師找我們去對學生講話，也有班聯會直接聯絡我們，或者是公民老師找我們去和教師們談法律教育，」徐書磊說，「接下來我們和創作者合作，有利用動畫討論判決的節目，也有透過繪本談假新聞的企劃。」

各種合作企劃裡，當然也包括將「法律歷史上的今天」編彙成冊的計劃──這是將分成上、下兩冊出版的《臺灣法曆》由來。「因為篇幅的關係，每個月我們會選出二十篇，視情況增加字數把內容寫得更完整一點。」劉珞亦說明，「選擇的標準第一個是與台灣有關，第二個則是挑在IG上比較受歡迎的。」

「法律白話文運動」成員平日各有不同閱讀習慣，在準備論文的廖伯威讀的大多是原住民議題的相關作品，例如《野蠻的復權》，把閱讀視為休閒的徐書磊喜歡的是雜誌和攝影集。而這回受邀擔任Readmoo讀墨電子書的本月店長，「法律白話文運動」團隊主要由楊貴智及劉珞亦負責選書，兩人提出的書單各異，但其實當中有些一貫的思考：選書當中的虛構作品，無論是小說還是漫畫，在精采的劇情之外都曾引發他們思考某些現實狀況，而非虛構作品則讓他們在自己所受的法律教育之外，明白法律理論如何在不同社會、不同制度及判決中落實。

「例如我選了《死亡筆記本》，國中讀的時候當然站在奇樂那邊啊，覺得壞人就是該死，」劉珞亦說，「但高中時有回參加辯論比賽，要談死刑，我想到《死亡筆記本》，突然覺得可以從完全不同的角度想這件事。」

「我選的書裡有一本是《不平等的審判》，這本書顛覆了我對審判制度的思考。」楊貴智說，「書裡舉出很多數據實例，讓我知道誤判是種必然的風險，連庭訊定在上午或下午，都可能影響審判結果；但書裡也提到，不應該把審判完全交給AI之類科技，審判和人有關，必須有人參與才行。」

「法律白話文運動」團隊為讀者選的，是協助他們將日常休閒、學院專業與現實生活連結的書籍，不但有趣好讀，而且別具意義，一如他們在把「日期」與「法律」結合之後，在2020年會展開的新企劃。

「接下來就是把『地點』和『法律』結合啦！」劉珞亦笑道，「請大家來看我們的IG吧！」

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰